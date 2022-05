Analyse SWOT du marché des appareils de beauté en Amérique du Nord, dernières innovations, tendances émergentes, taille de l’industrie, perspectives de croissance et prévisions 2027

Le rapport de classe mondiale sur le marché des appareils de beauté en Amérique du Nord estime de manière globale les conditions générales du marché, les perspectives de croissance du marché, les restrictions possibles, les tendances importantes de l’industrie, les stratégies de marché, la taille du marché, la part de marché, le volume des ventes et les tendances futures. L’analyse des principaux défis auxquels l’entreprise est actuellement confrontée et les futurs défis auxquels l’entreprise pourrait être confrontée tout en opérant sur ce marché sont également pris en compte. Acquérir des informations précieuses sur le marché grâce aux nouvelles compétences, aux derniers outils et aux programmes innovants aidera certainement les entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux. Le rapport de recherche sur le marché des appareils de beauté en Amérique du Nord comprend une étude approfondie des spécifications du produit, des revenus, du coût, du prix, de la capacité brute et de la production.

Analyse et aperçu du marché

Le marché des appareils de beauté devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 13,7% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 14 660,48 millions USD. d’ici 2027.

La prévalence croissante des problèmes liés à la peau, les progrès et le développement technologiques croissants, les vastes activités de R&D pour le lancement de nouveaux appareils de beauté sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

La beauté est l’une des caractéristiques essentielles des femmes comme des hommes. Les appareils de beauté sont utilisés dans divers types de problèmes associés à l’apparence de la beauté, notamment les cheveux, le visage, la peau, la bouche et les yeux. Divers types d’appareils de beauté tels que les appareils de soins capillaires, les appareils faciaux, les appareils de soins de la peau, les appareils de soins bucco-dentaires et les appareils de soins oculaires sont commercialisés sur le marché et sont utilisés pour améliorer l’apparence de la beauté. Les appareils de thérapie par la lumière/LED et le photo-rajeunissement sont une forme de système de beauté utilisant l’énergie lumineuse LED à bande étroite et non thermique pour activer les processus cellulaires naturels dans le corps afin de favoriser le rajeunissement et la réparation de la peau.

Segmentation:

Le marché des appareils de beauté en Amérique du Nord est segmenté en sept segments notables basés sur le type, l’application, la portabilité, le mode de fonctionnement, le sexe, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base du type, le marché des appareils de beauté en Amérique du Nord est segmenté en appareils de soins capillaires, appareils faciaux, appareils de soins de la peau, appareils de soins bucco-dentaires et appareils de soins oculaires. En 2020, le segment des appareils de soins capillaires devrait dominer le marché des appareils de beauté en raison de la forte adoption d’ appareils de soins capillaires avec une sensibilisation croissante à l’hygiène et des problèmes capillaires croissants dus à un mode de vie malsain.

Sur la base de l’application, le marché des appareils de beauté en Amérique du Nord est segmenté en cheveux , visage , peau , bouche et yeux . En 2020, le segment des cheveux devrait dominer sur le marché des appareils de beauté en raison de la demande croissante d’appareils de soins capillaires tels que les appareils d’épilation, les appareils intelligents, les appareils de croissance des cheveux, entre autres pour le traitement de l’épilation, la croissance et le soin des cheveux et autres.

Sur la base de la portabilité, le marché des appareils de beauté en Amérique du Nord est segmenté en appareils de poche / portables et fixes . En 2020, le segment des appareils de poche/de poche devrait dominer le marché des appareils de beauté en raison de la forte préférence des appareils de poche/de poche parmi les consommateurs du monde entier.

Sur la base du mode de fonctionnement, le marché des appareils de beauté en Amérique du Nord est segmenté en électriques et à piles et manuels . En 2020, le segment électrique et à piles devrait dominer le marché des appareils de beauté, car la majorité des appareils de soins capillaires, des appareils faciaux , des appareils de soins de la peau, des appareils de soins bucco-dentaires et des appareils de soins oculaires disponibles sur le marché sont électriques ou alimentés par batterie.

On the basis of gender, North America beauty devices market is segmented into femaleand male. In 2020, female segment is expected to dominate in the beauty devices market due to the high adoption of hair care devices, facial devices, skin care devices, oral care devices and eye care devices for hair care, facial care, skin care, oral care and eye

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils de beauté en Amérique du Nord est segmenté en soins commerciaux / professionnels et domestiques / personnalisés / à domicile. En 2020, le segment commercial / professionnel devrait dominer le marché des appareils de beauté, car les appareils de beauté sont utilisés pour les soins capillaires, les soins du visage, les soins de la peau, les soins bucco-dentaires et les soins oculaires, qui sont effectués en ambulatoire principalement dans les centres cosmétiques. , salon et spas, cliniques de dermatologie qui prennent normalement moins de 60 minutes et commerciaux / professionnels sont l’un des premiers points de contact et l’option la plus fiable pour les patients de différents pays pour la procédure de soins de beauté.

Sur la base du canal de distribution, le marché nord-américain des appareils de beauté est segmenté en ventes directes, au détail et en ligne . En 2020, le segment des ventes directes devrait dominer le marché des appareils de beauté, car la plupart des centres cosmétiques, des salons et des spas, des cliniques de dermatologie et des hôpitaux préfèrent les appels d’offres directs pour rechercher les avantages de l’achat en gros, des remises et de la disponibilité facile des produits.

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché des appareils de beauté en Amérique du Nord sont:

Les principaux acteurs couverts dans le rapport Nu Skin, CANDELA CORPORATION, Silk’n, TRIA BEAUTY, Curallux LLC., FOREO, Koninklijke Philips NV, Conair Corporation, Lumenis, Cynosure, Sciton, Inc., Fotona, Procter & Gamble, Colgate- Palmolive Company, LUTRONIC, STRATA Skin Sciences, NuFACE, Spectrum Brands, Inc., Cutera, Merz North America, Inc., El.En. SpA, Panasonic Corporation, Alma Lasers (une filiale de Sisram Medical Ltd), Bausch Health Companies Inc. et d’autres acteurs nord-américains. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le travail minutieux de prévisionnistes qualifiés, d’analystes chevronnés et de chercheurs compétents donne les résultats d’un tel rapport de recherche premium sur le marché des appareils de beauté en Amérique du Nord. Le rapport propose une analyse statistique étendue des développements continus du marché, des stratégies de marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation. Ce rapport identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’industrie des appareils de beauté en Amérique du Nord. De nombreux marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités croissantes sont pris en considération lors de l’étude du marché et de la préparation du rapport sur le marché des appareils de beauté en Amérique du Nord.

Attractions du rapport sur le marché des appareils de beauté en Amérique du Nord: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché des appareils de beauté en Amérique du Nord aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui micro surveille tous les marchés vitaux des appareils de beauté en Amérique du Nord

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Analyse au niveau du pays

Le marché des appareils de beauté en Amérique du Nord est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils de beauté en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. , Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

