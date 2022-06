Analyse globale du marché du diagnostic épigénétique, tendances, croissance, taille, part, segmentation

DBMR a récemment ajouté un rapport intitulé « Epigenetics Diagnostic Market » Reportez-vous à notre vaste base de données de rapports. Notre équipe d’experts a organisé le rapport en tenant compte des informations pertinentes pour l’industrie concernant les principaux fournisseurs, distributeurs et prestataires de services afin de recueillir des informations axées sur l’industrie. Nous proposons de personnaliser notre rapport en fonction des exigences de nos clients. Le marché du diagnostic épigénétique devrait croître à l’avenir par type, par application, par région – Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Le rapport vise à fournir des informations de pointe sur le marché et à aider les décideurs à effectuer une évaluation solide des investissements. En outre, le rapport identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités.

Le marché mondial du diagnostic épigénétique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 15,2 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 12 505,91 USD millions d’ici 2028 contre 4 173,04 millions USD en 2020. La forte prévalence des maladies chroniques et la forte demande de diagnostic épigénétique pour son application efficace seront probablement les principaux moteurs qui propulseront la demande du marché au cours de la période de prévision.

Analyse et taille du marché

Le diagnostic épigénétique est l’étude de la génétique, des variations de traits cellulaires et physiques et de la biologie du développement causées par l’environnement externe. Cela affecte à son tour les gènes et la capacité cellulaire à lire les gènes sans être affectés par les changements de génotype. Les changements épigénétiques entraînent des changements dans le phénotype de l’organisme plutôt que dans le génotype, la séquence sous-jacente d’ADN et d’ARN reste inchangée. Les changements épigénétiques sont essentiels pour le développement car ils sont dynamiques et changent par rapport à l’environnement.

Les expressions génétiques de l’organisme sont effectuées par l’épigénétique, ce qui en fait le domaine le plus crucial de la biologie moléculaire et de la génétique du développement. Des organisations telles que le National Center Institute, le National Institute of Health et le Consortium international sur l’épigénome humain financent et soutiennent des activités de recherche et de développement dans le domaine de l’épigénétique. L’épigénétique est également utilisée pour traiter diverses maladies chroniques telles que le cancer, les maladies métaboliques et autres.

L’ étude sur le marché mondial du diagnostic épigénétique comprend des données de 2022 à 2029 utiles aux dirigeants de l’industrie, aux responsables du marketing, des ventes et des produits, aux analystes et à tous ceux qui recherchent des données de marché dans un document facilement accessible.

Marché du diagnostic épigénétique – Profils des entreprises

Zymo Research Corporation, PerkinElmer Inc., Diagenode, une société Hologic, F. Hoffman-La Roche Ltd, EPICYPHER, Cambridge Epigenetix (CEGX), Promega Corporation, QIAGEN, Pacific Biosciences of California, Inc., Epigenomics AG, Mnemo, Reaction Biology , Bio-Rad Laboratories, Inc., Agilent Technologies, Inc., Merck KGaA, Illumina, Inc., ACTIVEMOTIF, New England Biolabs, Thermo Fisher Scientific, Inc., EpiGentek Group Inc., Enzo Life Sciences, Inc., Epizyme, Inc., GlaxoSmithKline plc., Eclipse BioInnovations, MDxHealth, Abcam plc., Salarius Pharmaceuticals, Inc., Datar Cancer Genetics et Bluestar Genomics Inc., entre autres.

Ce rapport couvre le scénario actuel et les perspectives de croissance du marché mondial du diagnostic épigénétique pour la période 2022 à 2029. L’étude est une étude professionnelle et approfondie avec environ – non. de tableaux qui fournit des statistiques sur le scénario réel de l’industrie et agit comme un guide précieux pour diriger les entreprises et les particuliers intéressés par le domaine.

Étendue du marché mondial du diagnostic épigénétique et taille du marché

Sur la base du produit, le marché mondial du diagnostic épigénétique est segmenté en réactifs, kits, instruments et consommables, outils bioinformatiques et enzymes. En 2021, le segment des réactifs devrait dominer le marché, car les réactifs sont utilisés dans divers domaines, notamment la recherche, le diagnostic, les biosciences et l’éducation.

Sur la base de la technologie, le marché mondial du diagnostic épigénétique est segmenté en méthylation de l’ADN, méthylation des histones, structures de la chromatine, acétylation des histones, gros ARN non codant et modification des microARN. En 2021, le segment de la méthylation de l’ADN devrait dominer le marché car la technologie de méthylation de l’ADN est utilisée dans une variété de diagnostics épigénétiques.

Sur la base du type de thérapie, le marché mondial du diagnostic épigénétique est segmenté en inhibiteurs de l’histone désacétylase (HDAC), en inhibiteurs de l’ADN méthyltransférase (DNMT) et autres. En 2021, le segment des inhibiteurs d’histone désacétylase (HDAC) devrait dominer le marché car il joue un rôle majeur dans plusieurs processus biologiques, tels que la prolifération, la progression du cycle cellulaire et la différenciation. L’histone désacétylase (HDAC) et ses inhibiteurs peuvent être utilisés pour modifier post-traductionnellement les histones, le code d’histone qui est lu et reconnu par d’autres protéines pour réguler l’expression des gènes.

Sur la base des applications, le marché mondial du diagnostic épigénétique est segmenté en oncologie, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, immunologie, maladies inflammatoires et autres. En 2021, le segment de l’oncologie devrait dominer le marché en raison de la forte prévalence du cancer dans le monde.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial du diagnostic épigénétique est segmenté en instituts universitaires et de recherche, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat (CRO) et autres. En 2021, le segment des instituts universitaires et de recherche devrait dominer le marché, car les instituts de recherche jouent un rôle essentiel pour accélérer la recherche et le développement dans divers domaines thérapeutiques liés au diagnostic épigénétique.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial du diagnostic épigénétique est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché en raison de l’escalade des activités de marketing et de l’amélioration des services à la clientèle dans les pays développés et en développement.

Analyse au niveau du pays du marché du diagnostic épigénétique

Aperçu du marché mondial du diagnostic épigénétique

Comparaison de la taille du diagnostic épigénétique (volume des ventes) par type (2022-2029)

Comparaison de la taille du diagnostic épigénétique (consommation) et de la part de marché par application (2022-2029)

Comparaison de la taille (valeur) du diagnostic épigénétique par région (2022-2029)

Ventes, revenus et taux de croissance du diagnostic épigénétique (2022-2029)

Situation et tendances concurrentielles du diagnostic épigénétique

Acteurs/fournisseurs Distribution de base de fabrication de pigments haute performance, zone de vente, type de produit

Analyser les concurrents, y compris tous les paramètres importants d’Epigenetics Diagnostic

Analyse mondiale des coûts de fabrication des diagnostics épigénétiques

Analyse de la stratégie marketing, conclusion de la recherche

Le rapport sur le marché du diagnostic épigénétique répond aux questions suivantes:

Quelle est la taille estimée du marché Diagnostic épigénétique d’ ici 2029?

Quel segment représentait ou une part importante du marché Diagnostic épigénétique dans le passé?

Quel segment devrait représenter la plus grande part de marché d’ici 2029 ?

Quels organes directeurs ont approuvé l’utilisation d’ Epigenetics Diagnostic ?

Quelle région représente une part dominante du marché Diagnostic épigénétique ?

Quelle région devrait créer des opportunités lucratives sur le marché Diagnostic épigénétique ?

En conclusion, le rapport Epigenetics Diagnostic Market est une source fiable pour accéder aux données de recherche qui devraient accélérer de manière exponentielle votre activité. Le rapport fournit des informations telles que des scénarios économiques, des avantages, des limites, des tendances, des taux de croissance du marché et des chiffres. L’analyse SWOT est également intégrée dans le rapport, ainsi que l’enquête sur l’accessibilité des spéculations et l’enquête sur le rendement du capital-risque.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, LATAM, l’Europe ou l’Asie du Sud-Est ou juste l’Asie de l’Est.