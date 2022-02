Analyse SWOT du marché des caissons de puits, technologies émergentes, croissance et prévisions 2028

L’étude de recherche Well Casing Market analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. L’analyse et l’estimation des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché sont couvertes dans le rapport. Ce rapport de marché comprend des données qui peuvent être assez indispensables lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de se faire une place sur le marché en tant que dernière émergence.

Le marché du tubage de puits devrait connaître une croissance du marché à un taux de 3,21 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

La demande croissante de pétrole et de gaz devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché au cours de la période de prévision mentionnée. Certains des autres facteurs tels que l’augmentation des activités d’exploration pétrolière et gazière onshore et offshore, l’augmentation de la mise en œuvre de diverses lois normatives sur le pétrole et le gaz, l’augmentation du développement du schiste et l’augmentation des activités de forage et d’exploitation minière accéléreront encore le marché du tubage de puits au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Caisson de puits sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des caissons de puits sont BASF SE, Covestro AG, Arkema, Celanese Corporation, DuPont, Tenaris., Centek, Innovex Downhole Solutions, Nabors Industries Ltd., TRICAN, Franks’s International NV, VALLOUREC, Weatherford, National Oilwell Varco., Schlumberger Limited, RC Plasto Tanks & Pipes Private Limited., Charlotte Pipe and Foundry., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation:

Sur la base du type, le marché du tubage de puits est segmenté en équipement de cimentation, équipement de tubage, tubage conducteur, tubage de surface, tubage intermédiaire, tubage de production et tubage linéaire.

Sur la base de l’application, le marché du tubage de puits est divisé en offshore et onshore.

Le segment des équipements du marché des tubages de puits est divisé en équipements flottants, centralisateurs, revêtements, bouchons d’essuie-glace et autres.

La fonction est divisée en contrôle de la corrosion, amélioration de la résistance des tuyaux et autres.

Quelques points de la table des matières

Chapitre 1 Présentation des SUV et aperçu du marché

Chapitre 2 Résumé analytique

Chapitre 3 Analyse de la chaîne industrielle

Chapitre 4 Marché mondial du tubage de puits, par type

Chapitre 5 Marché du tubage de puits, par application

Chapitre 6 Analyse du marché mondial des boîtiers de puits par régions

Chapitre 7 Analyse du marché des tubages de puits par pays

Chapitre 8 Analyse du marché des tubages de puits par pays

Chapitre 9 Analyse du marché des tubages de puits par pays

Chapitre 10 Analyse du marché des Caissons de puits au Moyen-Orient et en Afrique par pays

Chapitre 11 Analyse du marché des Caissons de puits en Amérique du Sud par pays

Chapitre 12 Paysage concurrentiel

Chapitre 13 Perspectives de l’industrie

Chapitre 14 – Prévisions du marché mondial des tubages de puits

Chapitre 15 Analyse de faisabilité d’un nouveau projet

