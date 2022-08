Analyse globale du marché de l’agriculture intelligente, croissance de la technologie, développements solides des principaux acteurs clés, technologie et prévisions jusqu’en 2028

La taille du marché de l’agriculture intelligente devrait atteindre 11 201,2 millions USD d’ici 2028 et croître à un TCAC de 8,60 % au cours de la période de prévision 2021-2028. L’adoption élevée de technologies de pointe dans l’agriculture est un facteur du marché de l’agriculture intelligente au cours de la période de prévision 2021-2028.

Le rapport sur le marché mondial de l’agriculture intelligente révèle la dynamique de marché clé de l’industrie. Les rapports de renseignement comprennent des enquêtes basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des prévisions futures. Le rapport contient diverses prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux graphiques, aux graphiques, aux camemberts, aux prix et à d’autres facteurs importants. Tout en soulignant les principaux moteurs et contraintes de ce marché, le rapport propose également une étude complète des tendances et évolutions futures du marché. Il examine également les rôles des principaux acteurs du marché dans l’industrie, y compris les profils d’entreprise, les résumés financiers et l’analyse SWOT. Il fournit un aperçu à 360 degrés du paysage concurrentiel de l’industrie.

Le rapport True Smart Agriculture permet aux entreprises de créer des espaces uniques dans les industries mondiales et d’être reconnues comme le partenaire de croissance le plus cohérent et le plus ciblé pour les études de marché, la formulation de stratégies et le développement organisationnel durable. Ce rapport fournit aux organisations un plan de croissance durable et tourné vers l’avenir pour assurer le succès de l’entreprise. Lors de la création d’un rapport de marketing agricole intelligent, vous devez avoir une bonne compréhension des capacités commerciales de votre client pour identifier de réelles opportunités de croissance. En outre, le modèle stratégique conçu par les analystes pour les objectifs de croissance comprend une analyse détaillée de la trajectoire du marché, des capacités à exploiter et à développer et des pièges potentiels.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur l’agriculture intelligente sont Ag Leader Technology, AGCO Corporation, CNH INDUSTRIAL NV, AgJunction, Raven Industries, Inc., Precision Planting LLC., SemiosBio Technologies Inc., LexisNexis Risk Solutions Group, Climate Corporation, Topcon, Trimble. Inc., CropZilla, Certhon, DeLaval, AgEagle Aerial Systems Inc, Auroras srl, AgriData Incorporated, Deere & Company, Aker Technologies, Inc. et Grownetics, Inc. et d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Le rapport sur le marché mondial de l’agriculture intelligente fournit des informations détaillées, des connaissances de l’industrie, des prévisions et des analyses du marché. Le rapport sur l’industrie mondiale de l’agriculture intelligente met également en lumière les risques économiques et la conformité environnementale. Le rapport sur le marché mondial de l’agriculture intelligente aide les passionnés de l’industrie, y compris les investisseurs et les décideurs, à faire des investissements en capital en toute confiance, à élaborer des stratégies et à optimiser leurs portefeuilles d’activités, à innover avec succès et à fonctionner en toute sécurité et de manière durable.

Le marché de l’agriculture intelligente est segmenté en fonction des types d’agriculture, des solutions, des produits et des applications. La croissance entre les segments permet d’analyser la croissance des segments et les stratégies d’accès au marché et d’identifier les différences entre les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

En fonction du type d’agriculture, le marché de l’agriculture intelligente est segmenté en agriculture de précision, foresterie de précision, surveillance du bétail, serre intelligente, aquaculture de précision, etc. L’aquaculture de précision se subdivise en systèmes d’alimentation intelligents, systèmes de surveillance, véhicules sous-marins télécommandés, etc.

Sur la base des solutions, le marché de l’agriculture intelligente est segmenté en gestion de réseau, gestion des actifs agricoles, surveillance et collecte de données, logistique et gestion de la chaîne d’approvisionnement, gestion intelligente de l’eau, etc.

Sur la base du produit, le marché de l’agriculture intelligente est segmenté en matériel, logiciels et services. Le matériel est subdivisé en systèmes d’automatisation et de contrôle et en équipements de détection et de surveillance. Les systèmes d’automatisation et de control sont subdivisés en écrans, systèmes de guidage et de direction, 의류 GPS/GNSS, 드론/UAV, contrôleurs d’irrigation, appareils mobiles portables/ordinateurs de poche, appareils de contrôle de débit et d’application, etc. Les dispositifs de détection et de surveillance sont subdivisés en contrôleurs de rendement, capteurs de sol, capteurs d’eau, capteurs climatiques, etc. Le logiciel est en outre subdivisé en basé sur le Web et basé sur le cloud. Les services sont subdivisés en intégration et conseil de systèmes, support et maintenance, services de connectivité, services gérés et services professionnels.

Marché de l’agriculture intelligente : l’analyse régionale comprend :

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie, Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique, Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Indicateurs clés analysés :

Acteurs du marché et analyse des concurrents : Le rapport couvre les principaux acteurs de l’industrie, y compris les profils d’entreprise, les spécifications des produits, la capacité/les ventes, les revenus, le prix, la marge brute et les ventes par type de produit.

Analyse du marché mondial et régional: Le rapport comprend l’état et les perspectives du marché mondial et régional. Le rapport fournit également des informations détaillées sur chaque région et pays couverts par le rapport. Déterminez les prévisions de production, de consommation, d’importation et d’exportation, de ventes et de revenus.

Analyse du marché par type de produit : Le rapport couvre la plupart des types de produits de l’industrie de l’agriculture intelligente, y compris les spécifications du produit, la quantité, la quantité et les ventes en valeur (M USD) pour chaque acteur majeur.

Analyse du marché par type d’application : sur la base de l’industrie de l’agriculture intelligente et de ses applications, le marché est segmenté en plusieurs applications majeures de l’industrie. Il fournit la taille du marché, le TCAC et les prévisions pour chaque application de l’industrie.

Tendances du marché : principales tendances du marché, y compris l’intensification de la concurrence et l’innovation continue.

Opportunités et moteurs : besoins croissants et identification de nouvelles technologies

Analyse des cinq forces de Porter : Ce rapport présente le statut concurrentiel de l’industrie en fonction de cinq facteurs fondamentaux. La menace des nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des acheteurs, la menace des produits ou services alternatifs et la concurrence dans les industries existantes.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse des perspectives du marché de l’agriculture intelligente à travers les tendances récentes et l’analyse des cinq forces de Porter

Étudier les perspectives de marché actuelles et futures dans les marchés développés et émergents

Scénario dynamique du marché de l’agriculture intelligente et opportunités de croissance pour le marché dans les prochaines années

Analyse de la segmentation du marché de l’agriculture intelligente, y compris des études qualitatives et quantitatives intégrant les impacts économiques et non économiques

L’analyse au niveau régional et national intègre l’offre et la demande qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande de l’agriculture intelligente en millions et volume par secteur et sous-secteur en millions de données

Analyse des ventes des canaux de distribution en valeur

Le paysage concurrentiel comprend les parts de marché de l’agriculture intelligente des principaux acteurs et les lancements de nouveaux produits et les stratégies adoptées par les acteurs au cours des 5 dernières années.

Profil complet de l’entreprise couvrant les principaux acteurs du marché, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les produits adoptés par la stratégie

