Analyse SWOT du marché des systèmes de mesure vidéo 2020 par les principaux acteurs: HEXAGON, KEYENCE CORPORATION, ZYGO, Mitutoyo America Corporation, Vision Engineering Ltd

Principaux concurrents de l’industrie :

ZEISS International, Nikon Corporation, FARO Technologies, Inc., HEXAGON, KEYENCE CORPORATION, ZYGO, Mitutoyo America Corporation, Vision Engineering Ltd, Perceptron, Inc., CREAFORM, ADVANTEST CORPORATION, Renishaw plc, entre autres.

Segmentation du marché

Le marché mondial des systèmes de mesure vidéo est segmenté en fonction de l’offre en trois segments notables ; matériels, logiciels et services. Le segment du matériel est sous-segmenté en caméras, capteurs, système d’éclairage, processeurs et autres. Le segment des services est sous-segmenté en service de mesure et service après-vente. En 2017, le segment du matériel devrait dominer le marché avec 57,2 % des parts et devrait atteindre 477,33 millions USD d’ici 2025. Il croît à un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des systèmes de mesure vidéo est segmenté en fonction du type de produit en trois segments notables ; système de mesure vidéo manuel, système de mesure vidéo automatisé et système de mesure vidéo semi-automatisé. En 2017, le segment des systèmes de mesure vidéo manuels devrait dominer le marché avec 57,3 % des parts et devrait atteindre 469,87 millions USD d’ici 2025. Il croît à un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des systèmes de mesure vidéo est segmenté en fonction du type en deux segments notables ; 2D et 3D. En 2017, le segment 2D devrait dominer le marché avec 52,6 % des parts et devrait atteindre 428,93 millions USD d’ici 2025. Il croît à un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des systèmes de mesure vidéo est segmenté en fonction de l’application en sept segments notables ; électronique, automobile, aérospatiale et défense, industrie de la machinerie lourde, médical, énergie et électricité et autres. En 2017, le segment de l’électronique devrait dominer le marché avec 29,7 % des parts et devrait atteindre 246,90 millions USD d’ici 2025. Il croît à un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision.

Moteurs: marché mondial des systèmes de mesure vidéo Les principaux facteurs à l’origine de la croissance de ce marché sont l’inquiétude croissante envers le contrôle de la qualité, la demande accrue d’une technologie de mesure compétente, précise et spécifique et les avantages de la technologie de mesure vidéo par rapport aux méthodes de mesure traditionnelles sont les facteurs qui stimuleront le marché mondial des systèmes de mesure vidéo. D’autre part, le coût élevé des technologies liées à la mesure vidéo peut entraver la croissance du marché mondial des systèmes de mesure vidéo.

Faits saillants du rapport :

– Le rapport fournit une analyse détaillée des tendances actuelles et futures du marché pour identifier les opportunités d’investissement

– Prévisions du marché jusqu’en 2026, en utilisant les valeurs marchandes estimées comme chiffres de base

– Tendances clés du marché dans les segments d’activité, les régions et les pays

– Principaux développements et stratégies observés sur le marché

– Dynamique du marché tels que moteurs, contraintes, opportunités et autres tendances

– Profils d’entreprise détaillés des acteurs clés et des acteurs de premier plan à venir

– Perspectives de croissance des pays émergents jusqu’en 2026

– Opportunités de marché et recommandations pour de nouveaux investissements

