Analyse, revenus, tendances et prévisions des fournisseurs clés du marché mondial des seringues préremplies 2029

Depuis quelques années, on assiste à une tendance croissante aux seringues en plastique et jetables, qui protègent l’aiguille et empêchent sa réutilisation (systèmes jetables pré-remplis). Cela a alimenté la demande de seringues préremplies dans l’industrie médicale, qui sont plus pratiques et plus sûres que les flacons en verre traditionnels pour transporter des médicaments pour les parents.

Le marché mondial des seringues préremplies était évalué à 6,13 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 12,67 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 9,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les «seringues préremplies à chambre unique» représentent le plus grand segment de conception sur le marché des seringues préremplies au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation élevée de seringues préremplies à chambre unique. Le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Portée du marché mondial des seringues préremplies

Le marché des seringues préremplies est segmenté en fonction du type de produit, du type de matériau, du système de fermeture, de la conception, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Seringues préremplies conventionnelles

seringues préremplies de sécurité

Sur la base du type de produit, le marché des seringues préremplies est segmenté en seringues préremplies conventionnelles et en seringues préremplies de sécurité.

Type de materiel

Seringues préremplies en verre

Seringues préremplies en plastique

Sur la base du type de matériau, le marché des seringues préremplies est segmenté en seringues préremplies en verre et seringues préremplies en plastique.

système de fermeture

système d’aiguilles jalonnées

Système de cône Luer

système de verrouillage Luer

Sur la base du système de fermeture, le marché des seringues préremplies est segmenté en système d’aiguille fixe, système de cône luer et système de verrouillage luer.

Concevoir

Seringues préremplies à chambre unique

Seringues préremplies à double chambre

Seringues préremplies personnalisées

Sur la base de la conception, le marché des seringues préremplies est segmenté en seringues préremplies à chambre unique, seringues préremplies à double chambre et seringues préremplies personnalisées. Les seringues préremplies à chambre unique devraient être dominantes en raison de la forte utilisation de seringues préremplies à chambre unique.

Demande

Diabète

La polyarthrite rhumatoïde

Anaphylaxie

Cancer

Thrombose

Ophtalmologie

Les autres

Sur la base de l’application, le marché des seringues préremplies est divisé en diabète, polyarthrite rhumatoïde, anaphylaxie, cancer, thrombose, ophtalmologie et autres.

Utilisateur final

hôpitaux

Pharmacies par correspondance

Centres de chirurgie ambulatoire

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des seringues préremplies est divisé en hôpitaux, pharmacies par correspondance, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Analyse/perspectives du marché régional des seringues préremplies

Le marché des seringues préremplies est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, type de matériau, système de fermeture, conception, application et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.Les pays couverts par le rapport sur le marché des seringues préremplies sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché des seringues préremplies en raison de la forte adoption des mesures de sécurité des patients, de l’expansion géographique des principaux fabricants et de la forte adoption des dispositifs d’auto-injection dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison des avancées technologiques rapides et de la demande croissante de médicaments injectables pour le traitement des maladies chroniques et liées au mode de vie dans des pays tels que l’Inde et la Chine dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Seringues préremplies

Le paysage concurrentiel du marché des seringues préremplies fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. , domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché des seringues préremplies.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des seringues préremplies sont BD (États-Unis), Gerresheimer AG (Allemagne), SCHOTT (Allemagne), West Pharmaceutical Services, Inc. (États-Unis), Baxter (États-Unis), Catalent, Inc. (États-Unis), Weigao Group (Chine), Vetter Pharma (Allemagne), Nipro (Japon), Elcam Medical (Israël), YPSOMED AG (Suisse), F. Hoffmann-La Roche Ltd., (Suisse), Thermo Fisher Scientific Inc ., (États-Unis), Bruker (États-Unis), Abbott (États-Unis), Immunexpress Inc. (États-Unis), Oval Medical Technologies Ltd ., (Royaume-Uni), Boditech Med Inc., (Corée du Sud), SHL Medical AG (Suisse) et Terumo Corporation (Japon) entre autres.

