Analyse SWOT du marché des vannes de régulation, innovations, tendances émergentes, acteurs clés, portée future | Prévisions 2028

La taille du marché des vannes de contrôle est évaluée à 13,19 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un TCAC de 7,57% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. La définition du rapport de recherche Data Bridge sur le marché des vannes de contrôle fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Une vanne de régulation est un type de vanne utilisée pour contrôler la pression, le débit de fluide et la température en faisant varier la taille du trajet d’écoulement dans les industries de transformation telles que la production d’électricité, l’agroalimentaire, la gestion de l’eau, le pétrole et le gaz. l’essence et l’automobile, entre autres. .

L’augmentation rapide du besoin de réseaux connectés pour entretenir et surveiller les équipements industriels devrait influencer la croissance du marché des vannes de régulation au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Également l’augmentation de la demande de vannes des industries pharmaceutiques et des soins de santé en raison de COVID La pandémie du 19 devrait également favoriser la croissance du marché des vannes de régulation.

Segmentation:

Sur la base du composant, le marché des vannes de régulation est segmenté en corps de vanne, actionneurs et autres.

Sur la base des matériaux, le marché des vannes de régulation est segmenté en acier inoxydable, fonte, alliages, cryogéniques et autres. D’autres ont été segmentés en laiton, bronze et plastique.

Le marché des vannes de régulation est segmenté en fonction du type en vannes rotatives et vannes linéaires. Les vannes rotatives ont été subdivisées en vannes à bille, vannes papillon et vannes à boisseau. Les vannes linéaires ont été subdivisées en vannes sphériques , vannes à membrane et autres.

Sur la base du fonctionnement, le marché des vannes de régulation est segmenté en vanne de régulation hydraulique, vanne de régulation pneumatique et vanne de régulation électrique.

En fonction de la taille, le marché des vannes de régulation est segmenté en moins de 1″, entre 1″ et 6″, entre 6″ et 25″, entre 25″ et 50″ et plus de 50″.

Le segment des utilisateurs finaux du marché des vannes de régulation est segmenté en pétrole et gaz, énergie et électricité, traitement de l’eau et des eaux usées, aliments et boissons, produits chimiques, produits pharmaceutiques, construction, pâtes et papiers et autres.

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché des vannes de contrôle sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des vannes de régulation sont Siemens, Baker Hughes, Honeywell International Inc., Emersion Electric Co., Bürkert, ABB, PARKER HANNIFIN CORP, Eaton, NAFFCO, Flowserve Corporation, Watts, IMI Critical Engineering, Curtiss-Wright, Valvitalia SpA, PetrolValves, Trillium Flow Technologies, Crane Co., KITZ Corporation, Spirax Sarco Limited et Schlumberger Limited, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse au niveau des pays

Le marché des vannes de contrôle est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des vannes de contrôle sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie- Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des vannes de régulation

Partie 04 : Dimensionnement du marché des vannes de régulation

Partie 05: Segmentation du marché des vannes de régulation par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

