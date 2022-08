Analyse globale du marché des lubrifiants automobiles, croissance de la technologie, fort développement des principaux acteurs clés, technologie et prévisions jusqu’en 2029

International Automotive Lubricants Market Research Reports est un excellent magasin pour obtenir des périodes de prévision précises pour les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie du marché Automotive Lubricants. Le rapport analyse et discute des tendances vitales du marché, de la taille du marché, du volume des ventes et de la part de marché de l’industrie du marché des lubrifiants automobiles. Les estimations de la hausse ou de la baisse des valeurs du TCAC sur une période de prévision spécifique sont également mentionnées dans ce rapport de marché. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont deux des techniques les plus largement utilisées pour préparer le rapport d’analyse primé du marché des lubrifiants automobiles.

Pour organiser un tel rapport de classe mondiale, les meilleures idées de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et les dernières technologies ont été combinées. Les aspects de segmentation du marché bien décrits fournissent un concept clair de consommation de produits basé sur de multiples facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. L’utilisation d’outils statistiques établis et de modèles cohérents pour analyser et prévoir les données du marché rend ce rapport exceptionnel. En outre, les moteurs du marché et les contraintes du marché évalués dans le rapport d’étude de marché sur les lubrifiants automobiles se concentrent sur l’utilisation de ce produit dans l’environnement de marché à court terme et fournissent des estimations de l’utilisation future.

Analyse et dimensionnement du marché

Au cours des dernières années, la production d’automobiles a considérablement augmenté. Selon l’Organisation des constructeurs internationaux d’automobiles (OICA), la production mondiale de véhicules est passée de 58,3 millions en 2010 à 72,1 millions en 2016. En outre, les pays technologiquement avancés tels que la Chine et le Japon représentent respectivement 34 % et 11 % de la production automobile mondiale. En raison de ces facteurs, l’utilisation de lubrifiants automobiles devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des lubrifiants automobiles était évalué à 76,31 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 116,23 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent des analyses d’experts approfondies, des analyses d’importation et d’exportation, des analyses de prix, des analyses de consommation de production et des scénarios de chaîne climatique.

définition du marché

Un lubrifiant est un matériau fluide utilisé pour prévenir l’usure en réduisant la friction entre les surfaces en contact. Il est fabriqué avec des additifs appropriés et des huiles de base d’un groupe spécifique en fonction de l’utilisation finale. Les lubrifiants automobiles sont utilisés pour réduire la friction entre deux surfaces de composants automobiles, et ils représentent une technologie future capable de produire des surfaces durables qui maximisent l’efficacité globale tout en respectant les réglementations environnementales. Ces lubrifiants aident également à réguler la température en piégeant la chaleur générée par les pièces mobiles du véhicule et en la transférant au carter d’huile ou au refroidisseur. Les huiles moteur, les huiles pour engrenages et les huiles hydrauliques sont les applications les plus courantes.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Lubrifiants automobiles

Le paysage concurrentiel du marché Lubrifiants automobiles fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne sont pertinents que pour l’orientation de l’entreprise sur le marché des lubrifiants automobiles.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des lubrifiants automobiles sont :

Dupont (États-Unis)

SOLVAY (Belgique)

DAIKIN (Japon)

Dow (États-Unis)

Halocarbon, LLC (États-Unis)

Freudenberg SE (Allemagne)

The Chemours Company (États-Unis)

Metalubgroup (Israël)

M&I Materials Limited (Royaume-Uni)

Nye Lubricants, Inc. (États-Unis)

Lubrilog (France)

ECCO Gleittechnik GmbH (Allemagne)

HUSK-ITT Corporation (États-Unis)

Setral Chemie GmbH (Allemagne)

IKV Tribology Ltd (Allemagne)

Portée du marché mondial des lubrifiants automobiles

Le marché des lubrifiants automobiles est segmenté en fonction de l’huile de base, de l’application, du modèle et du canal de vente. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Huile de base Huile

minérale Lubrifiants

synthétiques

semi-synthétiques biosourcés

Applications

Huile moteur Huile de transmission

et de frein

Liquide de refroidissement

Graisse et liquide de transmission

Modèle

Voiture de tourisme Hayon Véhicule

polyvalent Véhicule utilitaire léger Véhicule utilitaire lourd Autres

Canal de vente

Aftermarket

Original Equipment Manufacturer (OEM)

DYNAMIQUE DU MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des forces, des opportunités, des contraintes et des défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous :

chauffeur

Forte demande dans l’industrie automobile

On estime que la demande croissante d’huiles moteur, de liquides de frein et de liquides de transmission ouvre la voie à la croissance du marché. Le marché mondial est tiré par la demande croissante de lubrifiants automobiles dans les véhicules de tourisme, qui stimule le marché mondial.

Avancées dans les lubrifiants

Les nano-lubrifiants sont un développement avancé dans le domaine des lubrifiants automobiles, constitués de nanoparticules associées à des lubrifiants. Les nanoparticules à base de carbone ajoutées aux lubrifiants automobiles améliorent la résistance à l’usure tout en réduisant la résistance au frottement du moteur. Les nano-lubrifiants réduisent la résistance au frottement et augmentent en même temps la capacité de charge du moteur. Les nanolubrifiants ont également tendance à « précipiter » hors des lubrifiants liquides, ce qui nécessite des recherches approfondies pour assurer leur fabrication stable et efficace. Par conséquent, les nano-lubrifiants devraient stimuler la croissance du marché.

De plus, l’augmentation du revenu disponible de la population, associée à la croissance de l’industrie automobile, stimulera davantage le taux de croissance du marché des lubrifiants automobiles. De plus, l’augmentation de la production d’automobiles stimulera également la croissance de la valeur marchande. L’expansion de l’industrie automobile contribue également à la croissance du marché. Les lubrifiants automobiles hautes performances avec une excellente solubilité et une meilleure hydrophilie devraient stimuler la croissance du marché.

Chance

Normes de sensibilisation et de rendement

La sensibilisation croissante des consommateurs mondiaux à l’utilisation de lubrifiants automobiles haut de gamme présente des opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, en réponse à l’augmentation des émissions, les agences gouvernementales adoptent des normes de performance minimales pour les lubrifiants. Par conséquent, l’utilisation de lubrifiants à faible viscosité tels que les huiles synthétiques/semi-synthétiques augmente, ce qui amplifiera encore la croissance future du marché des lubrifiants automobiles.

Contraintes/Défis

Passer aux véhicules électriques

La plupart des constructeurs se tournent vers les véhicules électriques, ce qui limite la demande en lubrifiants automobiles. Selon une enquête publiée par l’Agence internationale de l’énergie en 2018, le marché chinois des véhicules électriques est passé de 39 % à 45 % en un an. Ce facteur entravera la croissance du marché.

Analyse/aperçus régionaux du marché des lubrifiants

automobiles Le marché des lubrifiants automobiles est analysé, des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par les pays susmentionnés, les huiles de base, les applications, les types de véhicules et les canaux de vente.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des lubrifiants automobiles sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) partie, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des lubrifiants automobiles en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans la région est attribuée à la poussée de la croissance économique globale associée à l’augmentation des investissements des principaux fabricants. La croissance des ventes de véhicules utilitaires tels que les camions, les tracteurs et les remorques en raison de l’accélération de l’urbanisation dans les pays émergents tels que la Chine et l’Inde devrait également soutenir la croissance du marché.

D’autre part, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation des dépenses de R&D et de l’augmentation de la production de véhicules dans la région.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, les tarifs intérieurs et les routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

