Analyse SWOT du marché des services de dépistage de l’emploi, perspectives de croissance par grandes entreprises – DataFlow Group, Capita PLC, First Advantage, HireRight, LLC

La croissance du marché des services de dépistage d’emploi est attribuée à la demande de systèmes de sélection efficaces dans le temps en raison du nombre croissant de candidats à un emploi. Le 21ème siècle a été témoin d’un énorme afflux de population dans les villes urbaines des économies développées et en développement à la recherche d’une vie meilleure. Un niveau de vie plus élevé, des opportunités d’emploi plus élevées et l’accès aux équipements et services modernes sont quelques facteurs majeurs qui ont contribué à la migration de la population rurale vers les zones urbaines à travers le monde. Ainsi, il y a eu une augmentation des revenus disponibles des consommateurs. Selon la Banque mondiale, aujourd’hui, plus de 50 % de la population vit dans des zones urbaines dans le monde. D’ici 2045, la population urbaine mondiale augmenterait de 1,5 fois et atteindrait 6 milliards. Comme l’urbanisation a augmenté et continuera de croître dans les années à venir, le besoin de création d’emplois dans les zones urbaines augmenterait également à plein régime. Une région compétitive permet à ses industries et à ses entreprises de créer des opportunités d’emploi, d’augmenter la productivité et d’augmenter les revenus des citoyens.

Marché des services de dépistage d’emploi – Profils d’entreprise

Contexte précis, LLC

AuthBridge Research Services Private Limited

A-Check America, Inc.

Groupe de flux de données

Capital PLC

Premier avantage

HireRight, LLC

Pinkerton Consulting & Investigations, Inc.

Sterling Talent Solutions

Triton inc.

Solutions de dépistage Verity

GoodHire

Insperity, Inc.

En outre, le nombre de candidats postulant pour un emploi dans n’importe quelle organisation a augmenté pour atteindre un nombre très élevé. La sélection du candidat le plus approprié pour un profil particulier est devenue plus fastidieuse, et les méthodes conventionnelles de conduite d’entretiens pour la sélection d’emplois prennent du temps et sont inefficaces. Ainsi, la demande de systèmes de contrôle des employés efficaces et plus rapides augmente de la part des organisations d’utilisateurs finaux.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des services de dépistage d’emploi

Le ralentissement économique qui en a résulté, dû à la pandémie de COVID-19, a entraîné une augmentation du nombre de candidats au chômage dans le monde. Par exemple, aux États-Unis, le nombre de candidats au chômage a atteint 20,5 millions en mai 2020 contre 6,2 millions en février 2020. En conséquence, en 2020, le taux de chômage est passé de 3,8 % en février à 13,0 % en mai dans le NOUS. La hausse du taux de chômage s’est également poursuivie en avril 2020 avec 14,4%. Cependant, après le troisième trimestre de 2020, le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis a commencé à baisser, ce qui déclenche la normalisation progressive des activités économiques dans le pays. Cela a entraîné une augmentation de la demande de produits et de services dans toute la région. De plus, avec l’amélioration des campagnes de distribution et d’administration des vaccins, les États-Unis ont connu une augmentation plus que prévu des offres d’emploi en février 2021. Selon les données publiées par l’enquête sur les offres d’emploi et la rotation du travail (JOLTS), le nombre d’offres d’emploi est passé à 7,4 millions en mars 2021, contre 7,1 millions en février 2021. Néanmoins, le marché du travail a encore un long chemin à parcourir avant de reprendre son statut fin 2019. Le taux d’embauche aux États-Unis est passé de 3,8 % en février 2020 à 4 % en février 2020. Ainsi, malgré la forte baisse des deux premiers trimestres de 2020, le marché des services de sélection d’emploi en Amérique du Nord a commencé à connaître une croissance substantielle alors que l’économie de la région commençait à se relancer. retour à la normale, entraînant une accélération des processus d’embauche dans tous les secteurs. le marché du travail a encore un long chemin à parcourir avant de retrouver son statut de fin 2019. Le taux d’embauche aux États-Unis est passé de 3,8 % en février 2020 à 4 % en février 2020. Ainsi, malgré la forte baisse des deux premiers trimestres de 2020, le marché des services de sélection d’emploi en Amérique du Nord a commencé à connaître une croissance substantielle alors que l’économie de la région commençait à se relancer. retour à la normale, entraînant une accélération des processus d’embauche dans tous les secteurs. le marché du travail a encore un long chemin à parcourir avant de retrouver son statut de fin 2019. Le taux d’embauche aux États-Unis est passé de 3,8 % en février 2020 à 4 % en février 2020. Ainsi, malgré la forte baisse des deux premiers trimestres de 2020, le marché des services de sélection d’emploi en Amérique du Nord a commencé à connaître une croissance substantielle alors que l’économie de la région commençait à se relancer. retour à la normale, entraînant une accélération des processus d’embauche dans tous les secteurs.

Régions lucratives sur le marché des services de dépistage d’emploi

Informations basées sur les services

Sur la base des services, le marché des services de dépistage de l’emploi est segmenté en vérification des antécédents, vérification et tests médicaux et anti-drogue. Le segment de la vérification détenait la plus grande part de marché en 2020.

Informations sectorielles sur l’utilisation finale

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché des services de sélection d’emploi est segmenté en informatique et télécommunications, BFSI, agences gouvernementales, voyages et hôtellerie, fabrication, vente au détail, soins de santé et autres. Le segment de la fabrication devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Informations basées sur la taille de l’organisation

Selon la taille de l’organisation, le marché des services de sélection d’emploi est divisé en PME et grandes entreprises. Le segment des PME devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision.

Le marché des services de dépistage d’emploi a été segmenté comme suit:

Marché des services de dépistage de l’emploi – par services

Vérification des antécédents

Vérification

Gestion des pilotes

Dépistage médical et anti-drogue

Marché des services de vérification de l’emploi – par vérification des antécédents

Vérification de crédit

Dossier criminel

Marché des services de dépistage de l’emploi – par vérification

Qualification

Vérification des antécédents professionnels

Référence

Autres

Marché des services de dépistage d’emploi – par industrie d’utilisation finale

Informatique & Télécom

BFSI

Organismes gouvernementaux

Voyage et hospitalité

Fabrication

Détail

Soins de santé

Autres

Marché des services de dépistage d’emploi – par taille d’organisation

Grandes Entreprises

PME

