Analyse monocellulaire Taille du marché, croissance du marché, stratégies concurrentielles et demande mondiale en 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur une analyse à cellule unique de la taille, de la part, de la croissance, des tendances de l’industrie et des prévisions pour 2030, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Le marché de l’analyse unicellulaire devrait croître à un TCAC d’environ 17,1 %. Le marché devrait atteindre 2005 millions de dollars en 2026 contre 763,4 millions de dollars en 2020.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui se traduira par un vaste marché pour l’analyse à cellule unique.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché de l’analyse à cellule unique 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse les moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Marché de l’analyse unicellulaire par produit, type de cellule, technique, utilisateur final et par géographie. Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde) – Prévisions jusqu’en 2026

L’analyse unicellulaire est l’examen et l’étude des protéines, l’étude des petites molécules et d’autres cellules au niveau unicellulaire. Cette analyse permet l’étude des variations de cellule à cellule dans le groupe de cellules. L’objectif de l’analyse unicellulaire est de mieux comprendre les mécanismes de la fonctionnalité cellulaire, ce qui nécessite une compréhension de chacun des composants cellulaires, y compris la teneur en protéines, l’ADN et l’ARN, ainsi que les métabolites cellulaires.

Méthodologie de recherche:

Le marché de l’analyse unicellulaire a été analysé en utilisant la combinaison optimale de sources secondaires et de méthodologie interne, ainsi qu’un mélange irremplaçable d’informations primaires. L’évaluation en temps réel du marché fait partie intégrante de notre méthodologie de dimensionnement et de prévision du marché. Nos experts de l’industrie et notre panel de participants principaux ont aidé à compiler les aspects pertinents avec des estimations paramétriques réalistes pour une étude approfondie. La part de participation des différentes catégories de participants primaires est donnée ci-dessous :

Les informations recueillies à partir de cette analyse sont importantes pour la recherche sur le cancer pour la découverte de cellules tumorales et le diagnostic génétique. Les facteurs tels que la technologie de pointe dans les produits d’analyse unicellulaire, la préférence croissante pour la médecine personnalisée et l’augmentation rapide de diverses maladies chroniques telles que le cancer, qui alimentent la demande pour le marché de l’analyse unicellulaire. Cependant, les produits coûteux de l’analyse à cellule unique freinent la croissance du marché. Le marché de l’analyse unicellulaire devrait croître à un TCAC d’environ 17,1 %. Le marché devrait atteindre 2005 millions de dollars en 2026 contre 763,4 millions de dollars en 2020.

Le marché de l’analyse unicellulaire est segmenté comme suit :

Basé sur le produit :

Consommables

Perles

Microplaques

Réactifs

Kits de dosage

Autres consommables

Instruments

Cytomètres en flux Systèmes

NGS

Instruments PCR

Spectrophotomètres

Microscopes

Compteurs de cellules

Systèmes HCS

Microréseaux

Autres instruments

basés sur le type de cellule :

Cellules humaines Cellules

animales Cellules

microbiennes

Basé sur la technique :

Cytométrie en flux

Séquençage de nouvelle génération

Réaction en chaîne par polymérase

Microscopie

Spectrométrie de masse

Autres techniques

basées sur l’utilisateur final :

Laboratoires universitaires et de recherche

Sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques

Hôpitaux et laboratoires de diagnostic

Banques de cellules et centres de FIV

Basés sur la géographie :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Reste du monde

Dans la segmentation basée sur les produits, le segment des consommables devrait avoir la plus grande part du marché. Les raisons de la demande de produits consommables sont l’achat régulier des consommables par rapport aux instruments et l’utilisation importante des consommables dans la recherche et l’exploration génétique et la ségrégation de l’ARN et de l’ADN.

Sur la base de la segmentation des types de cellules, le segment des cellules humaines détient la plus grande part du marché. La cellule humaine est largement utilisée dans les laboratoires de recherche en raison de l’incidence croissante des maladies infectieuses chez les personnes âgées et des investissements importants dans la recherche sur les cellules souches.

Sur la base de la technique, le segment du séquençage de nouvelle génération devrait avoir la plus grande part du marché en raison de l’augmentation des maladies chroniques et du séquençage de nouvelle génération permettant aux chercheurs d’effectuer diverses applications.

En outre, sur la base de la segmentation des utilisateurs finaux, le segment des laboratoires universitaires et de recherche devrait avoir la plus grande part du marché. Le nombre croissant de collèges et d’universités de médecine et les investissements élevés dans la recherche en sciences de la vie sont les facteurs qui accélèrent la demande d’analyse de cellule unique.

De plus, sur la base de la géographie, la région Asie-Pacifique joue un rôle vital dans la part de marché par rapport à d’autres régions en raison du nombre croissant de patients dans des pays tels que la Chine et l’Inde, des investissements croissants dans la recherche et le développement dans ce domaine et de l’externalisation des médicaments. services de découverte dans la région Asie-Pacifique. De plus, l’Amérique du Nord est le deuxième contributeur au marché en raison des dépenses élevées en recherche et développement et de la portée accrue de la recherche sur les cellules souches dans cette région.

Le marché de l’analyse unicellulaire se développe à l’échelle mondiale en raison de la technologie de plus en plus avancée des produits d’analyse unicellulaire. Les principaux facteurs accélérant le marché de l’analyse unicellulaire comprennent l’augmentation rapide des maladies chroniques et des cas de cancer dans le monde entier, l’augmentation des industries biotechnologiques et biopharmaceutiques et la recherche en sciences de la vie. Cependant, en raison de la forte concurrence, la persistance des nouveaux entrants et des petits acteurs est difficile sur le marché, ce qui constitue un défi pour la croissance du marché. Les marchés émergents en Asie sont les futures opportunités pour le marché.

Les principaux concurrents du marché sur le marché sont Becton, Dickinson and Company, Danaher Corporatio, Merck Millipore, Qiagen NV, Thermo Fisher Scientific, Inc, General Electric Company, BARCO, Promega Corporation, Shanghai Goodview Electronics, Fluidigm Corporation, Agilent Technologies, Inc, Nanostring Technologies, Inc., Tecan Group Ltd, Sartorius AG, LUMINEX CORPORATION, Takara Bio Inc., Takara Bio Inc., Fluxion Biosciences et Menarini Silicon Biosystems.

De plus, l’analyse unicellulaire a la plus grande portée dans la recherche sur le cancer pour la détection des différentes cellules tumorales, la préimplantation et le diagnostic génétique en raison de l’augmentation drastique des cas de cancer dans le monde. Le gouvernement soutient également financièrement la recherche cellulaire.

Le rapport sur le marché de l’analyse unicellulaire fournit les dérives actuelles, les opportunités, les facteurs de restriction et les défis

Ce rapport fournit l’analyse globale des stratégies acquises par les acteurs du marché sur la base de l’analyse concurrentielle

Ce rapport donne l’analyse quantitative du marché qui permet le les utilisateurs de percevoir le marché factuel de l’ensemble des régions

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional. Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années. Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ? Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Table des matières :

Définition et aperçu du marché

Méthode et logique de recherche

Analyse de la concurrence sur le marché

Analyse des produits et services

Stratégies permettant à l’entreprise de faire face à l’impact de la COVID-19

Segment de marché par type, données historiques et prévisions de marché

Segment de marché par application, données historiques et prévisions de marché

Marché par région, données historiques et prévisions de marché

Analyse dynamique du marché et suggestions de développement

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché. Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués. Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché. Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

