Analyse SWOT du marché des jets très légers, opportunités de croissance des entreprises d’ici 2030

Le marché mondial des jets très légers devrait croître de 10 444 USD . 2 millions d’ici 2030 à partir de 4 098 USD . 6 millions en 2021 , à un TCAC de 11 . 0 % par rapport à la période de prévision . Le jet très léger fait référence à une solution d’aviation compacte avec une masse maximale au décollage inférieure à 5 900 kg avec une capacité en passagers, pas plus de 9 à 10 passagers . Les jets très légers sont considérés comme la solution d’avions d’affaires compacts et sont approuvés pour un fonctionnement à un seul pilote . Un jet très léger présente plusieurs avantages par rapport aux autres options d’aviation, car il s’agit d’un coût –solution efficace et économe en carburant . Les jets très légers ont diverses applications, notamment la formation, le transport des passagers et la recherche civile et militaire sur le front .

On estime que des facteurs tels qu’une inclination croissante pour les solutions d’aviation privée et une préoccupation croissante pour la santé sont à l’origine de la croissance du marché des jets très légers . Alternativement, les prix volatils des matières premières font grimper le coût des avions très légers tandis que les préoccupations environnementales croissantes et les options d’aviation alternatives limitent la croissance du marché . D’autre part, le potentiel inexploité des économies en développement et la conclusion de partenariats commerciaux à long terme devraient offrir des perspectives de croissance rentables aux acteurs de l’ industrie .

Dynamique du marché mondial des jets très légers

Chauffeurs : Inclinaison croissante vers une solution d’aviation privée

Un jet très léger offre un niveau de confort et de commodités rapide et élevé et constitue un moyen de transport aérien économe en carburant par rapport aux autres options d’aviation . Les solutions d’aviation privée, telles que les jets très légers, ont acquis une immense popularité à travers le monde, en particulier auprès des professionnels et de la population ultra – riche, grâce à des solutions de transport luxueuses et confortables ainsi qu’à une durée de trajet minimale . De plus, les coûts d’exploitation des jets très légers sont devenus beaucoup plus abordables ces dernières années, le coût ayant diminué de 30 % à 50 % ces dernières années . Ces tarifs sont proches de l’entreprise et d’abord –coûts de classe des transporteurs commerciaux . L’adoption croissante de solutions de transport luxueuses et la baisse des coûts d’exploitation des vols devraient soutenir la croissance du marché des jets très légers à l’avenir .

Contraintes : La volatilité des prix des matières premières entraîne une hausse des prix des jets très légers

Ces dernières années, les développeurs d’avions à réaction très légers et leurs fournisseurs ont dû faire face à des prix croissants et volatils des matières premières, telles que l’acier, l’aluminium et le cuivre, en raison de la demande globale – déficit d’approvisionnement, fluctuations des devises et taux de change, activités minières et commerce incertain. activités . Beaucoup de ces matériaux sont utilisés pour développer des composants et des pièces de jets très légers . L’augmentation des prix des matériaux a eu un impact direct sur le prix global des jets très légers . On estime que le prix croissant d’un jet très léger freine la croissance du marché des jets très légers .

Opportunités : Potentiel inexploité dans les économies en développement

Au cours de la dernière décennie, certains pays en développement, principalement de la région Asie – Pacifique, ont connu une croissance des activités commerciales, un PIB performant et une augmentation du revenu par habitant, qui devraient soutenir les ventes d’avions à réaction très légers .

La Chine, l’Inde, la Malaisie et le Nigeria ont un marché potentiel pour les jets très légers . Cependant, l’infrastructure de ces pays n’est pas adaptée aux opérations de jets très légers . L’augmentation du trafic de passagers et l’inclinaison croissante vers des solutions d’aviation privée devraient créer une demande pour des projets d’infrastructure dans ces pays . En outre, la croissance des projets d’infrastructure aéronautique et l’augmentation du trafic aérien de passagers devraient créer une opportunité pour le marché dans les régions en développement au cours de la période de prévision .

Portée du Very Light Jet

L’étude classe le marché des jets très légers en fonction du type d’avion, de l’utilisation finale , des matériaux et de la propulsion aux niveaux régional et mondial .

Par type d’avion Perspectives ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Avion ultra – léger

Avion léger

À la fin – Perspectives d’utilisation ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Civil & Commercial

Militaire

Par perspectives des matériaux ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Aluminium

Matériaux composites

Les autres

Par perspectives de propulsion ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Électrique / Hybride

Carburant conventionnel

Perspectives par région ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des avions légers devrait représenter la plus grande part de marché, par type d’avion

Le marché mondial des avions à réaction très légers est segmenté en avions ultra – légers et avions légers par type d’avion . Le segment des avions légers devrait dominer le marché, en raison des perspectives de demande des consommateurs finaux . Les avions légers font référence à une MTOW ( masse maximale au décollage ) comprise entre 1 700 livres ou 800 kg et 13 000 livres ou 5 900 kg . Les avions légers ont une capacité d’environ 6 à 8 passagers avec une autonomie moyenne de 1 174 NMI .

Les avions légers sont principalement utilisés pour les voyages d’affaires et l’entraînement militaire, en raison de leur taille et de leur capacité opérationnelle . Au cours des dernières années, l’entreprise a augmenté le nombre d’avions légers permettant aux employés de se rendre à des conférences d’affaires et à des réunions hautement prioritaires . De plus, des avions légers et des cellules à hautes performances , une avionique de pointe et des systèmes informatiques hautement intégrés sont utilisés pour les programmes de formation militaire . Un avion léger est une option décente pour les activités d’entraînement militaire, en raison de sa taille compacte et de ses opérations économes en carburant .L’augmentation des dépenses de formation militaire et l’utilisation croissante de jets très légers pour les voyages d’affaires devraient soutenir la croissance du marché .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Le marché des jets très légers a été classé en Amérique du Nord, Asie – Pacifique, Europe, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique par région . À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé du marché mondial des avions à réaction très légers au cours de la période de prévision . La région Asie – Pacifique comprend la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud et le reste de l’Asie – Pacifique . Le marché des avions à réaction très légers offre de grandes perspectives dans la région Asie – Pacifique, en raison de l’évolution des perspectives de l’aviation, des politiques gouvernementales de soutien et du nombre croissant de passagers aériens dans divers pays de la région .

Les grandes économies en croissance, telles que la Chine, l’Inde, le Japon et d’autres, dans la région Asie – Pacifique ont besoin de solutions de transport aérien polyvalentes dans toute la région . Le trafic aérien croissant en Asie – Pacifique stimule la demande de modernisation et s’oriente vers des solutions de transport aérien privé dans la région . De plus, la hausse de la demande de transport aérien dans toute la région Asie – Pacifique stimule davantage la croissance du marché des avions à réaction très légers au cours de la période de prévision .

Principaux acteurs du marché

L’étude examine les principales entreprises du marché et leurs principales stratégies commerciales pour acquérir une perspective concurrentielle . Les principaux acteurs du marché mondial du jet très léger sont Cirrus Industries, Inc . , Diamond Aircraft Industries GmbH, Embraer S . Un . , Bombardier Inc. , Honda Motor Co. , Ltd. , Nextant Aerospace Holdings, LLC, Pilatus Aircraft Ltd, Stratos Aircraft, Inc . , MSC Aerospace LLC et Textron Inc .