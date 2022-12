Analyse SWOT du marché des lasers à émission de surface à cavité verticale multimode (VCSEL), tendances émergentes, acteurs clés Thorlabs, Inc., Alight Technologies Aps, Inneos, LLC

En produisant un rapport d’étude de marché pour le marché des lasers à émission de surface à cavité verticale multimode (VCSEL) La direction du marketing est très consciente de certaines choses, y compris les pensées, les sentiments, les préférences, les attitudes, les croyances et les systèmes de valeurs du marché cible. Une approche de gestion formelle a été initiée pour faire de même et comprendre tout ce qui précède. Ce rapport de marché fournit également un aperçu complet du marché couvrant divers aspects tels que les définitions de produits, la segmentation du marché et le paysage des principaux fournisseurs. En outre, un rapport sur le marché mondial des lasers à émission de surface à cavité verticale multimode (VCSEL) identifie et analyse les tendances émergentes et les principaux moteurs, défis et opportunités pour le marché de l’industrie des semi-conducteurs.

Les principaux acteurs couverts par le rapport VCSEL (Multimode Vertical Cavity Surface Emitting Laser) incluent II-VI Incorporated, Lumentum Operations LLC, ams AG, Trumpf, Broadcom, Thorlabs, Inc., Alight Technologies Aps, Inneos, LLC, Trilumina, Leonardo National et des acteurs mondiaux tels que SpA, WIN Semiconductors, Coherent, Inc., IQE PLC, Mks Instruments, Ushio America, Inc., Flir Systems Inc., SANTEC CORPORATION, Vertilas GmbH, Vertilite Inc. et TT Electronics.

Le marché des lasers à émission de surface multimode à cavité verticale (VCSEL) devrait croître à un taux de 17,90% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Étude de marché sur les ponts de données laser

Marché mondial des lasers à émission de surface à cavité verticale multimode (VCSEL) par matériau (arséniure de gallium (GAAS), phosphure d’indium (INP), GaN, autres), par technologie (projecteur ponctuel, temps de vol (TOF), illuminateur), longueur d’onde ( Rouge, proche infrarouge (NIR), infrarouge à ondes courtes (SWIR)), application (communication de données, détection, éclairage infrarouge, pompage, chauffage industriel), utilisateur final (centre de données, électronique grand public, automobile, industriel, santé, militaire), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique,Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027

