Analyse SWOT du marché des robots médicaux, dernières innovations, tendances émergentes, taille de l’industrie, perspectives de croissance et prévisions 2029

L’analyse et la discussion des tendances centrales de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché sont estimées dans le rapport complet Robots médicaux. Ce rapport d’étude de marché identifie, estime et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, contraintes, défis et opportunités du marché. Les entreprises peuvent avoir une idée de l’analyse complète des antécédents qui comprend une évaluation du marché parental. De plus, il travaille à déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

Analyse et aperçu du marché

Le marché mondial des robots médicaux devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des robots médicaux est en croissance avec un TCAC de 15,7 % au cours de la période de prévision. prévu de 2022 à 2029 et devrait atteindre 34 470,62 millions USD d’ici 2029 contre 11 656,32 millions USD en 2021. L’augmentation des dépenses de santé et l’escalade de l’innovation et de la technologie sont les principaux moteurs qui devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’augmentation de la population gériatrique propulse la croissance du marché car elle entraîne une utilisation accrue des robots dans l’exécution de nombreuses tâches telles que la recherche d’eau ou de nourriture, le rappel de médicaments, l’entraînement cognitif, le divertissement, la communication par téléprésence, la surveillance des signes vitaux, etc.

Ces robots ont été introduits pour répondre aux besoins des personnes gériatriques qui incluent les soins physiques et médicaux. De plus, la population âgée est fortement touchée par les maladies chroniques et peut être le facteur de croissance du marché mondial des robots médicaux.

L’augmentation de l’utilisation de ces applications robotiques dans les centres de réadaptation qui ont souffert de lésions neurologiques et médullaires entraîne une demande croissante de robots exosquelettes en thérapie, ce qui stimule le marché mondial de la robotique médicale.

Segmentation:

Le marché mondial des robots médicaux est segmenté en fonction du type, du produit, de la modalité, des composants, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché mondial des robots médicaux est segmenté en grands robots externes, robots gériatriques, robots d’assistance et robots in vivo miniatures. En 2022, le grand segment des robots externes devrait dominer le marché mondial des robots médicaux en raison de la forte augmentation des lancements d’applications de robots médicaux et de l’émergence du COVID-19.

Sur la base du produit, le marché mondial des robots médicaux est segmenté en robots chirurgicaux, robots de rééducation, robots hospitaliers et pharmaceutiques , biorobotique, robots de radiochirurgie non invasive, robots de téléprésence, robots de transport médical, robots sanitaires et désinfectants. En 2022, le segment des robots chirurgicaux devrait dominer le marché mondial des robots médicaux, car les chirurgies robotiques sont des chirurgies peu invasives qui permettent une récupération rapide.

Sur la base de la modalité, le marché mondial des robots médicaux est segmenté en compact et portable. En 2022, le segment portable devrait dominer le marché mondial des robots médicaux en raison de la diminution des erreurs, de l’augmentation de l’efficacité globale et de la gestion proactive de l’environnement réglementaire en constante évolution.

Sur la base des composants, le marché mondial des robots médicaux est segmenté en actionneurs, capteurs, contrôleur de robot, chariot patient, console de chirurgien, chariot de vision, système de livraison et produits supplémentaires. En 2022, le segment des composants d’actionneurs devrait dominer le marché des robots médicaux en raison de la demande croissante de robots médicaux technologiquement avancés à travers le monde.

Sur la base des applications, le marché mondial des robots médicaux est segmenté en recherche, clinique, pharmacie et autres. En 2022, le segment de la recherche devrait dominer le marché mondial des robots médicaux en raison de l’augmentation prévue de la demande de robots médicaux.

Sur la base du type d’utilisateur final, le marché mondial des robots médicaux est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, instituts de recherche, centres de chirurgie ambulatoire, laboratoires, centres de réadaptation et autres. En 2022, le segment des instituts de recherche devrait dominer le marché mondial des robots médicaux en raison du financement croissant et des progrès technologiques croissants dans les robots médicaux

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des robots médicaux est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail, distributeurs tiers, autres. En 2022, l’appel d’offres direct devrait dominer le marché mondial des robots médicaux en raison de la livraison rapide et des multiples options de choix de produits

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché des robots médicaux sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont ARxIUM, Ekso Bionics, Capsa Healthcare, ReWalk Robotics, Renishaw plc, Hocoma, Asensus Surgical US, Inc., Paro Robots US, Inc., Yukai Engineering Inc., Stryker, Accuray Incorporated, Corindus ( A Siemens Healthineers Company), Kuka AG, Auris Health, Inc. (filiale de Johnson and Johnson), CMR Surgical Ltd., Stereotaxis, Inc., InTouch Health Inc. (filiale de Teladoc Health, Inc.), entre autres acteurs mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse au niveau des pays

Le marché des robots médicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des robots médicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud sous l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et Suisse. , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des robots médicaux

Partie 04 : Dimensionnement du marché des robots médicaux

Partie 05 : Segmentation du marché des robots médicaux par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

