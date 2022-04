Analyse SWOT du marché de l’analyse de la sécurité par les principaux acteurs Cisco Systems, Broadcom, McAfee, LLC

Alors que les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et juridiques continuent de changer, les chefs d’entreprise de tous les secteurs se sont concentrés sur des objectifs stratégiques pour atteindre l’excellence sur le marché. Le rapport «Global Security Analytics Market Forecast to 2028» est accompagné de stratégies et de plans commerciaux complets qui se sont avérés propulser la croissance des entreprises dans un tel scénario. À cette fin, les entreprises ont besoin d’informations pertinentes et d’informations basées sur l’intelligence du marché pour mesurer l’évolution des tendances du marché, les meilleures pratiques, la position des concurrents sur le marché, les besoins des clients et les changements de l’offre et de la demande.

L’ analyse de la sécurité Le rapport sur le marché couvre une analyse approfondie des principaux acteurs du marché, ainsi que leur aperçu commercial, leurs plans d’expansion et leurs stratégies. Les principaux acteurs étudiés dans le rapport sont : IBM Corporation, Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE), Cisco Systems, Inc., Broadcom, Inc., McAfee, LLC, Splunk, Inc., Huntsman Corporation, SolarWinds Worldwide, LLC, Rapid7 , RSA Security LLC

Définition :

Au cours des dernières années, l’analyse des mégadonnées est devenue un intérêt de recherche important parmi les praticiens et les chercheurs. La croissance rapide du volume et de la complexité des données, en raison de l’augmentation du trafic des données mobiles et de l’informatique en nuage et du développement et de l’adoption croissants de nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT), propulse la demande de grands technologies d’analyse de données. Ces technologies ont un énorme potentiel pour transformer entièrement l’entreprise. Les plates-formes de mégadonnées analysent efficacement les vastes ensembles de données structurées et non structurées. La technologie d’analyse de données volumineuses permet d’obtenir des informations exploitables à partir de la quantité de données structurées et massives disponibles dans les données non structurées provenant de diverses sources, telles que le Web et les médias sociaux. Les connaissances de l’analyse du Big Data aident l’analyse de la sécurité à rassembler, catégoriser et analyser les données collectées à partir des périphériques réseau pour détecter les menaces avancées, créant ainsi des opportunités lucratives pour le marché de l’analyse de la sécurité. Avec la transformation numérique continue, l’utilisation de plateformes basées sur le cloud a augmenté. La facilité du temps de déploiement et une réduction significative du coût de déploiement ont considérablement alimenté leur demande. L’infrastructure Internet a mûri dans les pays développés et est également en plein essor dans plusieurs pays en développement, permettant aux utilisateurs finaux des pays développés et en développement d’accéder à des plates-formes basées sur le cloud. La facilité du temps de déploiement et une réduction significative du coût de déploiement ont considérablement alimenté leur demande. L’infrastructure Internet a mûri dans les pays développés et est également en plein essor dans plusieurs pays en développement, permettant aux utilisateurs finaux des pays développés et en développement d’accéder à des plates-formes basées sur le cloud. La facilité du temps de déploiement et une réduction significative du coût de déploiement ont considérablement alimenté leur demande. L’infrastructure Internet a mûri dans les pays développés et est également en plein essor dans plusieurs pays en développement, permettant aux utilisateurs finaux des pays développés et en développement d’accéder à des plates-formes basées sur le cloud.

Aperçu du marché de l’analyse de la sécurité La

croissance de l’adoption de technologies avancées stimule la demande pour le marché de l’analyse de la sécurité

L’essor de la téléinformatique a potentiellement accru l’utilisation d’appareils et de services vulnérables, y compris les réseaux privés virtuels (VPN), constituant une menace pour toute organisation. Avec l’utilisation croissante d’Internet, la demande de téléinformatique augmente également dans les entreprises. Par exemple, en 2021, il a été observé qu’il y avait 4,66 milliards d’internautes présents dans le monde (59 % de la population mondiale), dont 92,6 % (4,32 milliards) accédaient à Internet via des appareils mobiles. De plus, pendant l’épidémie de COVID-19, les entreprises doivent suivre les normes gouvernementales en matière de travail à distance. Ainsi, le nombre de réseaux privés virtuels (VPN) a augmenté pour faciliter le partage de données et connecter tous les appareils entre eux.

Le marché mondial de l’analyse de la sécurité a été segmenté comme mentionné ci-dessous :

Par services de

solutions de composants

Par déploiement

Sur site

Basé sur le cloud

Par application

Analyse de la sécurité du réseau Analyse de la

sécurité des terminaux Analyse de la sécurité des

applications Analyse de

la sécurité Web

Autres

Par taille d’organisation

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Par

secteur BFSI

Gouvernement

Biens de consommation et vente au détail

Informatique et télécommunications

Santé

Énergie et services publics

Fabrication

D’autres

Merci d’avoir lu cet article ; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe ou LATAM, l’Asie du Sud-Est.

