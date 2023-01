Analyse historique du marché des vannes à membrane en Amérique du Nord, taille, tendances, demandes, aperçu des acteurs clés, technologies émergentes et prévisions d’ici 2029

Le marché nord-américain des vannes à membrane devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 2 494,00 millions d’ici 2029. La demande croissante de gestion des déchets radioactifs et l’adoption accrue du traitement des eaux usées sont un facteur majeur de croissance du marché.

Les principaux facteurs de croissance du marché des vannes à membrane sont la demande croissante de gestion des déchets radioactifs et une augmentation de la demande de production sûre et fiable dans tous les secteurs. L’utilisation croissante des vannes à membrane dans le traitement des eaux usées et l’augmentation de la demande de vannes à membrane dans les industries chimiques, alimentaires et des boissons créent des opportunités pour la croissance du marché. Une diminution des performances suite à une exposition prolongée à des températures et des pressions élevées constitue le principal frein pour le marché des vannes à membrane. Les problèmes liés aux délais de livraison dans les vannes à membrane devraient constituer un défi majeur pour la croissance du marché.

Analyse du marché des vannes à membrane en Amérique du Nord :

Ce rapport sur le marché des vannes à membrane en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des vannes à membrane en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain des vannes à membrane comprennent:

Grue Co.

Groupe GEA Aktiengesellschaft

ALFA-LAVAL

Groupe de technologie des fluides Watson-Marlow

Groupe GEMU

ITT INC.

Christian Burkert GmbH Co. KG

Aquasyn LLC

ASTECH VALVE CO. , LTD .

Compagnie d’instruments du siècle

FIP – Formature Iniezione Polimeri SpA

FLOWONE

GJ Johnson & Sons Ltd.

Groupe GCE AB

Gopfert SA

Solutions polymères internationales

IPEX inc.

FluxKDV

VANNE KOSEN

VANNE NIPPON DAIYA

Vanne à membrane NTGD

Plast -O- Matic Valves, Inc.

PureValve

Évolution du marché des vannes à membrane

En mai 2021, ALFA LAVAL a approuvé Central States Industrial Equipment and Service, Inc. (CSI) comme fournisseur de services. La principale caractéristique de ce partenariat était d’améliorer les services offerts dans les pompes et vannes sanitaires pour le consommateur. Grâce à cela, les deux entreprises ont bénéficié et élargi leur marché.

En avril 2021, ALFA LAVAL a lancé la version mise à jour de la valve DV-ST Ultra-Pure. La principale caractéristique de cette mise à jour du produit était l’amélioration de l’efficacité et de la rentabilité du traitement aseptique. Grâce à cette société, il renforce son portefeuille de produits et propose des produits de qualité à des prix abordables pour le consommateur.

Segmentation du marché des vannes à membrane en Amérique du Nord :

Sur la base du type, le marché des vannes à membrane est segmenté en droit et déversoir. Le segment droit est En 2022, le segment déversoir détient la part de marché maximale sur le marché des vannes à membrane en Amérique du Nord, car il est principalement utilisé dans toutes les applications telles que les eaux usées, le traitement chimique, les produits pharmaceutiques et autres où un travail à haute pression est nécessaire.

Sur la base du type de vanne, le marché des vannes à membrane en Amérique du Nord a été segmenté en vanne à deux voies, vanne en T à bloc, vanne en T forgé, vanne en tandem, vanne de sortie de réservoir à bloc, vanne multivoies, sortie de réservoir forgée vanne, et autres. En 2022, le segment des vannes à deux voies domine le marché nord-américain des vannes à membrane en termes de valeur et de volume en raison de son utilisation maximale dans différentes industries pour son débit optimisé. Ceux-ci sont également utilisés isolément dans de nombreuses applications et sont également considérés comme rentables par rapport aux autres.

Sur la base du contrôleur, le marché nord-américain des vannes à membrane a été segmenté en manuel, pneumatique, électrique, hydraulique et autres. En 2022, le segment manuel domine le marché nord-américain des vannes à membrane par rapport au segment. Cette domination est due à l’utilisation croissante de vannes manuelles dans les systèmes distants pour accéder à l’alimentation. Cependant, les applications minimales des contrôleurs manuels entravent la croissance du marché.

Sur la base de la connexion d’extrémité, le marché nord-américain des vannes à membrane a été segmenté en brides, soudure bout à bout, tri-clamp et autres. En 2022, le segment Flanged détient une part dominante du marché des vannes à membrane en Amérique du Nord. Ce type de connexion d’extrémité aide principalement à contrôler le débit de fluide dans chaque application industrielle et offre une résistance à la corrosion pour laquelle les consommateurs l’utilisent principalement.

Sur la base des matériaux, le marché nord-américain des vannes à membrane a été segmenté en métal, plastique fluoré, caoutchouc, polytétrafluoréthylène (PTFE) et autres. En 2022, le segment des métaux dominera le marché nord-américain des vannes à membrane par rapport au segment. Cette domination est due au matériau de manipulation à haute pression des vannes. Cependant, les problèmes de corrosion freinent la croissance du marché.

Sur la base de la taille, le marché nord-américain des vannes à membrane a été segmenté en moins de 8″, 8″, 12″, 14″, 16″, 18″, 20″ et autres. En 2022, le segment inférieur à 8 pouces domine le marché des vannes à membrane en raison de sa large utilisation dans tous les secteurs. Ces vannes ont un meilleur taux de transmission du débit, offrent une bonne sensibilité à la température et sont des vannes abordables.

Sur la base du matériau du corps, le marché nord-américain des vannes à membrane a été segmenté en plastique solide, vanne d’hygiène, plastique fluoré et autres. En 2022, le segment du plastique solide domine le marché nord-américain des vannes à membrane par rapport au segment. Cette domination est due à la finition de surface précise et aux applications industrielles élevées des vannes à membrane en plastique solide. Cependant, le coût élevé des vannes freine la croissance du marché.

Sur la base du type d’interrupteur, le marché nord-américain des vannes à membrane a été segmenté en interrupteur de fin de course, interrupteur de base, interrupteur indicateur et autres. En 2022, l’interrupteur de fin de course domine le marché des vannes à membrane en raison de sa fonctionnalité de base, il est facile à utiliser et il est assez précis en termes de maintien des niveaux de débit et des niveaux de pression. Il a une large gamme d’applications, mais il est principalement utilisé dans les industries chimiques, les usines de traitement de l’eau, le pétrole et le gaz.

Sur la base de l’utilisation, le marché nord-américain des vannes à membrane a été segmenté en usage unique et multi-usage. En 2022, les vannes à membrane à usages multiples dominent le marché nord-américain des vannes à membrane en ce qui concerne le segment d’utilisation. Cette domination est due à la disponibilité de multiples applications dans les vannes à membrane à usages multiples. Cependant, les vannes multi-usages facilement endommagées entravent la croissance du marché.

Sur la base des canaux de distribution, le marché nord-américain des vannes à membrane a été segmenté en canaux en ligne et canaux hors ligne. En 2022, le segment des canaux hors ligne domine le marché nord-américain des vannes à membrane en ce qui concerne le segment des canaux de distribution. Cette domination est due au besoin croissant d’avantages innovants parmi les vannes à membrane. Cependant, l’indisponibilité d’un large portefeuille de produits par rapport aux canaux en ligne entrave la croissance du marché.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain des vannes à membrane a été segmenté en aliments et boissons, produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques, produits chimiques, traitement de l’eau et des eaux usées, électricité, mines et minéraux, pâtes et papiers et autres. En 2022, le segment du traitement de l’eau et des eaux usées domine le marché en raison du besoin croissant d’activités de traitement de l’eau qui, en conséquence, conduit à l’utilisation de vannes à membrane dans le secteur du traitement et de la filtration de l’eau.

Analyse au niveau du pays du marché des vannes à membrane en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché des vannes à membrane en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis dominent le marché des vannes à membrane en raison de facteurs tels que la forte présence de fournisseurs et l’adoption croissante d’innovations technologiques dans la gestion des déchets. De plus, l’augmentation de la demande pour une production sûre et fiable dans tous les secteurs agit comme un moteur du marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: Marché des vannes à membrane en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché des vannes à membrane en Amérique du Nord, par types Marché des vannes à membrane en Amérique du Nord, par application Marché des vannes à membrane en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché des vannes à membrane en Amérique du Nord, paysage de l’entreprise Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

