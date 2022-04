Analyse SWOT du marché des dispositifs de test de dépistage du cancer en Amérique du Nord, indicateurs clés, prévisions jusqu’en 2029 : Halma, Atlantique

Aperçu du marché des dispositifs de test de dépistage du cancer en Amérique du Nord :

Les principales sources utilisées lors de l’élaboration du rapport sur le marché des dispositifs de test de crachats pour le cancer incluent les experts de l’industrie de l’industrie de la santé comprenant la société de gestion, les organisations de traitement, les fournisseurs de services analytiques de la chaîne de valeur de l’industrie. Il révèle la nature de la demande du produit de l’entreprise pour savoir si la demande du produit est constante ou saisonnière. Toutes les sources primaires ont été interrogées pour collecter les données et valider les informations qualitatives et quantitatives et conclure les perspectives d’avenir. Le rapport de classe mondiale sur les dispositifs de test de dépistage du cancer aide à savoir comment les brevets, les accords de licence et d’autres restrictions légales affectent la fabrication et la vente des produits de l’entreprise.

La recherche secondaire consiste en des données clés sur la chaîne de valeur de l’industrie, le pool complet d’acteurs majeurs et les domaines d’application. Le plus excellent rapport sur les dispositifs de test de dépistage du cancer atteste de la réputation de l’entreprise et de ses produits. Il a également contribué à la segmentation du marché en fonction des tendances les plus récentes et à venir de l’industrie jusqu’au niveau le plus bas, des marchés topographiques et des avancées clés du point de vue du marché et de la technologie. L’étude de marché de ce rapport aide à minimiser les risques d’incertitudes et aide à prendre des décisions judicieuses. Le rapport d’étude de marché sur les dispositifs de test de dépistage du cancer est un document essentiel pour la planification des objectifs ou des buts commerciaux.

Le marché nord-américain des dispositifs de test de dépistage du cancer croît avec un TCAC de 10,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 473,28 millions USD d’ici 2029, contre 230,06 millions USD en 2020.

Selon l’analyse du rapport de marché, le test de salive est largement utilisé pour la détection du cancer. Une salive cancéreuse testerait la présence ou l’absence d’ADN et d’ARN extracellulaires mutés. Le marché des dispositifs de test de la salive du cancer comprend des kits de test, des écouvillons, des cassettes et des dispositifs utilisés pour la détection de médicaments, d’infections ou de maladies chez l’homme. Plusieurs types de kits utilisent différents types de méthodes de biologie moléculaire pour la détection des maladies. Les tests ELISA, PCR, immunoessais et enzymatiques, entre autres, sont des techniques moléculaires utilisées pour les tests de salive.

Le marché des dispositifs de test de dépistage du cancer en Amérique du Nord est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région. Le marché des appareils de test de dépistage du cancer couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du type de produit, le marché nord-américain des dispositifs de test de crachat de cancer est segmenté en kits de collecte de salive , dispositifs spécifiques aux fluides, écouvillons oraux, étiquettes à code-barres, boîte de cryoconservation de la salive et autres. Par site de collecte, le marché nord-américain des dispositifs de test de dépistage du cancer est segmenté en glande sous-mandibulaire/sous-linguale, glande parotide et glande salivaire mineure. Par application, le marché nord-américain des dispositifs de test de crachat de cancer est segmenté en cancer du foie et des poumons, cancer du sein, cancer du côlon et du rectum, cancer de la prostate, cancer du pancréas, cancer de la bouche, cancer de la thyroïde, cancer de l’endomètre, cancer du rein, leucémie, mélanome, non -lymphome hodgkinien, et autres. Sur la base du groupe d’âge, le marché nord-américain des dispositifs de test de dépistage du cancer est segmenté en adulte et en pédiatrie. Par méthode de collecte, le marché nord-américain des dispositifs de test de dépistage du cancer est segmenté en bave passive, écouvillon oral et autres. Par utilisateur final, le marché nord-américain des dispositifs de test de dépistage du cancer est segmenté en hôpitaux, laboratoires de diagnostic, cliniques spécialisées en oncologie, instituts de recherche sur le cancer et autres.

En termes d’analyse géographique, le marché des dispositifs de test de dépistage du cancer en Amérique du Nord vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans une industrie particulière avec les ventes du marché des dispositifs de test de dépistage du cancer en Amérique du Nord, l’impact de l’avancement du dispositif de test de dépistage du cancer en Amérique du Nord marché et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien pour le marché nord-américain des dispositifs de test de dépistage du cancer. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Principaux acteurs clés du marché des dispositifs de test de dépistage du cancer en Amérique du Nord : DNA Genotek, Salimetrics, PeriRx, Color Health, SARSTEDT, Miraclean Technology, Agilent, Illumina, QIAGEN, Thermo Fisher, Abbott, BD, Biocartis, Siemens, Roche, Oasis Diagnostics, Canvax et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché Dispositif de test de crachat de cancer en Amérique du Nord?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs du marché Appareil de test de crachat de cancer?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Marché des dispositifs de test de dépistage du cancer en Amérique du Nord : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Amérique du Nord 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché du Dispositif de test de dépistage du cancer en Amérique du Nord par régions

5 Analyse du marché du Dispositif de test de dépistage du cancer en Amérique du Nord par type

6 Analyse du marché du Dispositif de test de dépistage du cancer en Amérique du Nord par applications

7 Analyse du marché du Dispositif de test de dépistage du cancer en Amérique du Nord par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché des dispositifs de test de dépistage du cancer en Amérique du Nord

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Amérique du Nord Cancer Spit Test Device Prévisions du marché 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

