Analyse régionale du marché mondial de l’argent mobile, segmentation, paysage

Ce rapport fournit une analyse concurrentielle actuelle ainsi que des informations précieuses sur les industries / clients qui les aideront à formuler une stratégie pour pénétrer ou se développer sur un marché mondial. Les informations issues de l’analyse de la recherche concurrentielle fourniront un avantage concurrentiel aux clients de l’industrie. Ce rapport de recherche est segmenté en acteurs clés, type, applications et région. Géographiquement, ce rapport couvre l’Amérique du Nord, l’Asie et la région du Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe. L’objectif principal du rapport est d’étudier les tendances et les segments importants qui stimulent ou inhibent la croissance du marché mondial.

Ce rapport fournit également les tendances des prix pour le marché régional et une analyse des événements importants du marché à l’échelle régionale et mondiale. Ce rapport propose des recommandations stratégiques, une analyse comparative des concurrents pour la mesure des performances et une analyse des objectifs de partenariat, de fusion et d’acquisition et des meilleures pratiques de l’industrie. Il fournit également une analyse de la rentabilité et des coûts sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie

Le marché de l’argent mobile atteindra une valeur estimée à 970,74 millions USD et croîtra à un TCAC de 34,4 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation du nombre d’abonnés mobiles est un facteur essentiel qui stimule le marché de l’argent mobile.

Les questions sont répondues dans ce rapport sur les marchés :

Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations)

Quels sont les marchés sur lesquels les entreprises présentant des stratégies détaillées, des données financières et des développements récents devraient établir une présence ?

Quelles sont les contraintes qui menaceront le taux de croissance ?

Quels sont les taux de croissance prévus pour ce marché dans son ensemble et pour chacun de ses segments ?

Quelle est l’opportunité de marché ?

Quels sont les types et les applications suivis par les acteurs clés ?

Comment partager les évolutions du marché de leurs valeurs par les différentes marques de fabrication ?

Les publics clés de ce rapport sur le marché:

Cabinets de conseil et instituts de recherche

Industry Leaders & Companies vise à entrer sur ce marché

Universités et étudiants

Fournisseurs de produits, fournisseurs de services et de solutions et autres acteurs de cette industrie

Organismes gouvernementaux et entreprises privées associées

Les personnes intéressées à en savoir plus sur le rapport

Segmentation clé du marché

Le marché de l’argent mobile est segmenté en fonction du type de paiement, du mode de transaction, de la nature du paiement, de l’application et du secteur vertical. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de paiements, le marché de l’argent mobile est segmenté en paiements à distance et en paiements de proximité.

Basé sur le mode de transaction, le marché de l’argent mobile est segmenté en NFC/carte à puce, facturation mobile directe, paiements mobiles Web/WAP, SMS, STK/USSD, applications mobiles, IVRS, codes QR et autres.

Sur la base de la nature du paiement, le marché de l’argent mobile est segmenté en personne à personne (P2P), personne à entreprise (P2B), entreprise à personne (B2P) et entreprise à entreprise (B2B).

Sur la base des applications, le marché de l’argent mobile est segmenté en transferts d’argent, paiements de factures, transfert de temps d’antenne et recharges, voyages et billetterie, marchandises et coupons.

Le marché de l’argent mobile est également segmenté sur la base de l’industrie verticale en BFSI, télécommunications et informatique, médias et divertissement, soins de santé, vente au détail, voyages et hôtellerie, transport et logistique, énergie et services publics et autres.

Les acteurs clés présentés dans le rapport comprennent

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’argent mobile sont Vodafone Group, Fortumo, Mastercard, Comviva, PayPal, Airtel India, Fiserv, Inc. ou ses sociétés affiliées, Ingenico, Orange, Infobip ltd, Centili Limited, Apple Inc, VeriFone, Inc., Freecharge Payment Technologies Pvt Ltd, FIS, Tata Teleservices Ltd., SAMSUNG, American Express Company et WePay Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le rapport répond aux questions suivantes :

** Quelles régions resteront les marchés régionaux les plus rentables pour les acteurs du marché mondial de l’argent mobile ?

** Quels facteurs induiront un changement dans la demande de Mobile Money au cours de la période d’évaluation ?

** Quel sera l’impact de l’évolution des tendances sur le marché de l’argent mobile ?

** Comment les acteurs du marché peuvent-ils saisir les opportunités à court terme du marché Mobile Money dans les régions développées ?

** Quelles entreprises dominent le marché Mobile Money ?

** Quelles sont les stratégies gagnantes des acteurs du marché Mobile Money pour renforcer leur positionnement dans ce paysage ?

Public cible du marché mondial de l’argent mobile dans l’étude de marché :

** Principales sociétés de conseil et conseillers

** Grandes, moyennes et petites entreprises

** Capital-risqueurs

** Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

** Fournisseurs de connaissances tiers

** Banquiers d’affaires

** Investisseurs

