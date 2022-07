Analyse SWOT du marché des appareils d’imagerie par ultrasons, innovations, tendances émergentes, acteurs clés, portée future | Prévisions 2029

L’analyse et la discussion des tendances centrales de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché sont estimées dans le rapport complet sur le marché Appareils d’imagerie par ultrasons. Ce rapport d’étude de marché identifie, estime et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, contraintes, défis et opportunités du marché. Les entreprises peuvent avoir une idée de l’analyse complète des antécédents qui comprend une évaluation du marché parental. De plus, il travaille à déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

Analyse et aperçu du marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché des appareils d’imagerie par ultrasons devrait subir un TCAC de 6,60% au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 6,70 milliards USD en 2021, atteindrait 11,17 milliards USD d’ici 2029. de ces systèmes sur les principaux marchés en raison de leur utilisation accrue dans les établissements de soins aigus et les soins d’urgence. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les appareils d’imagerie à ultrasons peuvent être décrits comme des appareils qui prennent des images de l’intérieur du corps à l’aide d’ondes sonores à haute fréquence. Le système à ultrasons utilise la technique de la technique d’imagerie par ultrasons. Les appareils à ultrasons peuvent créer des images en temps réel du composant corporel, qui peuvent afficher le mouvement du corps. Le système à ultrasons se compose d’un transducteur et d’un détecteur à ultrasons ou d’une sonde. Cette technique de diagnostic est peu invasive et n’utilise pas les rayonnements ionisants pour diagnostiquer ou traiter les affections corporelles.

Pour le développement de toute entreprise, le rapport d’étude de marché sur les appareils d’imagerie à ultrasons joue un rôle très important. Obtenez une analyse de marché exhaustive avec ce rapport pour prospérer dans cet environnement concurrentiel. Ce rapport de marché contribuera certainement à stimuler les ventes et à améliorer le retour sur investissement (ROI). Les estimations des valeurs du TCAC, des moteurs du marché et des contraintes du marché couvertes par le rapport aident les entreprises à décider de plusieurs stratégies. L’équipe DBMR fournit le rapport de marché avec un engagement prometteur et la manière dont il a anticipé.

Segmentation:

Sur la base du format de tableau, le marché est segmenté en réseau phasé, réseau linéaire, réseau linéaire courbe et autres. En 2020, le segment de réseau linéaire incurvé domine le marché car il offre un champ de vision plus large avec une densité de ligne réduite en profondeur et une résolution latérale réduite. Par conséquent, il est utilisé dans une grande variété d’applications, y compris les examens abdominaux, les examens transvaginaux et transrectaux ainsi que l’imagerie diagnostique des organes.

Sur la base de l’affichage de l’appareil, le marché est segmenté en appareils à ultrasons couleur et appareils à ultrasons noir et blanc (N/B). En 2020, le segment des appareils à ultrasons couleur domine le marché car la plupart des systèmes disponibles ont une qualité d’image acceptable avec un moniteur à écran plat couleur, quelles que soient les fonctionnalités. Par exemple, les appareils dotés des fonctionnalités d’optimisation automatique de l’image, de couleur automatique et de doppler ont besoin d’un écran couleur et ne peuvent pas fonctionner via un écran noir et blanc.

Sur la base de la portabilité des appareils, le marché est segmenté en appareils à ultrasons sur chariot/chariot, appareils à ultrasons compacts/portatifs, appareils à ultrasons fixes et appareils à ultrasons au point de service. En 2020, le segment des appareils à ultrasons sur chariot / chariot domine le marché en raison de leur forte utilisation dans les établissements de soins aigus et de soins d’urgence dans les hôpitaux et les établissements de santé. Comme ces systèmes aident à obtenir un diagnostic à l’emplacement du patient, cela améliore également le débit des patients. Ces systèmes ont également gagné en popularité dans les services d’urgence et les établissements de soins intensifs, car les patients sont sensibles aux mouvements.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en échographie diagnostique et échographie thérapeutique. En 2020, le segment des ultrasons diagnostiques domine le marché en tant que procédure non invasive qui fournit des informations importantes sur les tissus mous sans exposer les patients aux rayonnements ionisants. En conséquence, c’est le moyen de diagnostic préféré en gynécologie et obstétrique. Il offre une imagerie plus réaliste et complète des organes internes. De plus, l’échographie est moins chère que la tomodensitométrie, l’IRM et l’hystérosalpingographie, ce qui les rend moins accessibles à une grande partie des patients.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en radiologie/imagerie générale, obstétrique et gynécologie, cardiovasculaire , gastro-entérologie, vasculaire, urologique, orthopédique et musculo-squelettique, gestion de la douleur, service d’urgence, soins intensifs et autres. En 2020, le segment de la radiologie/imagerie générale domine le marché car l’échographie est principalement utilisée dans le diagnostic de la douleur, de l’enflure et de l’infection inexpliquées pour localiser la source et procéder au traitement nécessaire. L’échographie est également utilisée comme guide d’imagerie dans des procédures telles que les biopsies à l’aiguille dans lesquelles des aiguilles sont utilisées pour prélever des cellules d’une zone anormale pour des tests en laboratoire.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux, recherche et universités, centres de maternité, centres de soins ambulatoires, centres de diagnostic et autres. En 2020, le segment des hôpitaux détient la plus grande part de marché car la plupart des patients doivent se rendre à l’hôpital en cas de signe d’inconfort. Toute douleur inexpliquée conduit généralement les patients aux urgences des hôpitaux où ils subissent des tests de diagnostic pour comprendre la source de l’inconfort. Selon la gravité du cas, les patients sont admis à l’hôpital pour des traitements plus agressifs. De plus, le nombre d’hôpitaux est bien équipé par rapport à ceux des centres de diagnostic et autres prestataires de soins

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs, distributeurs tiers et ventes au détail. En 2020, le segment des appels d’offres directs domine le marché en tant que principale source d’approvisionnement dans les hôpitaux.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des appareils d’imagerie par ultrasons sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont GE Healthcare (filiale de GENERAL ELECTRIC), Hitachi, Ltd., Trivitron Healthcare, Hologic Inc., Siemens Healthcare GmbH, ESAOTE SPA, ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd, FUJIFILM Corporation (filiale de Fujifilm Holdings Corporation), FUKUDA DENSHI, Koninklijke Philips NV, EDAN Instruments, Inc., Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Shimadzu Medical Systems USA Northwest Branch (filiale de Shimadzu Corporation), CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION ( Une filiale de Canon Inc.), CHISON, Mobisante, SonoScape Medical Corp., SAMSUNGHEALTHCARE (Une filiale de SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse au niveau du pays

Le marché des appareils d’imagerie par ultrasons est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils d’imagerie à ultrasons sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie -Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Attractions du rapport sur le marché Appareils d’imagerie par ultrasons: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché Appareils d’imagerie par ultrasons aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui micro surveille tous les marchés vitaux des appareils d’imagerie à ultrasons

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché des appareils d’imagerie par ultrasons

Partie 04: Dimensionnement du marché des appareils d’imagerie par ultrasons

Partie 05: Segmentation du marché des appareils d’imagerie à ultrasons par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

