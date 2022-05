Analyse SWOT du marché de l’échographie du sein entier automatisée, indicateurs clés et principaux fournisseurs clés (GE, Hitachi, Fujifilm, Onex) | Prévisions jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial des ultrasons automatisés du sein entier:

Les tendances importantes de l’industrie, la taille du marché et la part de marché sont analysées et discutées en détail dans le rapport d’étude de marché crédible sur les ultrasons automatisés du sein entier . Ce rapport de marché prend en compte divers facteurs qui ont un effet direct ou indirect sur le développement des affaires, notamment les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie de la santé. En comprenant l’esprit des marchés cibles, les attitudes, les sentiments, les croyances et les systèmes de valeurs, ce rapport d’étude de marché a été préparé. Le rapport à grande échelle sur le marché des ultrasons automatisés du sein entier permet de visualiser ce que fait le secteur de la santé, ce qui confère plus de crédibilité et de confiance.

Le rapport mondial sur le marché des ultrasons automatisés du sein entier est généré en fonction du type de marché, de la taille de l’organisation, de la disponibilité sur site, du type d’organisation des utilisateurs finaux et de la disponibilité dans des zones telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe et l’Asie-Pacifique. et Moyen-Orient et Afrique. Avec l’utilisation efficace de la technologie, des applications innovantes et de l’expertise, ce rapport d’étude de marché est structuré de manière à gérer avec succès des tableaux de données de marché volumineux et complexes. Sans oublier que ces données et informations recueillies sont très bien représentées dans ce rapport d’étude de marché à l’aide de graphiques, de tableaux ou de tableaux pour simplifier le flux pour une meilleure compréhension de l’utilisateur. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les deux autres principaux facteurs de succès du rapport sur le marché des ultrasons automatisés du sein entier.

Le marché mondial des ultrasons automatisés du sein entier affichera un TCAC d’environ 15,5 % pour la période de prévision 2022-2029.

Selon une étude de marché, l’échographie mammaire automatisée est un système informatisé utilisé pour enregistrer et surveiller l’ensemble du sein afin de diagnostiquer le cancer. L’échographie mammaire automatisée est considérée comme une option supérieure à la mammographie pour la détection du cancer. Le système automatisé d’échographie du sein entier fournit des images dans la plage de 7 à 12 mHz.

Certains des facteurs clés les plus importants qui stimulent la croissance du marché mondial des ultrasons automatisés du sein entier sont une sensibilisation accrue au dépistage et au diagnostic précoces, une concentration accrue sur les compétences en recherche et développement en ce qui concerne les dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées, la croissance la prévalence du cancer du sein dans le monde et l’augmentation des dépenses consacrées au développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement.

Segmentation globale du marché des ultrasons automatisés du sein entier :

Sur la base du type de produit, le marché de l’échographie mammaire automatisée est segmenté en un système d’échographie mammaire automatisé et un scanner de volume mammaire automatisé.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’échographie mammaire automatisée est segmenté en hôpitaux, centres d’imagerie diagnostique, cliniques et autres.

Sur la base de l’équipement, le marché de l’échographie mammaire automatisée est segmenté en moniteur et bras avec le transducteur à ultrasons.

Sur la base de l’application, le marché de l’échographie mammaire automatisée est segmenté en évaluation préopératoire, dépistage et autres.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché de l’échographie mammaire automatisée en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. APAC, d’autre part, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’incidence croissante du cancer du sein.

Principaux acteurs mondiaux :

Hitachi Ltd.

Siemens Healthcare GmbH

Canon Medical Systems Corporation

Compagnie générale d’électricité

Royal Philips SA

Aspect Imaging Ltd

Brucker

Aurora Healthcare Us Corp

Fonar Corp

Neusoft Corporation

Société Toshiba

Fujifilm Holding Corporation

Onex Corporation

Hologic inc.

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché de l’échographie du sein entier automatisée, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur l’échographie du sein entier automatisée, y compris les produits, les ventes / revenus et position sur le marché

6 Structure du marché de l’échographie du sein entier automatisée, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des ultrasons automatisés du sein entier : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de l’échographie du sein entier automatisée par régions

5 Analyse du marché mondial de l’échographie du sein entier automatisée par type

6 Analyse du marché mondial des ultrasons du sein entier automatisé par applications

7 Analyse du marché mondial de l’échographie du sein entier automatisée par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des ultrasons du sein entier automatisés

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de l’échographie du sein entier automatisée 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

