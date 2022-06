Analyse, revenus, tendances et prévisions des principaux fournisseurs mondiaux du marché des ventilateurs jusqu’en 2029

Au fil des ans, grâce à des percées technologiques telles que des ventilateurs portables améliorés et des améliorations dans les technologies de capteurs utilisées dans les ventilateurs, le marché des ventilateurs a considérablement augmenté. Le marché des ventilateurs est largement influencé par la concentration croissante des acteurs clés sur les avancées technologiques dans le diagnostic moléculaire et sur la collaboration et les partenariats avec d’autres organisations. Par conséquent, le marché est propulsé vers l’avant avec divers déterminants de la croissance et devrait afficher une croissance substantielle au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des ventilateurs était évalué à 1,4 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 2,61 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « ventilateurs de soins intensifs » représentent le plus grand segment de type de produit sur le marché des ventilateurs au cours de la période de prévision en raison des taux élevés d’adoption et d’hospitalisation. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Portée du marché mondial des ventilateurs

Le marché des ventilateurs est segmenté en fonction du type de produit, de la modalité, du type, du mode et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Ventilateurs de soins intensifs

Ventilateurs portatifs

Ventilateurs néonataux

Sur la base du type de produit, le marché des ventilateurs est segmenté en ventilateurs de soins intensifs, ventilateurs portables et ventilateurs néonataux. Les ventilateurs de soins intensifs détiennent la plus grande part en raison des taux élevés d’adoption et d’hospitalisation.

Modalité

Ventilation non invasive

Ventilation invasive

Sur la base de la modalité, le marché des ventilateurs est segmenté en ventilation non invasive et ventilation invasive.

Taper

Ventilateurs adultes

Ventilateurs néonataux

Ventilateurs pédiatriques

Sur la base du type, le marché des ventilateurs est segmenté en ventilateurs adultes, ventilateurs néonataux et ventilateurs pédiatriques.

Mode

Ventilation en mode combiné

Ventilation en mode volume

Ventilation en mode pression

Autre

Sur la base du mode, le marché des ventilateurs est segmenté en ventilation en mode combiné, ventilation en mode volume, ventilation en mode pression et autres.

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Cliniques spécialisées

Centres de soins de longue durée

Centres de réadaptation

Paramètres de soins à domicile

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des ventilateurs est divisé en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques spécialisées, centres de soins de longue durée, centres de réadaptation et établissements de soins à domicile.

Analyse/aperçus régionaux du marché des ventilateurs

Le marché des ventilateurs est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, modalité, type, mode et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des ventilateurs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des ventilateurs en raison du nombre croissant de maladies chroniques dans la région.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du nombre croissant de naissances prématurées et des technologies émergentes de soins néonatals qui nécessitaient des ventilateurs néonatals dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Ventilateurs

Le paysage concurrentiel du marché des ventilateurs fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des ventilateurs.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des ventilateurs sont

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Getinge AB (Suède)

ResMed (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Fisher & Paykel Healthcare Limited (Nouvelle-Zélande)

Avasarala Technologies Limited (Inde)

Allied Healthcare Products, Inc. (États-Unis)

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, (Chine)

Dragonworks SA & CO. KGAA (Allemagne)

Nihon Towards Corporation (Japon)

Asahi Kasei Corporation (Japon)

Air Liquide (France)

Vyaire (États-Unis)

General Electric Company (États-Unis)

Hamilton Medical (Suisse)

Smiths Group plc (Royaume-Uni)

aXcent Medical (Allemagne)

Metron Co., Ltd (Japon)

Airon Corporation (Floride)

TRITON Electronic Systems Ltd. (Russie)

Dispositifs Bio-Med, (États-Unis)

Hill-Rom Holdings, Inc. (États-Unis)

HEYER Medical AG (Allemagne)

