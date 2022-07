Analyse Swot du marché des diodes électroluminescentes organiques (OLED) par les principaux acteurs OLEDWorks LLC, Innolux, SEIKO EPSON

Le « marché mondial des diodes électroluminescentes organiques (OLED)Analysis to 2025 « est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de la technologie, des médias et des télécommunications avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des diodes électroluminescentes organiques (OLED) avec des détails segmentation du marché par type, type de déploiement, secteur vertical et géographie.Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des diodes électroluminescentes organiques (OLED) et présente les principales tendances et opportunités du marché. les acteurs identifiés sont LG Display, Samsung Display Co., Ltd, Futaba Corporation, Universal Display Corporation, RITEK Corporation, OSRAM GmbH, OLEDWorks LLC, Innolux Corporation, SEIKO EPSON CORPORATION, Acuity Brands Lighting Inc., Koninklijke Philips NV

Le marché des diodes électroluminescentes organiques (OLED) était évalué à 12,5 milliards de dollars américains en 2015 et devrait atteindre les États-Unis 39,0 Md$ en 2025 ; il devrait croître à un TCAC de 12,2 % de 2015 à 2025.

Définition:

La technologie OLED a inauguré la nouvelle ère des produits d’affichage et d’éclairage transparents, flexibles, à faible consommation d’énergie et à grande surface. Jusqu’à présent, les OLED flexibles sont utilisées dans les appareils portables et les smartphones offrant des conceptions incurvées pour améliorer les caractéristiques ergonomiques de l’application. L’écran incurvé fixe permet à l’utilisateur d’avoir une expérience très satisfaisante lorsqu’il porte ou tient l’appareil. En plus de fournir une meilleure utilité, les aspects techniques de l’OLED pliable sont également pris en charge en fournissant un espace plat approprié pour une meilleure configuration des autres composants tels que la batterie et les circuits. Les OLED, en raison de leur flexibilité, peuvent être produites à l’aide d’un processus de fabrication rouleau à rouleau. La production d’OLED durables nécessite un meilleur matériel et un développement systématisé des processus et des outils de fabrication. L’improvisation des couches barrières pour les substrats en plastique flexibles est nécessaire pour protéger le substrat en plastique de l’humidité et de l’oxygène. De plus, pour créer une OLED flexible à base de verre et de métal, une encapsulation fine est nécessaire. Le marché OLED efficace, clair et lumineux devrait se développer, et plusieurs entreprises de biens de consommation durables travaillent sur leur R&D pour faire face aux tendances dynamiques du marché. Des efforts de développement significatifs sont capitalisés dans ce domaine pour commercialiser des panneaux OLED flexibles dans les années à venir. et plusieurs entreprises de biens de consommation durables travaillent sur leur R&D pour faire face aux tendances dynamiques du marché. Des efforts de développement significatifs sont capitalisés dans ce domaine pour commercialiser des panneaux OLED flexibles dans les années à venir. et plusieurs entreprises de biens de consommation durables travaillent sur leur R&D pour faire face aux tendances dynamiques du marché. Des efforts de développement significatifs sont capitalisés dans ce domaine pour commercialiser des panneaux OLED flexibles dans les années à venir.

Segmentation du marché des diodes électroluminescentes organiques (OLED): Marché

des diodes électroluminescentes organiques (OLED) – Par type

Diode électroluminescente organique à matrice passive (PMOLED)

Diode électroluminescente organique à matrice active (AMOLED).

Marché des diodes électroluminescentes organiques (OLED) – Par application

Écrans

OLED Éclairage OLED

Marché des diodes électroluminescentes organiques (OLED) – Par utilisateur final

Éclairage de détail

Sécurité et signalisation

Automobile

Produits de consommation

Architecture

Autres

Concurrence sur le marché des diodes électroluminescentes organiques (OLED)

Chaque entreprise présentée dans le document de recherche est étudiée en tenant compte de divers facteurs tels que le produit et ses portefeuilles d’applications, la part de marché, le potentiel de croissance, les plans futurs et l’activité de développement. Les lecteurs pourront acquérir une compréhension et une connaissance complètes du paysage concurrentiel. Plus important encore, le rapport met en lumière les stratégies importantes que les acteurs clés et émergents adoptent pour maintenir leur classement sur le marché mondial des diodes électroluminescentes organiques (OLED). Il montre comment la concurrence sur le marché va changer dans les prochaines années et comment les acteurs se préparent à garder une longueur d’avance.

Principaux résultats de l’étude :

L’Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché du marché OLED et devrait enregistrer un TCAC de 13,2%

Sur la base du type, le segment AMOLED devrait connaître une croissance élevée d’une année sur l’autre au cours de la période de prévision

Des pays comme la Chine et l’Inde devraient être le marché le plus attractif d’ici la fin de la période de prévision

Fonctionnalités importantes proposées et points forts du rapport :

Objectifs de recherche

• Analyser et prévoir le marché mondial des diodes électroluminescentes organiques (OLED), en termes de valeur et volumes.

• Quel segment a le potentiel pour gagner la plus grande part de marché ?

• Aider le décideur du point de vue de la nouvelle offre et comparer la stratégie marketing existante.

• Corréler les données historiques de la structure des coûts avec les principaux segments d’activité.

• Analyser la contribution marketing et l’acquisition de clients par la vente incitative et la vente croisée.

• Identification des facteurs d’influence qui maintiennent l’intensité du marché mondial des diodes électroluminescentes organiques (OLED), pondérées par une analyse périodique du rapport de concentration CR4 et CR8 et de l’indice HHI.

