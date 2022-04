Analyse SWOT du marché des laxatifs, innovations, tendances émergentes, acteurs clés, portée future | Prévisions 2028

Le rapport crédible sur le marché des laxatifs offre des informations exploitables sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent élaborer des stratégies durables et lucratives. Sans oublier que le rapport analyse les conditions générales du marché telles que le prix des produits, les bénéfices, la capacité, la production, l’offre, la demande et le taux de croissance du marché, ce qui aide les entreprises à décider de plusieurs stratégies. Une analyse SWOT a été effectuée lors de la formulation de ce document de marché ainsi que de nombreuses autres étapes standard de recherche, d’analyse et de collecte de données. De plus, les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions, les acquisitions, les tendances en matière d’innovation et les politiques commerciales sont également réévalués dans le rapport sur le marché des laxatifs. Il devient facile de comprendre la notoriété de la marque et la connaissance de la marque et du produit parmi les clients potentiels.

Analyse et aperçu du marché

Le marché mondial des laxatifs devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 10 834,32 millions USD. d’ici 2028.

Les laxatifs sont un type de médicaments médicamenteux qui soulagent la constipation aiguë et le syndrome du côlon irritable en relâchant les selles et les selles. Les laxatifs sont également mis en œuvre avant les procédures intestinales et les laxatifs sont disponibles en vente libre (OTC)., ce qui signifie que les laxatifs peuvent être achetés sans ordonnance du médecin.

Les quatre principaux types de laxatifs sont les laxatifs osmotiques, les laxatifs stimulants, les laxatifs en vrac, les lubrifiants et les laxatifs émollients. Les laxatifs osmotiques avec électrolytes capturent les fluides dans l’intestin à partir des tissus en couches, ce qui rend les selles plus molles et plus faciles à évacuer. La durée du temps pris est de trente minutes à six heures pour travailler. Les exemples sont le golyte et le colyte sont des exemples de laxatif osmotique avec électrolytes. Les laxatifs osmotiques sans électrolytes sont le Macrogol 4000, un laxatif osmotique non résorbable biologiquement inerte.

Segmentation:

Sur la base du type, le marché mondial des laxatifs est segmenté en laxatifs osmotiques, laxatifs stimulants, laxatifs en vrac et laxatifs lubrifiants et émollients. Les laxatifs osmotiques sont en outre divisés en laxatifs osmotiques avec électrolytes (polyéthylène glycol) comme le golyte, le colyte et autres et les laxatifs osmotiques sans électrolytes comme la solution d’hydroxyde de magnésium, les sels d’Epsom, le lactulose et autres. Les laxatifs stimulants sont en outre divisés en bisacodyl, huile de ricin, séné, phénolphtaléine et autres. Les laxatifs en vrac sont en outre divisés en psyllium, méthylcellulose, polycarbophile et autres. Les laxatifs lubrifiants et émollients sont ensuite divisés en huile minérale, suppositoires à la glycérine et autres. En 2021, Le segment des laxatifs stimulants domine le marché car ces laxatifs fonctionnent en provoquant une contraction rythmique des muscles intestinaux et en aidant à expulser ou à «stimuler» les selles. En outre, il est utilisé pour nettoyer les intestins avant un examen ou une chirurgie intestinale.

Sur la base des saveurs, le marché mondial des laxatifs est segmenté en avec saveur et sans saveur. Avec la saveur est encore divisé en fruits, herbes et autres. En 2021, le segment des saveurs domine le marché car le goût d’un produit est l’un des attributs clés déterminant l’acceptabilité et la conformité des patients, ainsi que l’acceptation par le marché.

Sur la base de la source, le marché mondial des laxatifs est segmenté en naturel, synthétique et autres. Le naturel est divisé en psyllium, rhubarbe, séné et orme glissant. Le synthétique est en outre divisé en phénolphtaléine, bisacodyle, picosulfate et oxyphénisatine. En 2021, le segment synthétique domine le marché en raison de l’augmentation des investissements en R&D par les acteurs du marché publics et privés pour le développement et la production de laxatifs synthétiques et de la disponibilité des laxatifs synthétiques en tant que médicaments en vente libre.

Sur la base des indications, le marché mondial des laxatifs est segmenté en constipation chronique, syndrome du côlon irritable avec constipation, constipation induite par les opioïdes, constipation aiguë et autres. En 2021, le segment de la constipation chronique domine le marché en raison de l’augmentation des cas de constipation, des troubles gastriques et de la disponibilité facile des médicaments en vente libre pour la constipation.

Sur la base du mode d’achat, le marché mondial des laxatifs est segmenté en prescription et en vente libre. En 2020, le segment en vente libre domine le marché car il diminue la fréquence des visites chez le médecin, entraînant une baisse des coûts des soins de santé et permet la personnalisation du produit en fonction des besoins des patients.

Sur la base de la forme posologique, le marché mondial des laxatifs est segmenté en comprimés, gélules, poudre, liquides et gels, suppositoires et autres. En 2021, le segment des comprimés domine le marché car il s’agit de la méthode d’administration de médicaments la plus sûre, la plus courante, la plus pratique et la plus économique.

Sur la base de la voie d’administration, le marché mondial des laxatifs est segmenté en oral et rectal. En 2021, le segment oral domine le marché car il s’agit de la méthode d’administration de médicaments la plus sûre, la plus pratique et la plus économique. De plus, c’est le meilleur moyen de délivrer rapidement une dose précise.

Sur la base du type de population, le marché mondial des laxatifs est segmenté en enfants et adultes. En 2021, le segment des adultes devrait dominer le marché mondial des laxatifs en raison du manque d’apport en fibres alimentaires, de l’inactivité physique ou des effets secondaires des médicaments, du manque d’exercice, des changements dans une routine régulière, comme voyager ou manger ou se coucher à différents fois.

Sur la base du canal de vente, le marché mondial des laxatifs est segmenté en hôpitaux, centres de soins pour personnes âgées, soins à domicile, pharmacies, épiceries / magasins de santé et de beauté et autres. En 2021, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché mondial des laxatifs, car l’hôpital est un établissement de santé doté d’un personnel médical et professionnel organisé. Il fournit des services médicaux, infirmiers et autres services liés à la santé aux patients.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des laxatifs est segmenté en ventes directes, grossistes et autres. En 2021, le segment des ventes directes devrait dominer le marché mondial des laxatifs car il se traduit par un contact direct avec le vendeur et la vente de produits directement au client.

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché des laxatifs sont:

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des laxatifs sont Boehringer Ingelheim International GmbH, GlaxoSmithKline plc., Bayer AG, Fresenius Kabi Austria GmbH (une filiale de Fresenius Kabi AG), Prestige Consumer Healthcare Inc., Procter & Gamble, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. , Sanofi Aventis US LLC (une filiale de Sanofi), RECORDATI SpA, Mallinckrodt, Aspen Pharmacare Australia Pty. Ltd. (une filiale d’Aspen Holdings), Hikma Pharmaceuticals PLC, LNK International Inc., Cipla Inc., Albert David Ltd., Abbott, Avrio Health LP, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., HERMES PHARMA, Salix Pharmaceuticals (une filiale de Bausch Health Companies Inc.), Torrent Pharmaceuticals Ltd., BIOCHEMIX HEALTHCARE PVT. LTD., entre autres.

Analyse au niveau du pays

Le marché Laxatif est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des laxatifs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des laxatifs

Partie 04 : Dimensionnement du marché des laxatifs

Partie 05 : Segmentation du marché des laxatifs par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

