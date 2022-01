Analyse SWOT du marché de la détection optique, innovations, tendances émergentes, acteurs clés, portée future | Prévisions 2028

Pour connaître le marché en profondeur, le rapport d’étude de marché est la solution idéale. Un rapport de marché tel que Détection optique aide à savoir comment le marché va se comporter au cours des années de prévision en fournissant des informations sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. La segmentation du marché est également couverte en détail en considérant plusieurs aspects qui ne manqueront pas d’aider les entreprises là-bas. Une équipe d’analystes et de chefs de projet multilingues est qualifiée pour servir les clients sur tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications et l’utilisation des technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés.

Le marché mondial de la détection optique devrait enregistrer un TCAC sain de 16,90 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. L’augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la demande croissante de fonctionnalités de sécurité avancées dans les smartphones, ce qui a conduit à des fonctionnalités telles que l’analyse des empreintes digitales à l’écran dans laquelle un Le capteur optique détecte et vérifie les empreintes digitales et les capteurs qui ont des applications dans l’éclairage intelligent car ils aident à économiser de l’énergie.

Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché mondial de la détection optique sont Fotech Solutions Ltd., Intelligent Fiber Optic Systems Corporation (IFOS), OptaSense, Silixa Ltd, RJC Enterprises, LLC., Oxsensis, Teledyne Technologies Incorporated, AlphaSense, Vishay Intertechnology, Inc., STMicroelectronics, Texas Instruments Incorporated, Analog Devices, Inc., Semiconductor Components Industries, LLC, ams AG, Hamamatsu Photonics KK, ABB, ROHM SEMICONDUCTOR et autres.

Aéronautique et Défense

Utilitaires

Pétrole et gaz

Médical

Construction

Électronique grand public

Autres (chimie, transport et marine)

Détection de pression et de contrainte

Détection de température

Commission géologique

Biochimique

Biométrie et Ambiance

Autres (détection de rayonnement, détection de débit et détection de décharge partielle)

Amérique du Nord

Canada

Mexique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe 

Allemagne

La France

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Russie

Turquie

Belgique

Pays-Bas

la Suisse

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Corée du Sud

Inde

Australie

Singapour

Malaisie

Indonésie

Thaïlande

Philippines

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Afrique du Sud

Egypte

Arabie Saoudite

Emirats Arabes Unis

Israël

Reste du Moyen-Orient et Afrique

En novembre 2018, ams a lancé un nouveau capteur d’image CSG14K pour l’inspection optique automatisée (AOI) pour les applications de fabrication et de détection optique à haut débit. Pour une résolution de 14 mégapixels, le capteur d’image CSG14 K est construit autour d’un réseau de 3840 par 3584 pixels. La sortie 12 bits fournira la grande plage dynamique requise pour gérer les grandes différences d’intensité lumineuse qui sont fréquemment rencontrées dans les environnements de production et d’inspection contemporains

En août 2019, Huami a présenté une nouvelle montre intelligente Amazfit Verge Lite en Inde. Il est équipé d’une surveillance en temps réel pour surveiller sept opérations de fitness distinctes telles que la course à pied, le cyclisme et l’entraînement elliptique. Pour des informations de surveillance de la fréquence cardiaque plus précises et plus fiables, la smartwatch est dotée d’un capteur optique de haute précision développé en interne. Il offre également une surveillance continue de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 avec une perspective quotidienne et hebdomadaire étendue de la situation du cœur.

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

