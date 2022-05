Analyse Swot du marché des services de laboratoire de cathétérisme et stratégies commerciales clés | La plus grande opportunité de 2028 | Mises à jour DBMR

Le marché mondial des services de laboratoire de cathétérisme devrait augmenter, enregistrant un TCAC de 5,78 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée au nombre croissant de maladies cardiaques et à la croissance du nombre de cardiologues.

Marché mondial des services de laboratoire de cathétérisme, par services (services de laboratoire de cathétérisme thérapeutique, services de laboratoire de cathétérisme diagnostique), type (cathétérisme cardiaque, angiographie vasculaire, stenting, autres procédures cardiaques), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen Afrique de l’Est et de l’Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Analyse concurrentielle : marché mondial des services de laboratoire de cathétérisme

Le marché mondial des services de laboratoire de cathétérisme est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des services de laboratoire de cathétérisme pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des services de laboratoire de cathétérisme

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des services de laboratoire de cathétérisme sont Alliance HealthCare Services, Alliance Medical, Ramsay Health Care, Alberta Health Services, Care UK, Campbell County Health et Netcare Hospital.

Définition du marché : marché mondial des services de laboratoire de cathétérisme

Le cathétérisme est une procédure utilisée pour traiter et diagnostiquer les maladies cardiovasculaires (MCV) et d’autres affections connexes. En termes plus simples, cela aide à examiner le fonctionnement du cœur. Le laboratoire de cathétérisme, également connu sous le nom de laboratoire de cathétérisme, est une salle d’examen dotée de toutes sortes d’équipements d’imagerie diagnostique. Un tube creux et mince connu sous le nom de cathéter est inséré dans un gros vaisseau sanguin qui mène au cœur. Il est important pour la visualisation des artères du cœur et des cavités cardiaques.

Selon le CDC, en 2017, environ 28,4 millions de personnes ont été diagnostiquées avec des maladies cardiaques. Ces incidences de maladies cardiaques devraient accroître la demande de services de laboratoire de cathétérisme.

Marché mondial des services de laboratoire de cathétérisme

Le laboratoire de cathétérisme, également connu sous le nom de laboratoire de cathétérisme, est une salle d’examen dans un hôpital qui est utilisée pour vérifier le fonctionnement du cœur. Le cathétérisme cardiaque est effectué pour vérifier si le cœur fonctionne bien ou non. Un tube creux et mince connu sous le nom de cathéter est inséré dans un gros vaisseau sanguin qui mène au cœur. Il est important pour la visualisation des artères du cœur et des cavités cardiaques. Ces laboratoires de cathétérisme disposent d’une seule source génératrice de rayons X et d’un intensificateur d’image radiographique. Un médecin et un physiologiste cardiaque sont tenus de le faire. Il est très sûr et très peu de personnes sont confrontées à des problèmes.

Segmentation : Marché mondial des services de laboratoire de cathétérisme

Le marché mondial des laboratoires de cathétérisme est segmenté en fonction des services, du type et de la géographie.

Par services (services de laboratoire de cathétérisme thérapeutique, services de laboratoire de cathétérisme diagnostique), type (cathétérisme cardiaque, angiographie vasculaire, stenting, autres procédures cardiaques), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique)

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES LABORATOIRES DE CATH

Augmentation de l’incidence des maladies cardiaques

Selon une étude, l’Oklahoma aux États-Unis a le plus grand nombre de décès dus aux maladies cardiaques en 2017 avec 237,2 décès pour 100 000 habitants. Vient ensuite le Mississippi avec 231,6, l’Arkansas avec 223,8, l’Alabama avec 223,2 et la Louisiane avec 214,4 décès pour 100 000 habitants. La Virginie-Occidentale a le taux de mortalité le plus bas avec 192 décès pour 100 000 habitants.

Il a également été constaté qu’en 2018, 37% des femmes souffraient d’une maladie cardiaque telle qu’un taux de cholestérol élevé, une hypertension ou une pression artérielle élevée, une maladie cardiaque ou artérielle, un diabète, des antécédents d’accident vasculaire cérébral ou une malformation cardiaque.

Facteurs de marché:

L’incidence croissante des maladies cardiaques devrait stimuler la croissance du marché

L’inclinaison vers les chirurgies assistées par robot devrait également stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché :

Le manque de remboursement et la médiocrité des infrastructures hospitalières dans les pays en développement devraient freiner la croissance du marché

Le coût élevé de la procédure de cathétérisme devrait également freiner la croissance du marché

Segmentation : Marché mondial des services de laboratoire de cathétérisme

Par prestations Services de laboratoire de cathétérisme thérapeutique Services de laboratoire de cathétérisme diagnostique

Taper Cathétérisme cardiaque, Angiographie vasculaire Stenting Autres procédures cardiaques



Développements clés sur le marché :

En mars 2018, Smiths Medical a annoncé aujourd’hui le lancement commercial aux États-Unis du cathéter à système fermé DeltaVen de Delta Med SpA et l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA). Ce produit est une avancée dans les cathéters IV périphériques (PIVC) et aidera l’entreprise à se développer son portefeuille.

En mars 2017, Teleflex a annoncé l’autorisation 510(k) et le lancement américain de TrapLiner CatheterIn. Cela aidera Teleflex à introduire et à vendre un produit unique en son genre qui combine deux appareils que nous avions précédemment déployés indépendamment dans des cas difficiles en un seul outil qui permet d’effectuer plus efficacement les procédures d’intervention les plus complexes.

