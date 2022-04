Analyse, perspectives, perspectives, partage et prévisions du marché Isolation et purification des acides nucléiques 2027

Le marché mondial de l’isolement et de la purification des acides nucléiques Le rapport présente des informations complètes couvrant des données pertinentes pour les entreprises et les investisseurs pour la période 2020-2027. Le rapport étudie les données historiques du marché Isolation et purification des acides nucléiques et offre des informations précieuses sur les segments et sous-segments clés, la génération de revenus, le scénario de demande et d’offre, les tendances et d’autres aspects vitaux. Le rapport propose une estimation prévisionnelle précise de l’industrie Isolation et purification des acides nucléiques sur la base des récentes avancées technologiques et de la recherche. Il offre également des données précieuses pour aider les investisseurs à formuler des plans d’investissement commerciaux stratégiques et à capitaliser sur les perspectives de croissance émergentes sur le marché Isolation et purification des acides nucléiques. La persistance du développement de systèmes automatisés d’isolement et de purification d’acides nucléiques pour le traitement d’échantillons élevés a considérablement simplifié l’isolement d’ARN et d’ADN, créant ainsi des canaux de croissance de marché lucratifs. De tels systèmes minimiseront les coûts de main-d’œuvre et de temps, amélioreront la santé des travailleurs, les performances du laboratoire, la reproductibilité et la qualité des résultats.

Le développement technologique croissant, une grande variété d’applications de diagnostic pour les tests d’acide nucléique et l’expansion de la biotechnologie et de la recherche médicale stimulent la demande pour le marché de l’isolement et de la purification des acides nucléiques. Isolation et purification des acides nucléiques Taille du marché – 2 370,0 millions USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 6,9 ​​%, tendances du marché – forte demande dans le secteur de la biotechnologie et de la santé

Les produits biopharmaceutiques sont devenus de plus en plus populaires avec les produits acides à base d’acides nucléiques, tels que les petits ARN interférents, les vaccins à ADN et les oligonucléotides antisens (AS ON). Ces produits sont utilisés comme instruments efficaces par les professionnels de la santé pour traiter les maladies génétiques, cancéreuses et contagieuses par des approches cliniques. Cela a accru l’utilisation dans l’industrie des techniques d’isolement de l’ADN ou de l’ARN.

En outre, le rapport fournit un aperçu complet du marché Isolation et purification des acides nucléiques ainsi que le portefeuille de produits et les performances du marché. Le rapport offre des informations clés sur la part de marché, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le rapport entre l’offre et la demande, les détails d’importation / exportation et les modèles de produits et de consommation. Pour mieux comprendre, le rapport est en outre segmenté en sections telles que les types de produits offerts par le marché, le spectre d’applications, les entreprises et les régions géographiques clés où le marché a établi sa présence.

Le rapport est mis à jour avec le dernier scénario économique et la portée du marché en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport couvre les perspectives de croissance ainsi que les estimations de revenus actuelles et futures dans un scénario post-COVID. Le rapport couvre également l’évolution des tendances et de la dynamique du marché en raison de la pandémie et fournit une analyse précise de l’impact de la crise sur l’ensemble du marché.

Par produit, les instruments devraient croître à un rythme plus rapide de 7,8 % au cours de la période de prévision. L’importance de l’isolement et de la purification des acides nucléiques varie des activités de recherche aux applications comprenant le développement alimentaire. L’isolement et la purification des acides nucléiques permettent le diagnostic de patients souffrant de mutations génétiques.

Par type, l’ADN détenait la plus grande part de marché de l’isolement et de la purification des acides nucléiques en 2019. L’extraction de l’ADN est d’une immense importance pour la recherche des causes génétiques des maladies et pour le développement de médicaments et de diagnostics. En outre, il est vital pour effectuer des recherches médico-légales et la détection de virus et de bactéries.

Par cette méthode, la méthode des billes magnétiques est susceptible de croître au rythme le plus rapide au cours de la période 2020-2027 sur le marché de l’isolement et de la purification des acides nucléiques. Contrairement à d’autres approches, cette méthode est devenue extrêmement populaire auprès des chercheurs car elle utilise des capacités élevées dans le développement de particules paramagnétiques pour isoler des acides nucléiques qui offrent un rendement et une pureté plus élevés.

Le marché de l’isolement et de la purification des acides nucléiques dans la région Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus rapide de 7,6 % au cours de la période de prévision en raison d’investissements majeurs dans les domaines publics et privés pour la recherche en génomique et en médecine de précision.

Les principaux participants sont QIAGEN, Danaher, Illumina, Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Thermo Fisher Scientific, Inc., Agilent Technologies, Merck KGaA, GE Healthcare, Bio-Rad Laboratories, Inc. et Promega Corporation, parmi lesquels autres.

En avril 2019, des kits d’isolation MagMax basés sur la technologie des billes magnétiques avaient été développés par Thermo Fisher. Ces kits sont utilisés pour isoler l’ARN et l’ADN dans des échantillons de flore, de micro-organismes, de bactéries virales et gram-négatives.

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quel est le taux de croissance du marché Isolation et purification des acides nucléiques? Quelle est la valorisation marchande prévue de l’industrie Isolation et purification des acides nucléiques d’ici 2027?

Quels sont les principaux facteurs de croissance et de freinage du marché Isolation et purification des acides nucléiques?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché? Quelles sont les principales stratégies adoptées par ces entreprises ?

Quelles sont les opportunités clés et les perspectives de croissance de l’industrie Isolation et purification des acides nucléiques au cours de la période de prévision ?

Quelle région devrait afficher une croissance significative dans les années à venir ?

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’isolement et de la purification des acides nucléiques en fonction du produit, du type, de la méthode, de l’application, des utilisateurs finaux et de la région :

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Kits et réactifs

Instruments

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

ARN

ADN

Perspectives de la méthode (Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Basé sur les colonnes

À base de perles magnétiques

Basé sur les réactifs

Autres

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Oncologie

Médecine de précision

Diagnostique

Découverte et développement de médicaments

Agriculture et recherche animale

Autres

Perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Instituts de recherche universitaires

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Organismes de recherche sous contrat

Hôpitaux et centres de diagnostic

Autres

Taxonomie du marché :

Chapitre 1 : Méthodologie et champ d’application

Paramètres de définition et de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2:

Résumé

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3:

Perspectives de l’industrie

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Chapitre 4:

Paysage régional

Chapitre 5:

Profil de la société

Aperçu de l’entreprise

Données financières

Paysage de produit

Perspectives stratégiques

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

BENELUX

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste du LATAM

MA

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Reste de la MEA

En savoir plus : https://www.emergenresearch.com/industry-report/nucleic-acid-isolation-and-purification-market

