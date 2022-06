Analyse SWOT du marché de la viande cultivée, opportunités de croissance des entreprises d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de la viande de culture devrait croître à un TCAC de 95,8 % pour atteindre 2 788,1 millions USD d’ici 2030, contre 1,64 million USD en 2021 . De multiples avantages sont associés à la viande de culture, notamment un faible impact environnemental, une diminution des risques pour la santé publique et l’élimination de la nécessité d’élever des animaux, stimulant la croissance du marché mondial de la viande de culture. La viande cultivée peut être considérée comme un substitut du produit protéique. Les clients se tournent vers l’adaptation à une alimentation plus nutritionnelle qui vise un mode de vie plus durable et qui dépend moins des protéines animales. De plus, les personnes allergiques aux protéines animales constituent la principale base de consommateurs de protéines alternatives.

Ainsi, une augmentation du nombre de ces personnes agit comme un moteur majeur du marché de la viande de culture. De plus, les préoccupations concernant le bien-être des animaux et la sensibilisation à l’environnement devraient stimuler la demande de viande cultivée en laboratoire. Récemment, la production commerciale de viande de culture a répondu à la demande croissante de produits carnés et réduit le stress sur les sources de viande conventionnelles, ce qui devrait favoriser le bien-être animal. Bien que le marché de la viande de culture soit appelé à connaître une croissance substantielle, le coût de production élevé reste un défi majeur pour les acteurs du marché. Dans le processus de production, le milieu de croissance est utilisé pour stimuler la croissance cellulaire. Cette étape entraîne des surcoûts, ce qui limite la production de viande de culture.

Définition du marché mondial de la viande de culture

La viande cultivée est un sous-type de viande artificielle et est produite par la technologie du génie tissulaire et l’agriculture cellulaire. Il est également connu sous le nom de viande in vitro. Les humains dépendent de la viande pour répondre à leurs besoins nutritionnels, car la viande est une source idéale de vitamine B12, d’acides gras oméga-3, de fer et de protéines.

Demandez un exemple de rapport ici : https://www.marketstatsville.com/request-sample/cultured-meat-market

Dynamique du marché mondial de la viande de culture

Moteurs : Hausse de la demande des consommateurs pour des aliments sans allergènes

Les consommateurs recherchent progressivement des aliments sans allergènes pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Les fabricants de produits alimentaires se concentrent de manière vitale sur la production d’aliments contenant des ingrédients sans allergènes et investissent massivement pour élargir leur portefeuille de produits avec des produits alimentaires étiquetés sans allergènes.

La demande de solutions alimentaires sans allergènes a pris de l’ampleur, en particulier dans les régions développées telles que les États-Unis et l’Europe. De plus, la conscience accrue de la santé des consommateurs a propulsé la demande de produits sans allergènes. Une augmentation de la popularité des aliments sans allergènes devrait avoir un impact positif sur l’acceptation rapide de la viande de culture par les personnes confrontées à des réactions allergiques majeures dues à la consommation de produits d’origine animale, notamment le lait et la viande.

Contraintes : Disponibilité de substituts plus sains

La viande d’élevage a acquis une grande popularité auprès des consommateurs. Avec une telle popularité et une disponibilité facile, il est difficile pour les acteurs du marché de la viande cultivée d’attirer les consommateurs vers la viande cultivée en laboratoire. Les consommateurs de protéines alternatives sont plus susceptibles d’adopter des protéines végétales au lieu de la viande de culture en raison de problèmes culturels, sociaux et économiques au stade de l’introduction de la viande de culture. Au stade de maturité, l’impact de cette émission a progressivement diminué. De plus, le besoin en protéines peut être satisfait par de la viande végétale. De plus, il est possible que la population végétalienne soit très encline à des substituts plus sains au lieu de la viande cultivée. Ainsi, la disponibilité de substituts plus sains entrave la croissance du marché à l’échelle mondiale.

Segmentation du marché mondial de la viande de culture

L’étude classe le marché de la viande de culture en fonction du type et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/cultured-meat-market?opt=2950

Par type de perspectives ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Viande rouge

la volaille

Fruits de mer

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Ménage

Services d’alimentation

Perspectives par région ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment de la viande rouge détenait la plus grande part de marché en 2021

Par type, le marché de la viande cultivée est classé en viande rouge, volaille et fruits de mer. Le segment de la viande rouge détenait la plus grande part, représentant 87,5 % du chiffre d’affaires total du marché mondial de la viande de culture. La viande rouge fait référence à la viande musculaire des mammifères, y compris le bœuf, l’agneau et le mouton, le porc, le veau, la venaison et la chèvre. La viande rouge cultivée est produite en récoltant des cellules musculaires de bovins vivants.

La viande rouge de culture devrait gagner du terrain sur le marché mondial de la viande de culture au cours de la période de prévision. Ceci est attribué à la popularité de la viande rouge conventionnelle parmi le peuple meatatarian. La viande rouge est l’une des formes de viande les plus consommées au monde. Ceci est attribué au fait que d’énormes avantages sont associés à la consommation de viande rouge, tels qu’elle aide à la croissance musculaire et soutient la masse musculaire, fournit des vitamines et des minéraux essentiels qui favorisent la bonne santé et le bien-être, et aide à renforcer le système immunitaire.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/cultured-meat-market

L’Europe est la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de la viande de culture a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, l’Europe devrait croître au TCAC le plus élevé de 106,1 % sur le marché mondial de la viande de culture au cours de la période de prévision . La région Europe pour le marché de la viande de culture est étudiée au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, en Italie et dans le reste de l’Europe. La consommation de viande est élevée dans ces pays d’Europe ; ces pays sont donc considérés.

En Europe, des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, la Suisse et d’autres pays, principalement d’Europe occidentale, ont connu une baisse de la consommation de viande par habitant ces dernières années. Comme ces derniers temps, la consommation de viande a fait l’objet d’un examen minutieux et a donc fait l’objet de nombreuses discussions. Les militants pour les animaux, les végétaliens, les végétariens et même les experts de la santé sont contre le fait de tuer des animaux pour faire de la viande. Par conséquent, des scientifiques du Royaume-Uni, de Suisse et d’autres pays européens proposent une solution avancée au problème de la viande. Les produits à base de viande les plus commercialisés en Europe comprennent les fausses viandes en conserve, les plats cuisinés à base de viande, les hamburgers, les pizzas, les filets, les galettes et les saucisses.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial de la viande de culture

Les meilleures stratégies gagnantes sont analysées en étudiant de manière approfondie les principaux acteurs du marché mondial de la viande de culture. Une étude approfondie des développements récents et des courbes de croissance de diverses entreprises aide à comprendre les stratégies de croissance et leur effet potentiel sur le marché. Les entreprises ont été évaluées sur la base des rapports annuels, des documents déposés auprès de la SEC et des communiqués de presse.

Description de la demande de rapport : https://www.marketstatsville.com/cultured-meat-market

Les principaux acteurs du marché sont :