Analyse Swot du marché des systèmes de séchage UV par les principaux acteurs AMS Spectral UV, Dymax Chemical (Shanghai), Excelitas Technologies

Un nouveau rapport de veille économique publié par The Insight Partners et intitulé « UV Curing System Market Forecast to 2028 » fournit les dernières mises à jour et les mesures stratégiques prises par la concurrence ainsi que des estimations de croissance de la taille du marché.

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont

American Ultraviolet, AMS Spectral UV, Dymax Chemical (Shanghai) Co. Ltd, Excelitas Technologies Corp., Hanovia-uv, Heraeus Holding GmbH, Jenton Group, Nordson Corporation et Phoseon Technology.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000952/ Aperçu du marché du système de séchage UV Le marché du système de séchage UV était évalué à 2 817,2 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 5 153,2 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un taux de croissance du TCAC de 9,0 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.





Le séchage UV est une méthode de séchage des encres, des adhésifs et des revêtements. Le système de séchage UV est une technologie relativement ancienne et utilisée depuis longtemps. Les anciens systèmes de séchage UV utilisaient des lampes au mercure pour le séchage. Cependant, avec les progrès technologiques et l’effet croissant des lampes au mercure sur les travailleurs et l’environnement, les LED UV sont utilisées comme source dans les systèmes de durcissement. La méthode de durcissement est largement utilisée dans de nombreux secteurs verticaux, tels que l’automobile, la santé, l’électronique, l’aérospatiale, le graphisme et l’art et les revêtements pour bois. Avec l’augmentation de la demande pour le collage et l’assemblage, l’impression, le revêtement et d’autres processus dans les industries susmentionnées, la demande de systèmes continuera d’augmenter, ce qui à son tour favorisera la croissance du marché des systèmes de séchage UV.

Les procédés de revêtement conventionnels sont soumis à diverses réglementations gouvernementales car bon nombre de ces applications de revêtement présentent des risques pour la santé et la sécurité. Leur exposition cause plusieurs problèmes de santé aux travailleurs de l’industrie de la peinture, tels que des maux de tête, une mauvaise qualité du sommeil, une faiblesse musculaire et des problèmes de mémoire. De plus, les peintures et revêtements anticorrosion sont constitués de composés organiques volatils (COV). La haute pression des revêtements permet aux molécules de s’évaporer dans l’air, entraînant des maladies telles que le cancer et d’autres problèmes de santé graves. Par conséquent, les gouvernements ont impliqué des réglementations strictes sur ces types de revêtements. Cependant, comme les revêtements à séchage UV ne présentent pas ces inconvénients, des réglementations gouvernementales strictes soutiennent fortement la croissance du marché des systèmes de séchage UV pour les applications de revêtement et de finition.

Fonctionnalités importantes proposées et points saillants du rapport :

Ayez une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées – https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPTE100000952

