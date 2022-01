Analyse SWOT du marché des capteurs magnétiques, innovations, tendances émergentes, acteurs clés, portée future | Prévisions 2028

L’étude menée dans le rapport de classe mondiale sur le marché du réseau en tant que service (Naas) couvre des marchés hétérogènes conformément aux exigences de l’industrie des SUV et recueille les meilleures solutions possibles et des informations méticuleuses sur les tendances du marché. Les informations granulaires sur le marché rassemblées dans ce rapport sur l’industrie seront utiles à l’industrie des SUV pour prendre des décisions commerciales compétentes. Le rapport met également en lumière l’évaluation des opportunités de croissance (GOA), les informations sur les clients (CI), la veille économique concurrentielle (CBI) et l’évaluation des canaux de distribution (DCA).

Le marché du réseau en tant que service (Naas) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 31,22 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le réseau en tant que service (NaaS) fait référence au type de vente de services réseau de tiers à des clients qui ne nécessitent pas de construire leur propre infrastructure de réseau. Le réseau en tant que service (NaaS) regroupe des services, des ressources réseau et des applications sous la forme d’un produit pouvant être acheté pour un certain nombre de clients ou d’utilisateurs.

L’augmentation du développement de nouvelles infrastructures de centres de données à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du réseau en tant que service (Naas). L’augmentation de l’adoption et de la mise en œuvre du cloud pour le stockage des données et l’introduction de l’analyse Big Data, et la virtualisation dans le centre de données pour la mobilité de la charge de travail ont apporté une utilisation efficace des ressources, une disponibilité accrue et des coûts globaux réduits, ainsi qu’une fiabilité et une sécurité élevées pour les missions critiques. les applications métier accélèrent la croissance du marché.

Segmentation:

Sur la base du type, le marché du réseau en tant que service (Naas) est segmenté en réseau local et réseau local sans fil, réseau étendu, communication et collaboration, et sécurité du réseau.

En fonction de la taille de l’organisation, le marché du réseau en tant que service (Naas) est segmenté en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises.

Sur la base de l’application, le marché du réseau en tant que service (Naas) est segmenté en Ucaas/Vidéoconférence, réseau privé virtuel, connectivité cloud et SaaS, bande passante à la demande, connectivité multi-branches, optimisation WAN, passerelle Web sécurisée , le contrôle d’accès au réseau et d’autres applications.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du réseau en tant que service (Naas) est segmenté en banque, services financiers et assurance, fabrication, vente au détail et commerce électronique, logiciels et technologie, médias et divertissement , soins de santé, éducation, gouvernement, et d’autres utilisateurs finaux.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du réseau en tant que service (Naas) sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du réseau en tant que service (Naas) sont SYNNEX Corporation, GTT Communications, Inc., Oracle, Juniper Networks, Inc., VMware, Inc., Telstra Corporation Limited, DXC Technology Company, IBM. Corporation, NEC Technologies India Private Limited, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Meta Networks Ltd, Masergy., AT&T Intellectual Property, Cisco, Verizon Wireless., CenturyLink, ARYAKA NETWORKS, INC., Broadcom, Ciena Corporation et Cloudgenix, entre autres acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Quelques points de la table des matières

Chapitre 1 Présentation des SUV et aperçu du marché

Chapitre 2 Résumé analytique

Chapitre 3 Analyse de la chaîne industrielle

Chapitre 4 Marché mondial du réseau en tant que service (Naas), par type

Chapitre 5 Marché du réseau en tant que service (Naas), par application

Chapitre 6 Analyse du marché mondial du réseau en tant que service (Naas) par régions

Chapitre 7 Analyse du marché du réseau en tant que service (Naas) par pays

Chapitre 8 Analyse du marché du réseau en tant que service (Naas) en Europe par pays

Chapitre 9 Analyse du marché Asie-Pacifique du réseau en tant que service (Naas) par pays

Chapitre 10 Analyse du marché des réseaux en tant que service (Naas) au Moyen-Orient et en Afrique par pays

Chapitre 11 Analyse du marché des réseaux en tant que service (Naas) en Amérique du Sud par pays

Chapitre 12 Paysage concurrentiel

Chapitre 13 Perspectives de l’industrie

Chapitre 14 Prévisions du marché mondial du réseau en tant que service (Naas)

Chapitre 15 Analyse de faisabilité d’un nouveau projet

