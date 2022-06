Analyse, revenus, tendances et prévisions des principaux fournisseurs mondiaux du marché de la bioinformatique jusqu’en 2029

On estime que la montée en flèche des cas de diverses maladies infectieuses entraînant une prévalence croissante de la bioinformatique stimulera la croissance du marché à travers le monde. Le marché de la bioinformatique est largement influencé par l’intérêt croissant des acteurs clés pour les avancées technologiques dans le domaine du diagnostic moléculaire et la collaboration et les partenariats avec d’autres organisations. En raison de la présence de divers déterminants de la croissance, le marché est propulsé vers l’avant et devrait afficher une croissance substantielle au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la bioinformatique était évalué à 10,7 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 34,35 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 15,7 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La «transcriptomique» représente le plus grand segment d’applications du marché de la bioinformatique au cours de la période de prévision en raison de la forte augmentation de la préférence pour les diagnostics compagnons et les médicaments personnalisés. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Portée du marché mondial de la bioinformatique

Le marché de la bioinformatique est segmenté en fonction du type de produit, des services, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Plateformes de séquençage

Outils de gestion des connaissances

Logiciel de bioinformatique

Sur la base du type de produit, le marché de la bioinformatique est segmenté en plates-formes de séquençage, outils de gestion des connaissances et logiciels de bioinformatique. Les plates-formes de séquençage sont sous-segmentées en plates-formes d’analyse de séquences, plates-formes d’alignement de séquences, plates-formes de manipulation de séquences, plates-formes d’analyse structurelle et autres. Les outils de gestion des connaissances sont subdivisés en outils de gestion des connaissances généralisés et en outils de gestion des connaissances spécialisés.

Prestations de service

L’analyse des données

Séquençage

Intégration de la base de données

Les autres

Sur la base des services, le marché de la bioinformatique est segmenté en analyse de données, séquençage, intégration de bases de données et autres.

Application

Médecine préventive

Médecine moléculaire

Génomique

Développement de médicaments

Transcriptomique

Les autres

Sur la base des applications, le marché de la bioinformatique est segmenté en médecine préventive, médecine moléculaire, génomique, développement de médicaments, transcriptomique et autres. La transcriptomique devrait enregistrer la plus forte croissance en raison de la préférence croissante pour les diagnostics compagnons et les médicaments personnalisés.

Utilisateur final

Biotechnologie médicale

Universitaires

Biotechnologie animale

Biotechnologie agricole

Biotechnologie environnementale

Biotechnologie médico-légale

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la bioinformatique est divisé en biotechnologie médicale, universitaires, biotechnologie animale, biotechnologie agricole, biotechnologie environnementale et biotechnologie médico-légale.

