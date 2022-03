Analyse SWOT du marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord, dernières innovations, tendances émergentes, taille de l’industrie, perspectives de croissance et prévisions 2027

L’étude de marché North America Pharmacy Automation Market analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. L’analyse et l’estimation des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché sont couvertes dans le rapport. Ce rapport de marché comprend des données qui peuvent être assez indispensables lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de se faire une place sur le marché en tant que dernière émergence. Un rapport d’étude de marché influent sur l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord fournit sûrement des idées productives avec lesquelles le produit peut être rendu plus efficace et plus frappant sur le marché concurrentiel.

Analyse et aperçu du marché

Le marché de l’automatisation des pharmacies devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 4 512,97 USD millions d’ici 2027 contre 2 510,29 millions USD en 2019. L’introduction de la robotique avancée, l’incidence croissante des maladies chroniques, en particulier le cancer, la sensibilisation accrue aux erreurs médicales et le changement de paradigme vers l’automatisation sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

L’automatisation de la pharmacie utilise la robotique et des logiciels pour automatiser les pharmacies traditionnelles. Les systèmes d’automatisation des pharmacies sont utilisés depuis le point de commande jusqu’à la livraison des médicaments, ce qui rend le processus plus précis. Les pharmacies sont en mesure de répondre aux demandes des patients et des clients avec une plus grande efficacité en automatisant l’ensemble du processus d’administration des médicaments. L’automatisation de la pharmacie réduit la probabilité d’erreur humaine. Cela aide à réduire les erreurs humaines et améliore le service client.

Segmentation:

Sur la base du produit, le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en systèmes, logiciels et services. En 2020, le segment des systèmes devrait dominer le marché de l’automatisation des pharmacies, car il augmente la vitesse des soins aux patients pour un écosystème de soins de santé surchargé.

Sur la base du type de pharmacie, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en indépendant, en chaîne et fédéral. En 2020, le segment indépendant devrait dominer le marché de l’automatisation des pharmacies car il comprend principalement les pharmacies situées dans les grands hôpitaux de manière centralisée. Les pharmacies automatisées peuvent améliorer le flux de travail de la pharmacie et l’efficacité des pharmacies centralisées et, par conséquent, permettent aux hôpitaux de réaffecter plus facilement les ressources à d’autres tâches.

Sur la base de la taille de la pharmacie, le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en pharmacie de grande taille, pharmacie de taille moyenne et pharmacie de petite taille. En 2020, le segment des pharmacies de grande taille devrait dominer le marché de l’automatisation des pharmacies, car elles sont généralement situées dans de grands hôpitaux dans un système centralisé avec la capacité de se procurer des systèmes d’automatisation des pharmacies coûteux. Les grandes pharmacies ont principalement besoin de l’automatisation de la pharmacie pour réduire les erreurs humaines et, par conséquent, l’adoption de systèmes robotiques est plus élevée.

Sur la base de l’application, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en distribution et conditionnement des médicaments, stockage des médicaments, gestion des stocks. En 2020, le segment de la distribution et de l’emballage des médicaments devrait dominer le marché de l’automatisation des pharmacies en raison de la demande croissante de sécurité des patients et de l’utilisation abusive des médicaments. Grâce à l’automatisation de la pharmacie, les médicaments sont verrouillés à l’intérieur du robot et l’accès est limité à un personnel spécifique avec une identification positive.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies ambulatoires, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, pharmacies centrales de remplissage/vente par correspondance, organisations de gestion des prestations pharmaceutiques et autres. En 2020, le segment des pharmacies pour patients hospitalisés devrait dominer le marché de l’automatisation des pharmacies en raison du besoin croissant des hôpitaux de fournir des soins basés sur la valeur. L’automatisation de la pharmacie réduit généralement les temps de remplissage et les temps d’attente. Ainsi, les hôpitaux peuvent améliorer les niveaux de service et la satisfaction des clients.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en appel d’offres direct et distributeur tiers. En 2020, le segment des appels d’offres directs devrait dominer sur le marché de l’automatisation des pharmacies, car il s’agit de la principale source d’approvisionnement dans les hôpitaux et les pharmacies pour patients hospitalisés. La présence d’un grand nombre d’entreprises dans la région facilite également l’accès aux services d’appels d’offres directs qui sont plus avantageux.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord sont :

Les principaux acteurs couverts dans le rapport Talyst, LLC., ARxIUM, OMNICELL, INC., Cerner Corporation, Capsa Healthcare, Parata Systems, LLC, ScriptPro LLC, RxSafe, LLC., RxMedic Systems, Inc., MedAvail Technologies, Inc., Asteres Inc., PerceptiMed, Inc., BD, Baxter, Fullscript, McKesson Corporation, Innovation Associates, AmerisourceBergen Corporation, UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC, Takazono Corporation, TOSHO co., Inc., Global Healthcare Exchange, LLC., BIQHS, Grifols , SA, Synergy Medical, Yuyama, E-SANTÉ Technology, Genesis Automation LTD et KUKA AG parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse au niveau du pays

Le marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’automatisation des pharmacies en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. , Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Attractions du rapport sur le marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui micro surveille tous les marchés vitaux de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord.

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord

Partie 04 : Dimensionnement du marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord

Partie 05: Segmentation du marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

