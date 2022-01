Analyse SWOT du marché des systèmes de défense anti-UAV, innovations, tendances émergentes, acteurs clés, portée future | Prévisions 2028

Les systèmes de défense anti-UAV sont de tels systèmes conçus pour neutraliser les véhicules aériens sans pilote ou les aéronefs télécommandés. C’est un système électronique qui est combiné avec un radar pour détecter toute activité aérienne. Le système de défense anti-UAV dispose de capteurs intelligents et est capable de fonctionner dans toutes les zones telles que les zones urbaines. Les systèmes de défense anti-UAV sont utilisés à des fins d’espionnage, d’attaques terroristes et à d’autres fins.

Le marché mondial des systèmes de défense anti-UAV prévoit une augmentation de la valeur estimée en enregistrant un TCAC sain de 11,02 % au cours de la période de prévision 2019-2026 en raison de l’augmentation des menaces, de l’augmentation de la sécurité dans les aéroports à partir de drones non identifiés et de l’augmentation de la demande dans le secteur de la défense.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Thales Group, Blighter Surveillance Systems Ltd, Lockheed Martin Corporation, Saab AB, Raytheon Company, IAI, DRONESHIELD, Liteye Systems, Inc., Theiss UAV Solutions, LLC, BSS Holland BV, Airbus SAS, Battelle Memorial Institute, Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Chess Dynamics Ltd, Northrop Grumman Corporation, Aaronia AG et autres.

Principaux développements sur le marché

En novembre 2018, Raytheon Co a obtenu un contrat de l’armée américaine pour des radars à radiofréquence en bande Ku. KuRFS est un système de balayage avancé qui offre un contrôle de tir précis et une capacité de détection et d’avertissement pour diverses missions. En septembre 2018, Drone Tracker 3.5 a été lancé par le Dedrone. Il a la capacité de détecter tous les drones sur un territoire protégé. Le système utilise la base de données DroneDNA de Dedrone afin de distinguer les drones RF, Wi-Fi et autonomes.



En septembre 2018, un protocole d’accord a été signé entre le groupe Thales, EPE et Department 13 International Ltd pour l’intégration d’un logiciel nommé MESMER dans le véhicule Thales Bushmaster. MESMER agit comme un système anti-drone et assure ainsi la sécurité du personnel.

Contraintes du marché :

Le changement rapide des technologies UAV peut entraver la croissance du marché

Le coût élevé de la recherche et du développement pourrait entraver la croissance du marché

Analyse au niveau du pays

Le marché des systèmes de défense anti-UAV est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du système de défense anti-UAV sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. , Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Analyse compétitive

Le paysage concurrentiel du marché Système de défense anti-UAV fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises liée au marché du système de défense anti-UAV.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

