Analyse SWOT du marché des drones LiDAR, dernières innovations, tendances émergentes, taille de l’industrie, perspectives de croissance et prévisions 2028

Le rapport d’étude de marché éprouvé sur les drones LiDAR met à disposition des données sur les modèles, les améliorations, les secteurs d’activité cibles, les matériaux, les limites et les avancées. Il s’agit d’un rapport professionnel et complet axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Toutes les informations sur l’industrie incluses dans ce rapport sur le marché mondial conduiront à des idées concrètes et à une meilleure prise de décision. Les clients peuvent sûrement se fier aux informations fournies dans ce rapport car elles ne proviennent que de ressources précieuses et authentiques.

L’adoption croissante des drones LiDAR par des organisations privées et gouvernementales a entraîné une augmentation de la demande et de l’offre de drones LiDAR dans le monde entier. Data Bridge Market Research analyse qu’au cours de la période de prévision 2021-2028, le taux de croissance annuel composé du marché des drones lidar atteindra 28,21%. Cela signifie que d’ici 2028, la capitalisation boursière actuelle atteindra 864,39 millions de dollars.

LIDAR signifie Light Detection and Ranging, il s’agit donc d’une technique de télédétection qui utilise la lumière sous la forme d’un laser pulsé pour mesurer les distances. Par conséquent, les drones équipés de la technologie lidar utilisent la lumière sous forme de lasers pulsés pour fournir des informations précises sur la localisation de l’environnement. La technologie fonctionne lorsque le laser est émis par le capteur et compte le temps de réflexion du laser, ce qui permet de détecter un positionnement précis. La distance est également calculée en utilisant la vitesse de la lumière. La technologie Lidar fonctionne de la même manière que le radar et le sonar, mais utilise la lumière laser au lieu des ondes radio et des ondes sonores. Le lidar est une mesure directe qui produit une image semblable à un nuage de points.

Avec le vaste rapport sur le marché des drones LiDAR, il devient facile de collecter plus rapidement des informations sur l’industrie. L’utilisation d’outils éprouvés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter est très utile pour créer un rapport d’étude de marché de premier ordre. De plus, ce rapport de marché met en lumière diverses stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché. En outre, l’analyse des parts de marché ainsi que l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de réussite de ce rapport d’analyse de l’industrie. En pensant du point de vue du client, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille avec soin pour formuler ce rapport d’étude de marché.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des drones LIDAR sont DJI, SICK AG, Trimble Inc., Phoenix LiDAR Systems., Velodyne Lidar, Inc., RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, Teledyne Optech., UMS SKELDAR., Fagerman Technologies, dba. LiDARUSA., YELLOWSCAN, Geodetics, Inc., LiDAR Drone OnyxScan,, Delair., 3DR., Waymo LLC, Leica Geosystems AG – Part of Hexagon, HEXAGON, FARO Technologies, Inc., Blue Skies Drone Rental., Ouster, Inc. et Topcon et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Segmentation : Marché mondial des drones LiDAR

Le marché des drones lidar est segmenté en fonction du composant, du produit, de la portée et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché des drones lidar est segmenté en lasers lidar, positionnement de navigation, caméras de drone et autres.

Sur la base du produit, le marché des drones lidar est segmenté en drones lidar à voilure tournante et drones lidar à voilure fixe.

Le marché des drones lidar est également segmenté en courts, moyens et longs en fonction de la portée.

Sur la base de l’application, le marché des drones lidar est segmenté en cartographie des corridors, archéologie, construction, environnement, divertissement, défense, agriculture de précision, etc.

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 aura-t-il sur la croissance et la taille du marché mondial des UAV LiDAR ?

Quels sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans d’affaires sur le marché mondial des drones lidar ?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial des drones LiDAR?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial des UAV LiDAR?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris des études qualitatives et quantitatives intégrant les implications économiques et politiques

L’analyse au niveau régional et national intègre les forces de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché.

Capitalisation boursière en millions de dollars et données en millions d’unités par segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant les parts de marché des acteurs clés et les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les produits adoptés par les principaux acteurs du marché, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies

Contenu du tableau :

Partie 1 : Résumé exécutif

ARTICLE 02 : PÉRIMÈTRE DE REPORTING

Partie 3 : Paysage du marché mondial des drones LiDAR

Partie 4 : Taille du marché mondial des drones LiDAR

Partie 5 : Segmentation du marché mondial des drones LiDAR par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 7 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

