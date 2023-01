Analyse historique du marché de l’intelligence artificielle en Turquie, taille, tendances, demandes, aperçu des acteurs clés, technologies émergentes et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché turc de l’intelligence artificielle devrait atteindre la valeur de 2 197,11 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 13,1 % au cours de la période de prévision. Le « matériel » représente le plus grand segment de composants sur le marché turc de l’intelligence artificielle et fournit des installations de base et une large gamme de fonctionnalités avec différentes plates-formes.

L’intelligence artificielle est utilisée pour la gestion des données, la fluidité et la sécurité en s’assurant que toutes les ressources fonctionnent correctement et au bon endroit. La prévision, la planification, la gestion des compétences, la gestion des ressources, le traitement et le calcul et la classification des données sont tous des aspects communs de l’intelligence artificielle. Avec les progrès de la technologie de l’intelligence artificielle et le passage progressif aux systèmes intelligents, le marché de l’intelligence artificielle en Turquie va exploser à l’avenir. Les investissements croissants dans les systèmes d’intelligence artificielle stimulent principalement le marché turc de l’intelligence artificielle. De plus, l’augmentation de la demande de systèmes intelligents alimente le marché pour croître à un rythme rapide. Cependant, le coût élevé de mise en œuvre des solutions d’intelligence artificielle (IA) est le principal facteur limitant la croissance du marché. En outre, les tendances croissantes de l’industrie 4.0 offrent des opportunités lucratives pour le marché turc de l’intelligence artificielle.

Analyse du marché de l’intelligence artificielle en Turquie :

Ce rapport sur le marché de l’intelligence artificielle en Turquie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’intelligence artificielle en Turquie, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de l’intelligence artificielle en Turquie comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché turc de l’intelligence artificielle sont NVIDIA Corporation, Intel Corporation, IBM Corporation, Cisco Systems, Inc., Amazon Web Services, Inc. (filiale d’Amazon.com, Inc.), Google (une filiale de Alphabet Inc.), QlikTech International AB, MICROSTRATEGY INCORPORATED, Twerlo , CBOT, WideBot , Inc , DilenyTech , Siemens, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Meta, Oracle, SAP SE, Salesforce, Inc., SAS Institute Inc., Baidu , Inc., Hyperlink InfoSystem , CSP Solution, DECE Software Inc., Rockwell Automation, Inc., Yesil Science Teknoloji Ltd. Sti ., Microsoft, Huawei Technologies Co., Ltd., entre autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En décembre 2020, Twerlo a annoncé le lancement de sa solution de support client basée sur l’API WhatsApp. Les produits améliorent l’expérience client en créant des solutions qui facilitent le parcours client. Twerlo a pour vision de transformer la façon dont les entreprises communiquent avec leurs clients. Twerlo a déjà commencé à attirer l’attention des géants des affaires en Arabie saoudite. Cela a amélioré les offres de l’entreprise dans la région

En mars 2022, SAP SE a annoncé l’ouverture de SAP Labs Singapore, un centre d’innovation numérique qui favorisera les talents numériques locaux, fera progresser l’implication de l’écosystème et de la communauté et stimulera le leadership des produits. Pour faire progresser une chaîne d’approvisionnement numérique révolutionnaire, un réseau d’entreprise intelligent et des solutions de durabilité, ce sera le premier du genre pour SAP dans la région de l’Asie du Sud-Est (SEA). Les technologies profondes telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique seront également catalysées. Ce développement renforcera la présence de SAP dans la région

Segmentation du marché de l’intelligence artificielle en Turquie :

Composant

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Taper

IA générale/forte,

IA étroite/faible

Taille de l’organisation

Grandes Entreprises

Petites entreprises

Moyennes Entreprises

Technologie

Apprentissage automatique

L’apprentissage en profondeur

Vision par ordinateur

Traitement du langage naturel (TAL)

Reconnaissance de la parole

Traitement d’image

Informatique contextuelle

Application

Assistants virtuels/ Chatbots

Prévisions et modélisation

Analyse de texte

Analyse de la parole

Maintenance prédictive

Autres

Utilisateur final

Fabrication

Détail

Soins de santé

Sécurité

Automobile

Aérospatial

Commercialisation

Construction

Télécommunication

La défense

Pétrole et gaz

Bancaire et financier

Loi

Automatisation du bâtiment

Médias et divertissement

Ressources humaines

Chaîne d’approvisionnement

Nourriture et boisson

Jeux

Agriculture

Les produits de consommation

Éducation

Divertissement

Autres

Table des matières : Marché de l’intelligence artificielle en Turquie

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché de l’intelligence artificielle en Turquie, par types Marché de l’intelligence artificielle en Turquie, par application Marché de l’intelligence artificielle en Turquie, par utilisateur final Marché de l’intelligence artificielle en Turquie, paysage des entreprises Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

