Analyse historique du marché de l’animation en Amérique du Nord, taille, tendances, demandes, aperçu des acteurs clés, technologies émergentes et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’animation devrait atteindre la valeur de 182 129,40 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision. « OTT » représente le plus grand segment d’offre sur le marché de l’animation. Le flux de revenus OTT augmente au fil des ans en raison de l’augmentation de la pénétration d’Internet dans le monde et des progrès de la technologie utilisée pour développer un réseau IoT de haute précision . Le rapport sur le marché de l’animation couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Ce rapport sur le marché de l’animation en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’animation en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de l’animation en Amérique du Nord comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’animation sont Warner Bros. Discovery, Inc , Sony Pictures Digital Productions Inc., DREAMWORKS ANIMATION, TOEI ANIMATION CO., LTD., Disney, Paramount, NETFLIX, AARDMAN ANIMATIONS LTD, OLM, Inc. , Madman Entertainment Pty. Ltd., Kyoto Animation Co., Ltd., Pierrot Co., Ltd., BluBlu Studios, NIPPON ANIMATION CO., LTD., SUNRISE, Pixeldust Framestore , Illumination Mac Guff, LAIKA, LLC et MPC Film entre autres.

Moteurs du marché de l’animation

Hausse de la tendance des films d’animation et des feuilletons quotidiens

Le contenu animé se développe à un rythme soutenu à travers le monde, grâce auquel les diffuseurs augmentent l’intérêt pour le lancement d’émissions animées et les feuilletons quotidiens pour les enfants gagnent une énorme demande, ce qui a entraîné une augmentation du lancement de nouveaux feuilletons quotidiens. . Ainsi, la tendance à la hausse des films d’animation et des feuilletons quotidiens agit comme un moteur majeur de la croissance du marché de l’animation en Amérique du Nord.

Croissance rapide de l’industrie de l’animation

La pandémie a aidé les gens à explorer de nouvelles voies de divertissement grâce auxquelles les plateformes OTT sont devenues une plateforme de divertissement tendance. L’essor de l’OTT a influencé positivement l’industrie de l’animation avec une croissance de l’audience, en particulier pour le contenu pour enfants. De nos jours, OTT joue un rôle majeur dans l’industrie du divertissement et a contribué à faire progresser les technologies d’effets visuels et d’animation. Ainsi, l’industrie mondiale de l’animation se développe de jour en jour, ce qui favorise la croissance du marché de l’animation en Amérique du Nord et agit comme un moteur de la croissance du marché.

Hausse de la tendance de l’animation 3D

La popularité des ordinateurs a augmenté, le marché de l’animation 3D a commencé à évoluer et a acquis un rôle important dans le secteur du divertissement car il permet de raconter des histoires et d’exprimer plus clairement des émotions et des idées avec des descriptions correctes. De plus, la plupart des entreprises utilisent des animations 3D pour présenter leurs idées et leurs modèles de produits. L’utilisation commerciale de l’animation 3D a plusieurs avantages d’améliorer la capacité de partage, la crédibilité et fournit un meilleur système d’engagement et bien d’autres.

Utilisation accrue des smartphones et pénétration d’Internet

Le grand nombre d’utilisateurs de smartphones dans le monde a un impact sur l’adoption de contenus animés via les smartphones, ce qui stimule la croissance du marché. La Chine, l’Inde et les États-Unis sont les pays qui se distinguent par l’augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones. Ainsi, l’adoption croissante de contenus animés via des smartphones et des services Internet à travers le monde en raison de la situation pandémique actuelle agit comme un facteur moteur pour la croissance du marché.

Retenue/Défi

Manque de soutien du gouvernement

Un soutien gouvernemental insuffisant affecte la croissance de l’animation dans le monde. L’animation à travers les pays manque de financement du gouvernement, ce qui a un impact sur la production d’un pourcentage élevé de films d’animation en raison du manque d’investissement initial élevé. Les avantages fiscaux et les conventions ne sont pas non plus fournis par le gouvernement.

Manque de professionnels qualifiés

Les avancées technologiques rapides et les innovations dans l’industrie des médias et du divertissement empêchent les travailleurs, les employés et le personnel d’adapter leurs compétences aux besoins des entreprises en croissance et à la pointe de la technologie. Cela crée un écart de compétences entre le personnel et les employeurs. Il y a une pénurie d’employés qualifiés possédant les qualifications pertinentes au fur et à mesure des mises à niveau technologiques au jour le jour.

Segmentation du marché de l’animation en Amérique du Nord :

Flux de revenus

OTT

Publicité

Vente de billets

Autres

Analyse au niveau du pays du marché de l’animation en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’animation sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché de l’animation. En Amérique du Nord, les États-Unis devraient dominer le marché en raison de la réorientation des entreprises des modes de publicité conventionnels vers les services numériques.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières : Marché de l’animation en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché de l’animation en Amérique du Nord, par types Marché de l’animation en Amérique du Nord, par application Marché de l’animation en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché de l’animation en Amérique du Nord, paysage des entreprises Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

