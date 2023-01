Analyse historique du marché du carburant d’aviation durable en Amérique du Nord, taille, tendances, demandes, aperçu des acteurs clés, technologies émergentes et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché du carburant d’aviation durable devrait atteindre la valeur de 5 526,53 millions d’euros d’ici 2029, à un TCAC de 52,1 % au cours de la période de prévision. Le « biocarburant » représente le plus grand segment technologique du marché du carburant d’aviation durable en raison de l’évolution rapide des voies technologiques pour commercialiser l’utilisation de carburéacteur alternatif. Le rapport sur le marché du carburant d’aviation durable couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques dans profondeur

L’industrie aéronautique tient à réduire son empreinte carbone pour parvenir à un environnement durable et respecter les normes réglementaires strictes en matière d’émissions. Des solutions alternatives, telles que l’amélioration de l’efficacité des moteurs d’avion par des modifications de conception, les avions hybrides électriques et tout électriques, les carburéacteurs renouvelables, etc., sont adoptées par divers acteurs de l’industrie aéronautique. Cependant, parmi ces solutions, l’adoption de carburants d’aviation durables tels que les carburants électroniques, les carburants synthétiques, les carburéacteurs verts, les carburéacteurs bio, les carburants à hydrogène est l’une des solutions alternatives les plus réalisables en ce qui concerne les avantages socio-économiques par rapport à d’autres, ce qui contribue de manière significative à atténuer les impacts environnementaux actuels et futurs de l’aviation.

Analyse du marché du carburant d’aviation durable en Amérique du Nord:

Ce rapport sur le marché du carburant d’aviation durable en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du carburant d’aviation durable en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché du carburant d’aviation durable en Amérique du Nord comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du carburant d’aviation durable sont Gevo , Fulcrum BioEnergy , Prometheus Fuels, World Energy, Avfuel Corporation, LanzaTech , Honeywell International Inc , Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Johnson Matthey, VIRENT, INC., HyPoint Inc. ., entre autres.

Développement récent

En mars 2022, Gevo et oneworld Alliance, un réseau de compagnies aériennes de classe mondiale, ont annoncé que certains oneworld Les membres de Oneworld prévoient d’acheter jusqu’à 200 millions de gallons par an de carburant d’aviation durable (« SAF ») auprès de Gevo (l’« objectif d’achat de SAF de l’alliance oneworld »). La livraison du SAF devrait commencer en 2027, pour une durée de cinq ans. Cet accord contribue à améliorer les revenus de l’entreprise.

En décembre 2021, Fulcrum BioEnergy a annoncé qu’elle avait finalisé le financement provisoire de son deuxième projet de valorisation des déchets en carburant, aboutissant à l’émission de 375 millions USD d’obligations-recettes pour l’amélioration de l’environnement (obligations) par l’Indiana Finance Authority via la filiale à 100 % de Fulcrum, Fulcrum. Centerpoint , LLC ( Centerpoint ). Ce développement commercial contribue à améliorer la présence de l’entreprise en Amérique du Nord.

Segmentation du marché du carburant d’aviation durable en Amérique du Nord :

Type de carburant

Biocarburant

Carburant hydrogène

Alimentation en carburant liquide

Technologie de fabrication

Esters d’acides gras et acides gras hydrotraités – Kérosène paraffinique synthétique (HEFA-SPK)

Kérosène paraffinique synthétique Fischer Tropsch (FT-SPK)

Iso -Paraffine Synthétique de Sucre Fermenté Hydrotraité ( HFS-SIP)

Fischer Tropsch (FT) Kérosène paraffinique synthétique avec aromatiques (FT-SPK/A)

Alcool à Jet Spk (ATJ-SPK)

hydrothermolyse catalytique (CHJ)

Capacité de mélange

En dessous de 30 %

30 % à 50 %

Au-dessus de 50 %

Plate-forme de mélange

Aviation commerciale

Aviation militaire

Aviation d’affaires et générale

Véhicule aérien sans pilote

Analyse au niveau du pays du marché du carburant d’aviation durable en Amérique du Nord

Les pays couverts dans le rapport sur le marché du carburant d’aviation durable sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Les É. carburant aviation. De plus, la réglementation et les initiatives de soutien du gouvernement stimulent le marché du carburant d’aviation durable au Canada.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: Marché du carburant d’aviation durable en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché du carburant d’aviation durable en Amérique du Nord, par types Marché du carburant d’aviation durable en Amérique du Nord, par application Marché du carburant d’aviation durable en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché du carburant d’aviation durable en Amérique du Nord, paysage de l’entreprise Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

