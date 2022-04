Analyse SWOT du marché des emballages pour services alimentaires, innovations, tendances émergentes, acteurs clés, portée future | Prévisions 2029

Le rapport sur le marché Emballage de service alimentaire présente un examen de haut en bas du marché pour estimer les revenus, le retour sur investissement (ROI) et développer des stratégies commerciales. Les parts de marché des acteurs clés dans les principales régions du monde telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique sont également étudiées. Ici, l’analyse de marché évalue la hausse, la croissance ou la baisse attendue du produit au cours de la période de prévision spécifique. Une évaluation analytique des concurrents confère une idée claire des défis les plus importants auxquels ils sont confrontés sur le marché actuel et dans les années à venir.

Analyse et aperçu du marché

La consommation croissante d’aliments et de boissons en raison de l’augmentation de la population est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance de la demande et de l’offre d’emballages de restauration. De plus, l’attention accrue portée à la préservation de l’environnement induit la croissance du taux de fabrication des solutions d’emballage pour les services alimentaires. L’une de ces innovations en matière d’emballage est la solution d’emballage de sacs de courrier doublés de bulles. Les principaux avantages des emballages de restauration incluent des propriétés pratiques, économiques, légères, plus sûres, personnalisables et innovantes. Amcor plc, Bemis Company, Inc., Dow, WestRock Company et BALL CORPORATION sont des acteurs majeurs opérant sur ce marché.

Data Bridge Market Research analyse que la valeur du marché des emballages de services alimentaires était de 81,23 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 130,40 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision. Le « plastique » représente le segment de matériaux le plus important sur le marché de l’emballage des services alimentaires en raison de la croissance et de l’expansion de divers marchés verticaux d’utilisateurs finaux, en particulier dans les économies en développement du monde et de l’évolution des préférences des consommateurs pour des solutions d’emballage intelligentes qui peuvent améliorer la sécurité et la commodité. Le rapport sur le marché des emballages pour services alimentaires couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

D’après le nom lui-même, il est clair que l’emballage des services alimentaires fait référence à toutes les solutions d’emballage utilisées pour emballer les produits alimentaires afin de les protéger contre la contamination due à des facteurs externes. De plus, le rôle des solutions d’emballage pour les services alimentaires est de prolonger et d’améliorer la durée de conservation des aliments emballés et de les garder frais et sûrs. Les solutions d’emballage pour la restauration garantissent que les aliments sont propres à la consommation et exempts de germes.

Segmentation:

Le marché des emballages pour services alimentaires est segmenté en fonction du matériau, du type d’emballage, de l’application, du type de produit, du processus de fabrication et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Matériel

Plastique

Métal

Aluminium

Carton

Fibres moulées

Les autres

Sur la base des matériaux, le marché de l’emballage des services alimentaires est segmenté en plastique, métal, aluminium, carton, fibres moulées et autres. Le plastique a été segmenté en polyéthylène, polyamide et éthylène alcool vinylique.

Type d’emballage

Papier et carton

Souple

Rigide

Les autres

En fonction du type d’emballage, le marché des emballages pour services alimentaires est segmenté en papier et carton, souple , rigide et autres.

Application

Breuvages

Fruits et légumes

Boulangerie et Confiserie

Les produits laitiers

Les autres

Le marché de l’emballage de services alimentaires est segmenté en termes de valeur marchande, de volume, d’opportunités de marché et de niches en plusieurs applications. Le segment d’application pour le marché de l’emballage des services alimentaires comprend les boissons, les fruits et légumes, la boulangerie et la confiserie, les produits laitiers et autres.

type de produit

Assiettes

Plateaux

Tasses

Boules

Boîte à pizzas

Pailles

Packs de portions individuelles

Coquilles

Couvercles pour gobelets

Agitateurs

Coutellerie

En fonction du type de produit, le marché de l’emballage des services alimentaires est segmenté en assiettes, plateaux, tasses, bols, boîtes à pizza, pailles, emballages individuels, coques, couvercles pour tasses, agitateurs et couverts.

Processus de fabrication

Thermoformage

Découpe

Moulage par injection

Sur la base du processus de fabrication, le marché de l’emballage des services alimentaires est segmenté en thermoformage, découpe et moulage par injection.

Utilisateur final

Points de restauration

Installations de restauration institutionnelle

Portails de livraison en ligne

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’emballage des services alimentaires est segmenté en points de vente de services alimentaires, établissements de restauration institutionnels et portails de livraison en ligne.

Les principaux acteurs clés couverts par le rapport sur le marché des emballages de services alimentaires sont:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des emballages pour services alimentaires sont Amcor plc (Australie), Dow (États-Unis), Bemis Company, Inc. (États-Unis), Westrock Company (États-Unis), Sealed Air Corporation (États-Unis), International Paper Company ( États-Unis), Reynolds Group Holding Limited (Nouvelle-Zélande), DS Smith (Royaume-Uni), Huhtamaki Oyj (Finlande), Berry Plastic Corporation (États-Unis), Ball Corporation (États-Unis), Genpak, LLC (États-Unis), Dart Product Europe Limited (Royaume-Uni ), Anchor Packaging Inc. (États-Unis), Vegware (Royaume-Uni), Sabert Corporation (États-Unis), Union packaging (États-Unis) et Fabri-Kal (États-Unis), entre autres.

Le rapport sur le marché des emballages de services alimentaires met l’accent sur les demandes du public, les compétences et la croissance constante de l’industrie du travail, des rapports dynamiques ou des services de haute protection des données tout en analysant les informations sur le marché. En outre, les moteurs et les contraintes du marché évalués dans ce rapport permettent de savoir comment le produit est utilisé dans l’environnement de marché récent et fournissent également des estimations sur la pratique future. Il met en évidence une évaluation large des perspectives de croissance et des restrictions du marché. Le document sur le marché des emballages pour services alimentaires revêt une importance considérable à de nombreux égards pour une meilleure compréhension du marché, ce qui conduit à une croissance fulgurante des entreprises.

Attractions du rapport sur le marché des emballages de services alimentaires: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché Emballage de service alimentaire aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui surveille de près tous les marchés vitaux de l’emballage des services alimentaires.

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Analyse au niveau du pays

Le marché Emballage de service alimentaire est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des emballages pour services alimentaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie -Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché de l’emballage des services alimentaires

Partie 04 : Dimensionnement du marché des emballages pour services alimentaires

Partie 05: Segmentation du marché de l’emballage des services alimentaires par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

