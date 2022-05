Analyse SWOT du marché des appareils de test de fertilité, indicateurs clés et principaux fournisseurs clés (P&G, Abbott, Church & Dwight, Biozhena) | Prévisions jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial des appareils de test de fertilité:

Le rapport d’activité des dispositifs de test de fertilité contient la liste des principaux concurrents, une analyse stratégique de l’industrie et des informations sur les facteurs clés influençant l’industrie de la santé. Pour prospérer sur ce marché concurrentiel, les entreprises sont très avantagées si elles adoptent des solutions innovantes telles que ce rapport d’étude de marché. En outre, il présente le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de production, les coordonnées du fabricant et les parts de marché de l’entreprise. Pour atteindre le succès aux niveaux local, régional et international, ce rapport de recherche mondial de haute qualité sur les Marché des dispositifs de test de fertilité est une solution définitive.

Le rapport d’étude de marché sur les dispositifs de test de fertilité identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, inhibiteurs, défis et opportunités du marché. La définition du marché étudie les moteurs du marché et les contraintes du marché avec lesquels les entreprises peuvent se faire une idée de l’opportunité d’augmenter ou de diminuer la production d’un produit particulier. La segmentation du marché est également couverte en détail en considérant plusieurs aspects qui ne manqueront pas d’aider les entreprises là-bas. En outre, un rapport fiable sur le marché des appareils de test de fertilité informe les clients des différentes stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché.

Le marché mondial des appareils de test de fertilité devrait croître à un TCAC de 7,95 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la capacité d’un individu/d’une personne à produire une progéniture est définie comme la fertilité et l’inverse est connu comme l’infertilité. Les appareils utilisés pour tester la fertilité chez l’homme ou la femme sont définis comme des appareils de test de fertilité. La fertilité est principalement fonction de nombreux facteurs tels que la nutrition, l’équilibre hormonal, le sexe et le comportement sexuel, entre autres. Plusieurs types d’appareils de test de fertilité sont disponibles tels que les kits de test, les kits de prédiction de l’ovulation, entre autres.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des appareils de test de fertilité sont la croissance de l’âge de la première grossesse, l’augmentation du lancement de moniteurs de fertilité avancés et faciles à utiliser avec une grande précision, la sensibilisation accrue aux tests de fertilité. , augmentation de la facilité d’accès aux moniteurs d’ovulation sur les sites de commerce électronique et augmentation de l’acceptation des moniteurs d’ovulation basés sur la température corporelle basale.

Segmentation globale du marché Appareils de test de fertilité :

Sur la base du mode d’achat, le marché des appareils de test de fertilité est segmenté en vente libre et sur ordonnance.

Sur la base de l’application, le marché des appareils de test de fertilité est segmenté en appareil de test de fertilité féminine et en appareil de test de fertilité masculine.

Sur la base du produit, le marché des appareils de test de fertilité est segmenté en kit de prédiction de l’ovulation et moniteur de fertilité. Le moniteur de fertilité a été segmenté en température corporelle basée sur l’urine, la salive et la base.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils de test de fertilité est également segmenté sur la base de l’utilisateur final dans les établissements de soins à domicile, les hôpitaux, les cliniques de fertilité et autres.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des appareils de test de fertilité en raison de l’augmentation de la prévalence de la grossesse chez les adolescentes et de la sensibilisation accrue aux méthodes de test de grossesse et à l’amélioration des taux de fertilité dans cette région. L’APAC est la région attendue en termes de croissance du marché des appareils de test de fertilité en raison de la demande croissante de tests autonomes et rapides et de l’augmentation de l’âge de la première grossesse dans cette région.

Principaux acteurs mondiaux :

Procter & Gamble Geratherm Medical AG Abbott Church & Dwight Co. Inc. Santé Fairhaven Prestige Brands Healthcare Inc Produits de vie Hilin inc. Fertilité Focus Limitée Babystart Ltd Biozhena Corporation Taidoc Technology Corporation UEBE Medical GMBH Accuquik Société Quidel Biomérieux Emay (HK) Limitée Alfa Scientific Designs Inc. Entreprises Piramales

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des appareils de test de fertilité, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les appareils de test de fertilité, y compris les produits, les ventes/revenus et Position sur le marché

6 Dispositifs de test de fertilité Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des appareils de test de fertilité : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des dispositifs de test de fertilité par régions

5 Analyse du marché mondial des dispositifs de test de fertilité par type

6 Analyse du marché mondial des dispositifs de test de fertilité par applications

7 Analyse du marché mondial des dispositifs de test de fertilité par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des dispositifs de test de fertilité

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des dispositifs de test de fertilité 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

