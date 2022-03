Analyse SWOT du marché de la neurostimulation, indicateurs clés et principaux fournisseurs clés (J&J, Abbott, LivaNova, Nevro) | Prévisions jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial de la neurostimulation :

Le marché mondial de la neurostimulation devrait représenter 1 257,93 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 12,63 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, la neurostimulation est définie comme la modulation délibérée de l’activité du système nerveux à l’aide de moyens invasifs ou invasifs. Les demandes de traitements rentables et plus sûrs sont élevées et la prévalence croissante des maladies traitées par neurostimulation est le principal facteur de croissance de ce marché.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la neurostimulation sont l’augmentation de la demande d’options de traitement rentables et plus sûres, l’augmentation de la prévalence des maladies traitées par neurostimulation.

Segmentation globale du marché Neurostimulation :

Sur la base du produit, le marché de la neurostimulation est segmenté en stimulateurs de la moelle épinière, stimulateurs cérébraux profonds, stimulateurs du nerf sacré, stimulateurs du nerf vague, stimulateurs électriques gastriques et autres.

Sur la base de l’application, le marché de la neurostimulation est segmenté en gestion de la douleur, épilepsie, tremblement essentiel, incontinence urinaire et fécale, dépression, dystonie, gastroparésie, maladie de Parkinson et autres.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché de la neurostimulation en raison de l’augmentation de l’allocation de la FDA pour les essais cliniques dans ce domaine, de l’augmentation de la prévalence des troubles neurologiques et de la sensibilisation accrue aux troubles neurodégénératifs dans cette région.

Principaux acteurs clés sur le marché mondial de la neurostimulation :

Medtronic

Abbott

Société scientifique de Boston

LivaNova PLC

Nevro Corp.

Neuronétique

LABORIE

Johnson & Johnson Services inc.

NeuroPace inc.

NeuroSigma inc.

NDI

IntraPace Inc.

BioControl Médical

Synapse Biomédical

Biegler GmbH

Stimwave LLC

Module inc.

Integer Holdings Corporation

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché de la neurostimulation comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur la neurostimulation, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché de la neurostimulation, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial de la neurostimulation : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de la neurostimulation par régions

5 Analyse du marché mondial de la neurostimulation par type

6 Analyse du marché mondial de la neurostimulation par applications

7 Analyse du marché mondial de la neurostimulation par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial Neurostimulation

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de la neurostimulation 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

