Analyse globale du marché des additifs de glissement, croissance de la technologie par les principaux acteurs, segmentation, application, demande et prévisions d’ici 2029

Le marché des additifs de glissement devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,04% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des additifs de glissement fournit une analyse et des informations concernant les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande de films plastiques dans les applications médicales accélère la croissance du marché des additifs de glissement. Des additifs de glissement sont connus pour être ajoutés aux polymères pour contrôler la friction. Ils sont ajoutés directement dans le polymère pendant le processus d’extrusion. Ils migrent vers la surface lorsque le polymère refroidit, laissant une couche lubrifiante solide se former. Des additifs de glissement peuvent être utilisés dans les structures de film polymère et les emballages en plastique pour améliorer le traitement du polymère.

Ce rapport sur le marché des additifs de glissement fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des additifs de glissement, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des additifs de glissement sont Fine Organics Industries, Croda International PLC, PMC Biogenix, Inc., Lubrizol Corporation, BASF SE, Emery Oleochemicals Group, Honeywell International Inc., Evonik Industries AG, BYK Additives & Instruments, Lonza Group, Wacker Chemie AG, Abril Industrial Waxes Ltd, PCC Chemax, Inc., Arkema SA, Akrochem Corporation, Ferro Corporation, Faci SAP, Michelman, Inc., Munzing Chemie GmbH et Struktol Company of America, LLC. entre autres.

Portée du marché mondial des additifs de glissement et taille du marché

Le marché des additifs de glissement est segmenté en fonction du type, de la résine de support et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des additifs de glissement est segmenté en amides gras, cires et polysiloxanes et autres. Les amides gras sont en outre sous-segmentés en érucamide, oléamide et stéaramide. D’autres sont en outre sous-segmentés en béhénamide et en amides secondaires. D’autres sont en outre sous-segmentés en esters et en sels.

Sur la base de la résine porteuse, le marché des additifs de glissement est segmenté en PE, PP et autres. Le PE est en outre sous-segmenté en LDPE, LLDPE et HDPE. Les autres sont en outre sous-segmentés en PET, EVA, polystyrène et acryliques.

Sur la base de l’application, le marché des additifs de glissement est segmenté en emballage, non emballage. L’emballage est en outre sous-segmenté en aliments et boissons, biens de consommation durables, soins de santé et autres. D’autres sont encore sous-segmentés en industrie et agriculture.

Analyse au niveau du pays du marché des additifs de glissement

Les pays couverts par le rapport sur le marché des additifs de glissement sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Personnalisation disponible : marché mondial des additifs de glissement

Data Bridge Market Research est un leader du conseil et de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des coûts de production, une analyse des routes commerciales, une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché pour d’autres pays (demandez la liste des pays), des données sur les résultats d’import-export et une zone grise, une revue de la littérature, des informations sur les consommateurs. analyse et analyse de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez.

