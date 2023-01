Analyse SWOT du marché des huiles comestibles par les principaux acteurs : Bunge Limited (États-Unis), ADM (États-Unis), Cargill, Incorporated (États-Unis)

Avec le document Huiles comestibles Market , il devient facile d’analyser en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial liées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent. Les recommandations et suggestions axées sur les résultats des experts fournies dans ce rapport de marché pourraient aider les clients à développer leur entreprise, à augmenter leurs bénéfices et à apporter des changements majeurs à leurs stratégies commerciales. En outre, il offre aux acteurs une analyse de marché complète pour les aider à identifier les principales perspectives commerciales disponibles sur le marché mondial.Un rapport international sur le marché des huiles comestibles aide à améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent les intérêts commerciaux concernant les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution.

Les stratégies couvertes dans le rapport sur le marché Huiles comestibles premium comprennent principalement les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres qui renforcent leur empreinte sur ce marché. Dans le rapport de marché, une section sur le paysage concurrentiel des principaux acteurs opérant sur le marché mondial a également été bien étudiée. Cette section couvre le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de production, les coordonnées et les parts de marché de l’entreprise. Le rapport marketing sur le marché Huiles comestibles de qualité supérieure est très bénéfique pour obtenir une analyse approfondie du marché et avoir une compréhension globale du marché et de son paysage commercial.

Analyse de marché et informations sur le marché mondial des huiles alimentaires

Data Bridge Market Research analyse que le marché des huiles comestibles était évalué à 94,7 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 170,16 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,6 % sur la période 2022-2029 prévue. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge Market comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la production et de la consommation, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUES DU RAPPORT DES DÉTAILS période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions d’USD, volumes en unités, prix en USD segments couverts Type (huile de palme, huile de soja, huile de colza, huile de tournesol, huile d’arachide, huile de mélange spécial, huile d’olive, huile de maïs, huile de lin, huile d’avocat, huile comestible, huile de graines de citrouille, huile de pépins de raisin et autres), type d’emballage (Contenants en étain, contenants en PEHD (polyéthylène haute densité), bouteilles en PVC (chlorure de polyvinyle), bouteilles en PET (polyéthylène téréphtalate), bouteilles en verre, contenants semi-rigides, sacs en plastique souples et autres), canal de distribution (direct et indirect), fin Utilisateur (domestique, industriel, restauration et autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Pologne, Turquie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour , Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Bunge Limited (États-Unis), ADM (États-Unis), Cargill, Incorporated (États-Unis), ACH Food Companies, Inc. (États-Unis), Adani Group (Inde), SALAD OILS INTERNATIONAL CORPORATION (États-Unis), American Vegetable Oils, Inc. (États-Unis) ) ), BORGES INTERNATIONAL GROUP, SL (Espagne), Hebany Group (EAU), NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD (Singapour), TITAN OILS Inc ., (Canada) Ragasa – Tous droits réservés (Mexique), SOVENA (Thaïlande) et Aliments Sunora (Canada) Opportunités L’application croissante de l’huile comestible dans l’industrie pharmaceutique.

La demande croissante d’huile alimentaire dans les secteurs des cosmétiques et des soins personnels

Avancement technologique rapide et innovation de produit.

Étendue du marché et marché mondial des huiles comestibles

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des huiles comestibles sont:

Bunge Limited (États-Unis)

SMA (États-Unis)

Cargill, Incorporated (États-Unis)

ACH Food Companies, Inc. (États-Unis)

Groupe Adani (Inde)

INTERNATIONAL SALAD OIL CORPORATION (États-Unis)

American Vegetable Oils, Inc. (États-Unis)

BORGES INTERNATIONAL GROUP, SL (Espagne)

Groupe Hebany (EAU)

ONG CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD (Singapour)

TITAN HUILES Inc., (Canada

Ragasa – Tous droits réservés (Mexique)

SOMMEIL (Thaïlande)

Aliments Sunora (Canada)

Étendue du marché mondial des huiles alimentaires

Le marché des huiles comestibles est segmenté en fonction du type de base, du type d’emballage, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Écrit

Huile de palme

Huile de soja

l’huile de colza

Huile de tournesol

Huile d’arachide

huile mélangée spéciale

Huile d’olive

L’huile de maïs

Huile de lin

Huile d’avocat

Huile comestible

huile de pépins de courge

L’huile de pépins de raisin

Autres

Type d’emballage

récipients en étain

Conteneurs en PEHD (Polyéthylène Haute Densité)

Bouteilles en PVC (chlorure de polyvinyle)

Bouteilles en PET (polyéthylène téréphtalate)

Bouteilles en verre

conteneurs semi-rigides

sacs plastiques souples

Autres

Canal de distribution

Droit

Indirect

les utilisateurs finaux

Domestique

Industriel

Service alimentaire

Autres

