Analyse globale de l’industrie du marché européen de la télémédecine par taille, demande, tendances futures, défis, opportunités de croissance et acteurs clés Le marché mondial devrait croître à un TCAC de 8,8% jusqu’en 2029

Le rapport de recherche sur le marché international européen de la télémédecine contient une liste des principaux acteurs clés, de nombreux acteurs de premier plan et de nouveaux entrants, y compris, mais sans s'y limiter, les fournisseurs de plateformes, les fournisseurs de services, les fabricants d'appareils, les développeurs et les fournisseurs de contenu. Le rapport de recherche sur le marché européen de la télémédecine définit la taille du marché de divers secteurs et pays au cours de l'année précédente et prévoit la valeur pour les sept prochaines années.

Le rapport de classe mondiale sur le marché européen de la télémédecine fournit des informations détaillées sur des aspects vitaux tels que les moteurs et les contraintes qui définissent la croissance future du marché. Ce rapport d'activité comprend à la fois les aspects qualitatifs et quantitatifs de l'industrie pour chaque région et pays mentionnés dans l'étude de marché. En outre, le rapport fournit une analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principales entreprises. Il considère la segmentation du marché par type, application et région.

Le marché de la télémédecine devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché européen croîtra à un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 6 309,21 millions USD en 2029 contre 3 244,14 millions USD en 2021, selon une analyse de Data Bridge Market Research. La demande croissante de soins de santé numériques, une meilleure analyse des conditions de santé et la disponibilité d’experts sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les progrès de l’infrastructure des soins de santé et le nombre croissant de plates-formes de télémédecine de diagnostic contribuent à la croissance du marché de la télémédecine. Cependant, le manque d’accessibilité et le coût élevé des équipements de surveillance à distance peuvent entraver la croissance future du marché de la télémédecine. Les collaborations et les acquisitions d’acteurs clés du marché offrent des opportunités de croissance du marché de la télémédecine.

Dynamique du marché de la télémédecine

chauffeur

Progrès continu dans les télécommunications

De nombreux codes de santé numériques qui ont été largement adoptés par Medicare et les payeurs commerciaux sont utilisés par la croissance de la télésanté. La télémédecine a connu une croissance constante au cours de la dernière décennie alors que les coûts ont chuté au cours de la dernière décennie à mesure que les télécommunications ont progressé

La prévalence croissante des maladies et affections chroniques

La pandémie de COVID-19 a contraint de nombreux prestataires à se tourner rapidement vers la télésanté, y compris via des visites téléphoniques et vidéo, pour éviter les interruptions des soins aux patients, car de nombreux patients ne sont pas bien contrôlés avec des maladies chroniques, avec seulement 50% prenant réellement comme prescrit leur médicaments.

inhibition

La fraude médicale en hausse

L’adoption généralisée de la télémédecine ainsi que des applications mobiles, des référentiels cloud, etc. a été entravée par des préoccupations liées à la confidentialité des données et à la fraude. La plupart des utilisateurs ne sont pas à l’aise avec les capteurs basés sur l’IA qui enregistrent chaque instant

Chance

augmenter le soutien du gouvernement

Le gouvernement soutient et promeut l’utilisation des applications numériques pour la santé et l’accompagnement. Les solutions intelligentes, des tensiomètres personnels aux applications qui surveillent la santé et l’activité, sont devenues de plus en plus importantes dans les soins quotidiens depuis la crise du coronavirus

défi

Obstacles comportementaux à l’utilisation de systèmes de surveillance à distance

Les médecins et les patients sont souvent confrontés à un manque de familiarité avec les nouvelles pratiques et n’abandonnent pas facilement les pratiques (traditionnelles) existantes. Les personnes âgées peuvent également refuser d’utiliser la télésanté et les services de télésanté en raison de leur méconnaissance de la technologie. Les barrières comportementales constituent un obstacle important à la télésanté et à l’adoption de la télésanté.

Les participants au marché ont couvert :

Teladoc Health Inc., Siemens, Cisco Systems Inc., Koninklijke Philips NV, IBM, Cerner Corporation, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Vidyo Inc. (une filiale d’Enghouse Systems), Epic Systems Corporation, Tunstall Group, American Eh bien, CareCloud Inc, eClinicalWorks, AMD Global Telemedicine,

Si la version globale du marché européen de la télémédecine est sélectionnée, l’analyse par pays suivante sera incluse :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Points clés abordés dans ce rapport d’étude de marché :

la taille du marché

Nouvelles ventes sur le marché

ventes de remplacement sur le marché

base d’installation

Marché de la marque

volume du programme de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Coûts du marché de l’analyse des soins infirmiers

Cadre réglementaire et changements

Analyse des prix et des remboursements

Part de marché par région

Les derniers développements des concurrents sur le marché

Applications à venir sur le marché

Recherche d’innovateurs de marché

Indicateurs clés couverts :

Chapitre 1 Introduction

buts et objectifs d’apprentissage

Quoi de neuf dans cette mise à jour ?

Raison de faire cette recherche

Portée du rapport

méthode

Importance de ce rapport

Réponses aux questions clés dans le rapport

distribution géographique

Chapitre 2 : Résumé et faits saillants

Résumé des conclusions

Chapitre 3 : Tendances du marché européen de la télémédecine et contexte technologique

introduire

Aperçu

département commercial

Dynamique du marché

chauffeur

contrainte

Chapitre 4 : Impact de la pandémie de Covid-19

Chapitre 5 : Segmentation du marché par type d’appareil

Chapitre 6 : Segmentation du marché par utilisateur final

Chapitre 7: Segmentation du marché par régions

Chapitre 8 : Opportunités du marché européen de la télémédecine

Chapitre 9 : Paysage concurrentiel

Chapitre 10 : Annexe

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui permet d’investir à long terme sur le marché européen de la télémédecine ?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les participants peuvent créer de la valeur ?

3) Les domaines où la croissance CAGR et YOY peut augmenter fortement?

4) Quelle région géographique a la meilleure demande pour le produit/service ?

5) Quelles opportunités le secteur émergent offrira-t-il aux entrants établis et nouveaux sur le marché européen de la télémédecine ?

6) Analyse des risques associés aux prestataires de services ?

7) Quels seront les facteurs influençant la demande de télémédecine en Europe dans les années à venir ?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché européen de la télémédecine ?

9) Quelles stratégies les grands acteurs ont-ils aidés à gagner des parts de marché sur les marchés matures ?

10) Comment la technologie et les innovations centrées sur le client modifient-elles le marché européen de la télémédecine ?

