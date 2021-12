Analyse SWOT des systèmes de tri de colis, innovations, tendances émergentes, acteurs clés, portée future | Prévision 2026

Un rapport d’étude de marché influent sur les systèmes de tri de colis fournit une analyse statistique de grande envergure des développements continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’import/export. De plus, les entreprises peuvent appliquer les informations incluses dans ce rapport pour décider de leurs stratégies de production et de commercialisation. Les principaux sujets tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés en détail dans ce rapport d’activité. En tirant parti de l’expérience mondiale des analystes du secteur, des consultants et des experts du domaine, ce rapport sur le marché mondial a été préparé et livré avec excellence.

Le marché mondial des systèmes de tri de colis devrait enregistrer un TCAC substantiel de 9,6% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée au large éventail d’applications des systèmes de tri de colis dans plusieurs segments industriels. Les progrès technologiques et l’automatisation ont un impact positif sur la croissance du marché dans les régions en développement et développées.

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des systèmes de tri de colis sont GreyOrange pte ltd., Invata Intralogisitcs, Dematic, Murata Machinery, Ltd., Vanderlande Industries, BEUMER GROUP, Honeywell Intelligrated, Fives, Bastian Solutions, Inc., Siemens , SOLYSTIC SAS, BÖWE SYSTEC GmbH, Intralox, LLC, viastore, Okura Yusoki Co. Ltd., GBI Intralogistics, Inc., OCM Spa, Equinox, Falcon Autotech Private Limited, Pitney Bowes Inc. entre autres.

Segmentation : Marché mondial des systèmes de tri de colis

En offrant

Matériel

Processeurs

Appareils photo

Capteurs

Capteurs de pression

Capteurs de débit analogiques

Capteurs de déplacement

Capteurs de proximité

Capteurs optiques

Déviateurs

Composants électriques et mécaniques

Affiche

Logiciel

Prestations de service

Par type

Systèmes de tri linéaire de colis

Trieurs ARB

Trieuses à bande linéaires/verticales

Trieuses à bande escamotables/étroites

Trieurs de chaussures

Trieurs de petits colis

Trieurs à palettes

Trieurs poussoirs

Systèmes de tri de colis en boucle

Trieurs à courroies croisées (horizontaux)

Trieurs à plat / Trieurs à bombes

Trieurs à plateaux inclinables

Par utilisateur final

Logistique

Courrier

Expédition de fret

Services postaux

Stockage et entreposage

Commerce électronique

Aéroports

Aéroports internationaux

Aéroports domestiques

Produits pharmaceutiques et fournitures médicales

Fournisseurs d’ingrédients pharmaceutiques actifs

Fabricants de médicaments

Distributeurs

Nourriture et boissons

Aliments non transformés ou peu transformés

Ingrédients culinaires transformés

Aliments transformés

Autres

Chaussure

Vêtements

Par géographie

Amérique du Nord

Canada

Mexique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe 

Allemagne

La France

Italie

la Belgique

Espagne

Russie

Turquie

Pays-Bas

la Suisse

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Inde

Corée du Sud

Australie

Singapour

Malaisie

Thaïlande

Indonésie

Philippines

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Egypte

Afrique du Sud

Israël

Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Développements clés sur le marché :

En juin 2019, GreyOrange pte ltd. lance un système de tri de douze mille colis par heure nommé système robotique Flexo, comprenant des articles de messagerie pesant jusqu’à 15 kg. Il peut être installé en quinze jours grâce à sa modularité, sa conception et sa standardisation simples. Il offre une automatisation flexible. Ils transportent les colis de leur lieu d’arrivée à leur destination de tri à l’aide d’algorithmes d’IA et d’apprentissage automatique. Ce lancement élargira le portefeuille de produits de l’entreprise en créant de nouvelles avenues sur le marché des systèmes de tri de colis

En mai 2018, Vanderlande Industries a installé avec succès le système de tri POSISORTER pour Nova Poshta, l’une des principales sociétés de livraison express en Ukraine. Cette stratégie aiderait l’entreprise à offrir une capacité plus élevée et permettra à Nova Poshta de trier 8 500 colis par heure

Principaux faits saillants du marché Systèmes de tri de colis dans la pandémie de Covid-19 couverts dans le rapport :

Le rapport fournit un impact de COVID-19 sur le marché Systèmes de tri de colis ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, il ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car il a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Des distributeurs et des commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing en se concentrant sur les besoins de la région en cas de pandémie de covid-19 sont également ajoutés au rapport sur le marché Systèmes de tri de colis. Le dernier segment du chapitre sur l’impact de COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs optés par les principaux acteurs impliqués sur le marché des systèmes de tri de colis.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

