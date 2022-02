Analyse SWOT du marché des circuits intégrés micro-ondes monolithiques, innovations, tendances émergentes, acteurs clés, portée future | Prévisions 2028

Le rapport d’étude de marché de premier ordre sur les circuits intégrés micro-ondes monolithiques met en évidence la dynamique du marché clé de l’industrie des circuits intégrés micro-ondes monolithiques et couvre les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Obtenir des informations complètes sur les tendances et les opportunités du secteur est un processus assez long qui est facilité par ce rapport. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également réévalués dans ce rapport d’étude de marché.

Le marché mondial des circuits intégrés micro-ondes monolithiques devrait atteindre une valeur estimée en enregistrant un TCAC sain de 11,2 % au cours de la période de prévision 2019-2026. L’adoption croissante de la bande E et la croissance des infrastructures de communication sans fil sont le principal facteur de croissance de ce marché.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des circuits intégrés micro-ondes monolithiques sont NXP Semiconductors, Analog Devices, Inc., Skyworks Solutions, Inc., Broadcom, Qorvo, Inc, MACOM, Infineon Technologies AG, Maxim Integrated, Mini-Circuits, Ommic SA , WIN Semiconductors, Custom MMIC, United Monolithic Semiconductors, Vectrawave, BeRex, Arralis, MICROREL Electronic Components, Aspen Electronics Ltd,, BAE Systems, The SETI League, Inc, Radiant Group of Companies, KYOCERA Corporation et autres.

Téléchargez un exemple de copie du rapport pour comprendre la structure du rapport complet (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-monolithic-microwave-ic -market&utm_source=SagarK&utm_medium=SagarK&utm_campaign=SagarK

Segmentation : Marché mondial des circuits intégrés micro-ondes monolithiques

Par composant

Amplificateurs de puissance

o Amplificateurs à faible bruit

o Atténuateurs

Commutateurs

o Déphaseurs

o Mélangeurs

o Oscillateurs contrôlés en tension

o Multiplicateurs de fréquence

Par type de matériel

o Arséniure de gallium

o Phosphure d’indium

o Silicium Germanium

o Nitrure de gallium

o Phosphure d’indium et de gallium

Par technologie

o Transistor à effet de champ métal-semi-conducteur

o Transistor à haute mobilité électronique

o Transistor pseudomorphique à haute mobilité électronique

o Transistor pseudomorphique à haute mobilité électronique en mode d’amélioration

o Transistor métamorphique à haute mobilité électronique

o Transistor bipolaire à hétérojonction

o Métal-oxyde semi-conducteur

Par bande de fréquence

o Bande L (1–2 GHz)

o Bande S (2–4 GHz)

o Bande C (4–8 GHz)

o Bande X (8–12 GHz)

o Bande Ku (12–18 GHz)

Bande K (18–27 GHz)

o Bande Ka (26,5–40 GHz)

o Bande V (40–75 GHz)

o Bande W (75–110 GHz)

Par application

o Électronique grand public/d’entreprise

o Infrastructure de communication sans fil

o Automobile

o Aéronautique & Défense

o CATV et haut débit filaire

o Autres

Par géographie

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

ou Mexique

Amérique du Sud

ou Brésil

ou Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe 

o Allemagne

la France

o Royaume-Uni

o Italie

o Espagne

de Russie

o Turquie

Belgique

o Pays-Bas

Suisse

o Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Japon

ou chinois

o Corée du Sud

l’inde

ou Australie

o Singapour

de Malaisie

o Indonésie

o Thaïlande

Philippines

o Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

o Afrique du Sud

o Egypte

de l’Arabie Saoudite

ou Emirats Arabes Unis

ou Israël

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

Développements clés sur le marché :

En novembre 2017, Custom MMIC a annoncé le lancement de ses deux nouveaux mélangeurs MMIC GaAs High IP3 I/Q couvrant les bandes C et X, le CMD257C4 et le CMD258C4. Ces deux mélangeurs ont un rejet d’image exceptionnel et de larges bandes passantes IF et sont constitués de cellules à double mélangeur. Ils ont également la capacité de fonctionner dans la plage de température de -40 ℃ à 85 ℃. Ces produits sont des économies de coûts grâce aux mélangeurs de rejet d’image hybrides et aux ensembles de convertisseurs à bande latérale

En octobre 2017, Mitsubishi Electric Corporation a annoncé le lancement de son amplificateur à circuit intégré micro-ondes monolithique (MMIC) en bande Ka (26-40 GHz) 8 W en nitrure de gallium (GaN) à transistor à haute mobilité électronique (HEMT) pour les stations terriennes satellites. Il fournira une faible distorsion et aura une puissance de sortie de 8W. Ils sont spécialement conçus pour les zones dont les réseaux sont très difficiles à construire. L’objectif principal de ce lancement est de répondre à la demande croissante de bande Ka à haute fréquence

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, demandez la table des matières à @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-monolithic-microwave-ic-market&utm_source=SagarK&utm_medium=SagarK&utm_campaign=SagarK

Analyse au niveau du pays

Les pays couverts par le rapport de marché Monolithic Microwave IC sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie -Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Parcourir le rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-monolithic-microwave-ic-market?utm_source=SagarK&utm_medium=SagarK&utm_campaign=SagarK

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

À propos de nous:

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau inégalé de résilience et d’approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge Market Research fournit des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et lance un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

corporatesales@databridgemarketresearch.com