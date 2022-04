Analyse SWOT du marché de la gestion de contenu d’entreprise (ECM) 2021, stratégies commerciales clés, principaux acteurs de l’industrie, croissance régionale, demande, partage, défis, opportunités et rapport de recherche sur les prévisions 2030

Le rapport sur le marché de la gestion de contenu d’entreprise (ECM) contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché de la gestion de contenu d’entreprise (ECM) par région.

La taille du marché de la gestion de contenu d’entreprise (ECM) est de plus de 45 milliards USD en 2020 et devrait croître avec un TCAC de plus de 19 % au cours de la période de prévision 2021-2027. La gestion de contenu est une technologie qui permet à une organisation d’organiser et de maintenir des données non structurées telles que des rapports financiers, des enquêtes, des e-mails et d’autres informations. Les organisations ont du mal à gérer l’énorme quantité d’informations non structurées générées chaque jour en raison de la numérisation. La création de contenu et d’autres données liées au projet peuvent être suivies, modifiées, stockées et collaboratives via la solution. Ce logiciel est utilisé pour enregistrer des documents numériques tels que des factures de fournisseurs et des CV de demandeurs d’emploi, stocker des documents numérisés, gérer des contenus numériques tels que des images, des fichiers PDF et des vidéos, et classer et classer automatiquement des documents.

Dynamique du marché de la gestion de contenu d’entreprise

Toute organisation à l’ère numérique d’aujourd’hui dépend fortement du contenu. Pour optimiser les opérations commerciales, les entreprises doivent gérer les données générées par le Web, les médias sociaux et les informations d’enregistrement. La gestion de contenu d’entreprise est de plus en plus répandue en raison de la numérisation et de l’efficacité croissante. En outre, les entreprises doivent organiser, classer et structurer toutes les informations, les rendre facilement accessibles, et fournir aux clients des informations personnalisées via une variété de supports. Dans les années à venir, ces quelques facteurs stimuleront la demande d’EMC.

En raison de la demande croissante de gestion de données rentable et des volumes croissants de données non structurées, les fournisseurs EMC se concentrent sur la fourniture de logiciels de gestion de contenu réalisables et conviviaux, augmentant encore la croissance du marché mondial de la gestion de contenu d’entreprise tout au long de la période de prévision.

Impact du Covid-19

Les organisations commencent à mettre en œuvre des politiques de travail à domicile à la lumière de l’épidémie de COVID-19, ce qui entraînera une augmentation significative des documents numériques, des données non structurées et des besoins de protection des données. Ces facteurs auraient un impact positif sur la croissance du marché de la gestion de contenu d’entreprise.

Perspectives régionales du système de gestion de contenu d’entreprise

Au cours de la période de prévision, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial de la gestion de contenu d’entreprise. Le marché de la gestion de contenu d’entreprise dans la région Asie-Pacifique devrait diminuer moins au cours de la période d’évaluation par rapport à l’Amérique du Nord. L’augmentation de l’adoption des solutions EMC dans la région peut être attribuée à des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde, à l’adoption croissante des solutions EMC et aux secteurs bancaire, financier et gouvernemental en tant que principaux secteurs verticaux contributeurs. En outre, les initiatives gouvernementales ont stimulé la mise en œuvre de la gestion de contenu d’entreprise parmi les petites et moyennes entreprises. La période de prévision sera caractérisée par une numérisation accrue, une utilisation mobile croissante et une pénétration croissante d’Internet dans la région.

Développement récent du système de gestion de contenu d’entreprise

En juin 2018, Microsoft Corporation, en partenariat avec Ernst and Young, une multinationale de services professionnels, a introduit un système de gestion des redevances basé sur la blockchain.

Avril 2019, la société de logiciels de planification Atlassian a acquis AgileCraft. De cette façon, l’entreprise peut aligner le travail dans tous ses départements, en reliant les stratégies, le travail et les résultats.

Mars 2020 – Une application mobile a été lancée par IBM Corporation qui utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) et l’apprentissage automatique pour capturer et traiter des documents et des images. IBM FileNet Content Manager V5.5.4 et IBM Datacap V9.1.6 incluent IBM Content Navigation et l’application IBM FileNet Content Manager.

Objectifs du rapport

Le marché de la gestion de contenu d’entreprise est segmenté par types de solutions, types de déploiement, tailles d’entreprise et secteurs verticaux.

Segmentation basée sur le type de solution

Gestion de contenu mobile

La gestion de cas

Gestion de documents

Imagerie et capture

Gestion de contenu Web

Gestion des enregistrements

Flux de travail de contenu

Gestion des actifs numériques

Segmentation basée sur le type de déploiement

Sur site

Nuage

Segmentation basée sur la taille de l’entreprise

Petites entreprises

Moyennes Entreprises

Grandes Entreprises

Segmentation basée sur les secteurs verticaux de l’industrie

Soins de santé

Gouvernement

Informatique & Télécom

Instituts bancaires et financiers

Transport & Logistique

Biens de consommation et distribution

Autres

Segmentation basée sur la région

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Nord

Reste du monde

Principaux concurrents du marché

À l’échelle mondiale, les principaux fabricants de gestion de contenu d’entreprise comprennent :

Société IBM

Société Xerox

Microsoft Corporation

Epicor Software Corp.

Hyland Software, Inc.

Datamatics Global Services Limitée

Oracle Corporation

Société de texte ouvert

Fabasoft

Adobe Inc.

Laserfiche

Fujitsu Ltd.

Boîte Inc.

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

