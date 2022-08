Analyse SWOT du marché des appareils de surveillance cardiaque portables par les principaux acteurs

Le rapport sur le marché à grande échelle des appareils de surveillance cardiaque portables est un rapport d’étude de marché supérieur et complet qui offre aux professionnels de nombreux aspects du marché et de l’industrie. Ce rapport d’étude de marché fournit un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts, la marge brute et brute. Les entreprises peuvent acquérir une connaissance et une expertise inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés pertinents à l’aide de ce rapport d’étude de marché. Marché des appareils de surveillance cardiaque portables Le rapport d’analyse est structuré grâce aux efforts méticuleux d’une équipe innovante, enthousiaste, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes. Un aperçu complet de l’industrie des appareils de surveillance cardiaque portables a été proposé via le rapport fiable sur le marché des appareils de surveillance cardiaque portables qui prend en compte divers aspects de la définition du produit, de la segmentation du marché et du paysage existant des détaillants. Le rapport comprend la segmentation du marché la plus détaillée, une analyse systématique des principaux acteurs du marché, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement et des informations sur les nouveaux marchés géographiques.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des appareils de surveillance cardiaque portables était évalué à 1,7 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 3,72 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 10,30% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Analyse et aperçu du marché :

On estime que le marché des dispositifs de surveillance cardiaque portables augmentera rapidement au cours de la période de prévision. L’AFib a touché 2,7 à 6,1 millions de personnes aux États-Unis en 2017, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Il a en outre révélé qu’environ 750 000 personnes dans le pays doivent être hospitalisées chaque année en raison de la fibrillation auriculaire. Par conséquent, une augmentation de la fréquence de la fibrillation auriculaire et une augmentation de la population gériatrique ont entraîné une forte demande de dispositifs de surveillance cardiaque portables sur le marché.

Un appareil de surveillance personnel est un moniteur de fréquence cardiaque portable. Il permet une surveillance en temps réel de la fréquence cardiaque. Les bracelets et les sangles de poitrine sont les deux types de moniteurs de fréquence cardiaque portables. Ceux-ci sont minuscules et légers, et sont spécifiquement destinés à fonctionner dans des situations difficiles. Les moniteurs de fréquence cardiaque dotés de fonctionnalités avancées incluent l’activité, la variation de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température centrale. Parce qu’il est confortable et simple à utiliser, le bracelet est un gadget de surveillance de la fréquence cardiaque plus populaire.

Entreprises mentionnées sur le marché des appareils de surveillance cardiaque portables:

Medtronic (Irlande)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Zimmer Biomet (États-Unis)

3M (États-Unis)

Smith + neveu (Royaume-Uni)

Boston Scientific Corporation (États-Unis)

Integra LifeSciences (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Stryker (États-Unis)

CONMED Corporation (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Cardinal Health (États-Unis)

NuVasive, Inc. (États-Unis)

BIOTRONIK SE & Co KG (Allemagne)

LivaNova PLC (Royaume-Uni)

William Demant Holding A/S (Danemark)

Nurotron Biotechnology Co. Ltd. (Chine)

Sonova Holding SA (Suisse)

CR Bard Inc. (États-Unis)

Microport Scientific Corporation (Chine)

Globus Medical, Inc. (États-Unis)

MED-EL (Autriche)

Portée du marché mondial des appareils de surveillance cardiaque portables et taille du marché

Par produit (produit à base d’impulsions électriques, produit basé sur la technologie optique)

Par type d’appareil (appareils de diagnostic et de surveillance, appareils thérapeutiques) Application (sports et fitness, surveillance à distance des patients, soins de santé à domicile)

Par type (moniteurs d’activité, montres intelligentes, vêtements intelligents, patchs) Canal de distribution (pharmacies, canaux en ligne, hypermarchés)

Par utilisation finale (pharmacies de détail, hôpitaux, instituts universitaires et autres)

Ce rapport sur le marché mondial des dispositifs de surveillance cardiaque portables fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des concentrateurs d’oxygène portables Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Table des matières: Rapport d’étude de marché mondial sur les appareils de surveillance cardiaque portables

Le rapport est principalement segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché et un taux de croissance de Dispositifs de surveillance cardiaque portables dans ces régions, de 2022 à 2029, couvrant :

Aperçu du rapport : Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et donne les points saillants des principaux segments de marché et acteurs couverts. Il comprend également les années considérées pour l’étude de recherche.

Résumé analytique: Il couvre les tendances du secteur en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la part de marché des dispositifs de surveillance cardiaque portables par région et la taille du marché mondial. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région.

Acteurs clés : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des acteurs clés.

Répartition par segmentation: cette section fournit des détails sur la taille du marché des appareils de surveillance cardiaque portables par produit et application.

Analyse régionale : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et des prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Principaux résultats de l’étude de recherche

Annexe : Elle comprend des détails sur l’approche de la recherche et de la méthodologie, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

Analyse de la croissance régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie et Asie du Sud-Est (Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Afrique du Nord et pays du CCG)

