Analyse globale de l’industrie du marché du système de distribution de médicaments à base d’hydrogel, taille, part et prévisions 2022-2030

La taille du marché mondial des systèmes d’administration de médicaments à base d’hydrogel devrait représenter environ XX milliards de dollars américains d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Market Report Hub.

La taille du marché mondial du système d’administration de médicaments à base d’hydrogel était évaluée à XX $ US en 2020 et devrait croître à un TCAC de XX au cours de la période de prévision 2021 à 2030.

Facteurs de croissance

Les systèmes d’administration de médicaments à base d’hydrogel administrent le médicament thérapeutique directement sur le site cible et de manière prolongée. Cela peut tirer parti de résultats bénéfiques tels qu’une efficacité améliorée, des effets secondaires réduits et une posologie réduite pour les patients et les formulateurs. Les systèmes d’administration de médicaments à base d’hydrogel sont attrayants et ont été utilisés dans de nombreuses branches de la médecine telles que l’oncologie, la gestion de la douleur, l’immunologie, la cardiologie et la gestion des plaies.

Accédez à des exemples de pages de rapport @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00068

Les propriétés physiques uniques de l’hydrogel suscitent leur intérêt dans l’utilisation pour des applications d’administration de médicaments. La porosité et la capacité de chargement de médicament des hydrogels peuvent être ajustées en modifiant la densité de réticulation. Cela les aide à protéger les grosses molécules médicamenteuses responsables de la dégradation en augmentant la demi-vie. De nombreuses études de recherche ont été menées pour examiner l’administration d’insuline par voie orale à l’aide de systèmes d’hydrogel. Comme les problèmes d’observance des patients sont fréquemment signalés avec les insulines injectables, une telle innovation devrait être une technologie perturbatrice sur le marché des soins du diabète.

Faits saillants du rapport

Le segment naturel a dominé le marché des systèmes d’administration de médicaments à base d’hydrogel et a représenté la plus grande part des revenus de XX % en 2020. Sur la base de l’origine du polymère, l’hydrogel peut être classé en trois types principaux : naturel, synthétique et hybride. Des protéines telles que la gélatine, le lysosome et le collagène ; et les polysaccharides tels que le chitosane, l’acide hyaluronique et l’alginate sont utilisés dans la fabrication d’hydrogels naturels. Ils ont de bonnes propriétés d’adhésion cellulaire, mais en raison de leurs problèmes mécaniques et de stabilité, ils sont récemment moins préférés dans la formulation de systèmes d’administration de médicaments.

Les systèmes d’administration de médicaments à base d’hydrogel sont fabriqués à partir de polymère synthétique et sont de plus en plus acceptés que les polymères d’origine naturelle en raison de leur capacité d’absorption de médicament plus élevée, de leurs propriétés mécaniques améliorées, de leur durée de vie accrue et de leurs caractéristiques de dégradation contrôlables. L’amidon de poly (vinyl pyrrolidone), le poly (vinyl pyrrolidone) et le poly (acide acrylique) sont les polymères synthétiques largement utilisés dans les applications d’administration de médicaments.

Le segment oculaire a dominé le marché des systèmes d’administration de médicaments à base d’hydrogel et représentait la plus grande part des revenus de 48,5 % en 2020. Les hydrogels sont couramment utilisés dans les applications d’administration de médicaments oculaires car la plupart des lentilles dures et de contact sont constituées de films d’hydrogel. Ainsi, il devient facile d’incorporer des médicaments thérapeutiques dans des lentilles de contact. Dextenza et Lacriset sont des systèmes d’administration de médicaments oculaires à base d’hydrogel approuvés pour une utilisation clinique. De plus, il existe de nombreux essais cliniques en cours spécifiques aux systèmes d’administration de médicaments à base de lentilles de contact en hydrogel, qui, à leur tour, alimentent la croissance du marché. Par exemple, le Massachusetts Eye and Ear Infirmary mène un essai clinique pour étudier l’administration de la dexaméthasone à travers la lentille de contact en hydrogel.

Le segment de l’administration sous-cutanée de médicaments devrait connaître un TCAC de XX sur le marché des systèmes d’administration de médicaments à base d’hydrogel au cours de la période de prévision. L’hydrogel étant un matériau biodégradable, il est largement utilisé dans la formulation de systèmes d’administration de médicaments sous-cutanés. Les implants se dégradent naturellement à l’intérieur du corps, ce qui élimine la nécessité de son retrait chirurgical.

L’Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes d’administration de médicaments à base d’hydrogel et a représenté la plus grande part des revenus de XX en 2020. La présence d’un remboursement efficace qui couvre le coût des thérapies modernes, la présence à domicile de fournisseurs d’hydrogel et les lancements fréquents de produits sont la clé facteurs susceptibles de contribuer à la croissance du marché dans la région.

Vérifiez la remise instantanée @ https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00068

Joueurs clés

GALDERME

Laboratoires Blairex, Inc.

Johnson & Johnson

Bausch et Lomb

Medtronic

Ocular Therapeutix, Inc.

Ferring B.V.

Endo International plc

Akorn, Incorporé

Tolmar Pharmaceuticals, Inc.

Segmentation du marché

Perspectives d’origine des polymères Naturel Synthétique Hybride

Perspectives de l’itinéraire de livraison Sous-cutané Oculaire Cavité buccale Topique Autre

Perspectives régionales Amérique du Nord NOUS Canada L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI France Italie Espagne Asie-Pacifique Chine Japon Inde Thaïlande Corée du Sud Amérique latine Brésil Mexique Argentine Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Arabie Saoudite Émirats arabes unis



Le rapport d’étude de marché sur le système d’administration de médicaments à base d’hydrogel couvre la définition, la classification, la classification des produits, l’application du produit, la tendance de développement, la technologie du produit, le paysage concurrentiel, la structure de la chaîne industrielle, la vue d’ensemble de l’industrie, la politique nationale et l’analyse de la planification de l’industrie, la dernière analyse dynamique , etc., et comprend également majeur. L’étude comprend les moteurs et les contraintes du marché mondial. Il couvre l’impact de ces facteurs et contraintes sur la demande au cours de la période de prévision. Le rapport met également en évidence les opportunités du marché au niveau mondial.

Le rapport fournit la taille (en termes de volume et de valeur) du marché du système de distribution de médicaments à base d’hydrogel pour l’année de base 2020 et les prévisions entre 2022 et 2030. Les chiffres du marché ont été estimés en fonction de la forme et de l’application. La taille du marché et les prévisions pour chaque segment d’application ont été fournies pour le marché mondial et régional.

Demande de table des matières du rapport @ https://www.marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00068

Ce rapport se concentre sur l’état du marché mondial du système d’administration de médicaments à base d’hydrogel, les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs. Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement du marché du système d’administration de médicaments à base d’hydrogel aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Il est pertinent de considérer que dans une économie mondiale volatile, nous n’avons pas seulement effectué des prévisions de marché du système d’administration de médicaments à base d’hydrogel en termes de TCAC, mais également étudié le marché en fonction de paramètres clés, y compris d’une année sur l’autre (YoY) croissance, pour comprendre la certitude du marché et pour trouver et présenter les opportunités lucratives sur le marché.