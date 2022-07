Analyse SWOT du marché des systèmes d’imagerie hyperspectrale, dernières innovations, tendances émergentes, taille de l’industrie, perspectives de croissance et prévisions 2028

Le rapport crédible sur le marché des systèmes d’imagerie hyperspectrale couvre une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. Les principaux domaines d’analyse de marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés très attentivement et précisément dans l’ensemble du rapport. Et sans oublier que le rapport est étonnamment caractérisé par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Le rapport d’étude de marché sur les systèmes d’imagerie hyperspectrale est une solution sûre pour obtenir des informations sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent visualiser clairement le marché et ainsi prendre des décisions importantes pour la croissance de l’entreprise.

Le marché mondial des systèmes d’imagerie hyperspectrale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 17,6% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 6 016,04 millions USD d’ici 2028. La sensibilisation et l’adoption accrues de la technologie d’imagerie hyperspectrale pour les applications et la recherche de télédétection aérienne sont un facteur majeur de croissance du marché.

L’imagerie hyperspectrale est une technique spectroscopique qui collecte des centaines d’images à différentes longueurs d’onde sur une zone spatiale linéaire. L’imagerie hyperspectrale vise à collecter des spectres pour chaque pixel de l’échantillon afin d’identifier des objets et des processus. L’imagerie hyperspectrale collecte et traite les informations provenant de tout le spectre électromagnétique. L’imagerie hyperspectrale aide à identifier les propriétés chimiques des matériaux, et ainsi les différences entre les matériaux peuvent être analysées. Les systèmes HSI se distinguent des systèmes d’imagerie couleur et multispectrale (MSI) par certaines caractéristiques principales. Il est important de noter que les systèmes couleur et MSI imagent la scène dans seulement trois à dix bandes spectrales tandis que les systèmes HSI imagent dans des centaines de bandes co-enregistrées. La technologie a trouvé de nombreuses applications dans la télédétection, l’industrie du tri, la microscopie, applications militaires et de défense, et agriculture. La technologie d’imagerie hyperspectrale devient de plus en plus populaire et s’est répandue dans l’écologie et la surveillance généralisées, la recherche de manuscrits historiques et autres.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des systèmes d’imagerie hyperspectrale sont Imec VZW, Corning Incorporated, HORIBA, Ltd, Hamamatsu Photonics KK, Thorlabs, Inc., BaySpec, Inc., Brandywine Photonics LLC, ChemImage Corporation, Cubert GmbH, CytoViva, Inc., Diaspective Vision, Headwall Photonics, Inc., Hinalea Imaging, HyperMed Imaging, Inc., Inno-Spec GmbH, LLA Instruments GmbH & Co. KG, Norsk Electro Optik AS, Photon Etc. Inc., Physical Sciences Inc., Raptor Photonics, Resonon Inc., SPECIM, SPECTRAL IMAGING LTD., STEMMER IMAGING AG, Surface Optics Corporation, Teledyne Digital Imaging Inc. (une filiale de Teledyne Technologies Incorporated), Telops, XIMEA Group, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation : Marché mondial des systèmes d’imagerie hyperspectrale

Le marché mondial des systèmes d’imagerie hyperspectrale est segmenté en fonction du produit, des techniques de numérisation, de la gamme, de la technologie et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché mondial des systèmes d’imagerie hyperspectrale est segmenté en caméras et accessoires. En 2021, le segment des caméras devrait dominer le marché mondial des systèmes d’imagerie hyperspectrale, car la caméra est le produit majeur du système d’imagerie hyperspectrale, et l’adoption croissante de la technologie hyperspectrale pour les applications militaires et industrielles la croissance du segment sur le marché .

Sur la base des techniques de balayage, le marché mondial des systèmes d’imagerie hyperspectrale est segmenté en balayage spatial, balayage spectral, non balayage et balayage spatiospectral. En 2021, le segment du balayage spatial devrait dominer le marché, car le balayage spatial est l’une des principales méthodes utilisées pour l’acquisition de données hyperspectrales et offre une résolution spectrale élevée sur une large gamme du spectre. Le balayage spatial est la raison de l’utilisation du balayage hyperspectral, qui alimente l’adoption et la croissance du segment.

Sur la base de la portée, le marché mondial des systèmes d’imagerie hyperspectrale est segmenté en moins de 400 nm, 400 nm à 1700 nm et plus de 1700 nm. En 2021, le segment 400 nm à 1700 nm devrait dominer le marché, car la gamme 400 nm à 1700 nm est la gamme la plus couramment utilisée pour l’imagerie hyperspectrale dans des applications telles que la détection de contaminants dans les aliments, les diagnostics médicaux, la surveillance militaire, recyclage du plastique, etc.

Sur la base de la technologie, le marché mondial des systèmes d’imagerie hyperspectrale est segmenté en pushbroom (balayage de ligne), instantané (single shot), whipbroom (balayage ponctuel) et autres. En 2021, le segment des balais poussoirs (balayage de ligne) devrait dominer le marché car il est plus rapide que toute autre technologie et recueille plus de lumière. Ils ont également une meilleure résolution radiométrique et spatiale et constituent l’approche d’imagerie hyperspectrale la plus populaire, ce qui alimente l’adoption de la technologie pushbroom sur le marché des systèmes d’imagerie hyperspectrale.

Sur la base des applications, le marché mondial des systèmes d’imagerie hyperspectrale est segmenté en télédétection, surveillance militaire, vision artificielle et tri optique, sciences de la vie et diagnostic médical, agriculture, transformation des aliments, surveillance environnementale, cartographie minière/minérale, minéralogie, génie civil. , et d’autres applications. En 2021, le segment de la télédétection devrait dominer le marché en tant qu’imagerie hyperspectrale dans de nombreuses applications telles que l’agriculture, l’exploration minière, la surveillance de l’environnement et d’autres pour la télédétection. La télédétection en imagerie hyperspectrale résout des problèmes dans des domaines qui ne sont pas visibles à l’œil humain.

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et le dimensionnement du marché mondial des systèmes d’imagerie hyperspectrale?

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial Systèmes d’imagerie hyperspectrale?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial des systèmes d’imagerie hyperspectrale?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial Systèmes d’imagerie hyperspectrale?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Table des matières:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché mondial des systèmes d’imagerie hyperspectrale

Partie 04: Dimensionnement du marché mondial des systèmes d’imagerie hyperspectrale

Partie 05: Segmentation du marché mondial des systèmes d’imagerie hyperspectrale par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

