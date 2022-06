Analyse globale du marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques devrait croître à un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La demande croissante de médecine personnalisée devrait ouvrir de nouvelles opportunités pour le marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques. La digitalisation des essais cliniques permet le traitement de grandes quantités de données patients sous différents formats. Les sociétés pharmaceutiques utilisent ces données pour améliorer l’efficacité des essais en cours.

La demande croissante de CRO pour mener des essais cliniques dans le secteur pharmaceutique stimule la croissance du marché, en raison de l’expertise diversifiée des CRO et de l’utilisation de technologies avancées dans les essais cliniques. La numérisation de la recherche biomédicale ouvre également la voie à l’expansion du marché. L’intégration de technologies avancées telles que la capture électronique de données (EDC) aide les acteurs du marché à gérer les données des patients, réduisant ainsi les coûts de surveillance. La numérisation permet également de respecter des réglementations strictes en préservant les dossiers de données des patients et en réduisant les erreurs de processus d’essai grâce à l’utilisation de logiciels tels que e-COA (Electronic Clinical Outcome Assessment).

Étendue du marché mondial de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques et taille du marché

Le marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques est segmenté en fonction des services, des applications et des thèmes. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur les services, le marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques est segmenté en ajustement de la dose de médicament , surveillance de l’impact des médicaments, système de prescription médicale, bio-impression, thérapie préventive et impression individualisée des médicaments.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en gestion des données cliniques, suivi des essais, recrutement et inscription des patients.

Le marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques basé sur le thème est segmenté en continuité numérique entre les systèmes informatiques d’essais cliniques, la conception d’essais virtuels et à distance centrés sur le patient et les services à domicile directs au patient.

Analyse au niveau du pays du marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques

Le marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, services, applications et thèmes, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine et le Japon. . , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord a dominé le marché, représentant la plus grande part. Au cours de la période de prévision, la région devrait maintenir sa domination. Cela est dû à l’augmentation de la R&D dans cette région ainsi qu’à l’adoption accrue de nouvelles technologies dans la recherche clinique. De plus, le soutien favorable du gouvernement sur le marché américain des essais cliniques devrait stimuler la demande. Le marché Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la disponibilité croissante d’un large bassin de patients, ce qui facilitera le recrutement de candidats. La pandémie mondiale est également un contributeur majeur à la croissance du marché.

La section par pays du rapport sur le marché de Numérisation des essais cliniques pharmaceutiques fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre,

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Numérisation des essais cliniques pharmaceutiques

Le paysage concurrentiel du marché Numérisation des essais cliniques pharmaceutiques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit et la dominance des applications. . Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que les entreprises qui se concentrent sur le marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques.

Certains des principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques sont Olympus Corporation; Groupe KLS Martin ; B. Braun Melsungen AG; Medtronic ; OmniGuide Holdings, Inc. ; biolitec AG; chirurgie intuitive; Scanlan International ; Getinge AB ; Johnson & Johnson Private Limited, parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

