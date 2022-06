Analyse SWOT du marché des emballages en plastique, opportunités de croissance des entreprises d’ici 2027

Marché mondial des emballages en plastique : par type de produit (bouteilles et bocaux, tasses et bols, emballages et films, sacs et pochettes et autres), par type de matériau (polypropylène, polyéthylène, polychlorure de vinyle, polystyrène, bioplastique, polyéthylène téréphtalate et autres) ), par utilisateur final (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, emballages industriels et autres) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des emballages en plastique couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie des emballages en plastique.

Perspectives de l’industrie de l’emballage en plastique

La taille du marché mondial des emballages en plastique était évaluée à 258,9 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 375,6 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Le marché des emballages en plastique est tiré par les industries de l’alimentation et des boissons et de la santé à travers le monde. La demande d’emballages en plastique a augmenté ces dernières années, en raison de l’évolution des modes de vie, des choix et des préférences des consommateurs avec l’urbanisation rapide. La demande croissante d’aliments transformés et emballés pratiques a entraîné une utilisation croissante des emballages en plastique dans les industries de l’alimentation et des boissons à travers le monde.

Facteurs affectant le marché des emballages en plastique au cours de la période de prévision :

Avec l’industrie émergente du commerce électronique, la préférence pour les emballages légers et flexibles augmente, en raison de son prix abordable pour les consommateurs.

Avec les problèmes liés aux impacts du plastique sur l’environnement, l’évolution des besoins et des préférences des consommateurs et la demande croissante d’emballages respectueux de l’environnement, l’industrie de l’emballage en plastique s’améliore et intègre les changements qui profitent à tous les segments.

En raison de l’urbanisation et de l’amélioration du mode de vie des habitants des économies émergentes, la demande de produits de soins personnels avec des emballages en plastique attrayants devrait augmenter au cours de la période de prévision.

La volatilité des prix des matières premières et l’interdiction croissante du plastique à usage unique dans le monde sont certains facteurs qui freinent la croissance du marché des emballages en plastique.

Impact du COVID-19 sur le marché des emballages en plastique :

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a considérablement affecté la croissance du marché des emballages en plastique. Après l’imposition du confinement dans divers pays, l’offre et la demande de produits essentiels ont considérablement augmenté. Le stock d’articles essentiels a augmenté et la livraison en ligne de produits a augmenté de façon exponentielle. Ceci, à son tour, a conduit à la croissance de la demande d’emballages en plastique dans la livraison de marchandises à domicile. De plus, l’offre d’articles médicaux et d’équipements de protection individuelle a augmenté dans le monde entier, ce qui a fait grimper la demande d’emballages en plastique. Par conséquent, une croissance considérable du marché des emballages en plastique peut être attendue en 2020, compte tenu de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie des emballages en plastique.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des emballages en plastique en fonction du type de produit, du type de matériau et de l’utilisateur final.

Sur la base du type de produit, le marché des emballages en plastique est segmenté en –

Bouteilles et bocaux

Tasses et bols

Emballages et films

Sacs et pochettes

Autres (seaux et coquilles)

Sur la base du type de matériau, le marché des emballages en plastique est segmenté en

Polypropylène (PP)

Polyéthylène (PE)

Polychlorure de vinyle (PVC)

Polystyrène (PS)

Bioplastique

Polyéthylène téréphtalate (PET)

Autres (Polyamide)

Basé sur l’utilisateur final, le marché des emballages en plastique est segmenté en

Nourriture et boissons

Médicaments

Cosmétiques et soins personnels

Emballage industriel

Autres (Électronique)

Marché des emballages en plastique : perspectives régionales

Le marché des emballages en plastique a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des emballages en plastique, suivie de l’Europe. On estime en outre que l’Asie-Pacifique dominera le marché des emballages en plastique au cours de la période de prévision. De plus, l’Europe devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des emballages en plastique comprennent –

Le marché des emballages en plastique est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du marché des emballages en plastique opérant sur le marché mondial comprennent–

Amcor Limitée

Baie Global Inc.

Plastiques Double H

Greiner Packaging International GmbH

Groupe Guillin

Ilip SRL

Emballage Mold-Tek

Reynold

s Participations du Groupe

Automate du groupe RPC

Silgan Holdings.

Le rapport sur le marché des emballages en plastique fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des emballages en plastique couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

