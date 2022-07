Analyse globale de l’industrie du marché des produits d’hygiène féminine par taille, demande, tendances futures, défis, opportunités de croissance et acteurs clés | Le marché mondial devrait croître à un TCAC de 6,90 % prévu d’ici 2029

Chaque année, près de 60% des femmes en Inde reçoivent un diagnostic de troubles et d’infections vaginales et urinaires en raison d’une hygiène menstruelle inadéquate. Les produits d’hygiène féminine sont utilisés pour garder les parties internes du corps propres, nettoyer les pertes vaginales et éliminer les poils indésirables pendant les menstruations. Les articles d’hygiène féminine comprennent les serviettes hygiéniques, les tampons, les nettoyants internes et les vaporisateurs, les protège-slips et les protège-slips, les rasoirs et les lames jetables. Le marché des produits d’hygiène féminine est en croissance en raison des lancements de nouveaux produits et des préoccupations croissantes en matière de santé chez les femmes.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits d’hygiène féminine, qui s’élevait à 22,34 milliards USD en 2021, atteindrait 38,10 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus de les informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification analyse et cadre réglementaire.

Dynamique du marché des produits d’hygiène féminine

Conducteurs

Accroître les initiatives gouvernementales en faveur de l’hygiène menstruelle

Les connaissances des consommateurs sur l’hygiène menstruelle augmentent, à mesure que le nombre de femmes qui travaillent et les niveaux de revenu augmentent. Ce sont quelques-uns des principaux moteurs de l’expansion mondiale des produits d’hygiène féminine tels que les tampons, les serviettes hygiéniques et les coupes menstruelles. En outre, le secteur de l’hygiène féminine a commencé à se développer plus rapidement à l’échelle mondiale grâce aux programmes gouvernementaux de distribution gratuite de serviettes hygiéniques, principalement dans les pays les plus pauvres. Par exemple, le gouvernement japonais a réservé 1,3 milliard de yens en mars 2021 pour aider les femmes ayant besoin de fournitures menstruelles. Le gouvernement a également aidé les gouvernements locaux en fournissant gratuitement des serviettes hygiéniques et des tampons à la population.

Niveau d’alphabétisation en hausse chez les femmes

Au cours de la dernière décennie, des agences et des organisations mondiales telles que l’UNICEF et l’UNESCO se sont engagées à augmenter les niveaux d’alphabétisation des jeunes femmes dans les pays sous-développés et en développement, estimant qu’une alphabétisation plus élevée des femmes améliorera la gestion de la santé féminine. La santé et la propreté menstruelles sont considérées comme un droit fondamental des femmes et des filles par l’UNICEF, et c’est une priorité majeure dans les objectifs de développement durable (ODD) 2030. L’alphabétisation des femmes devrait améliorer la gestion globale de la santé féminine et est donc liée à l’utilisation de produits d’hygiène féminine. En conséquence, l’alphabétisation croissante des femmes est susceptible d’alimenter le marché des produits d’hygiène féminine.

Innovations technologiques

L’augmentation des activités gouvernementales et à but non lucratif pour offrir des solutions créatives, respectueuses de l’environnement et simples à utiliser augmente la demande pour une variété d’articles novateurs qui seront publiés à l’avenir.

Opportunités

Les nouveaux produits d’hygiène féminine écologiques

L’incapacité des produits d’hygiène féminine à se biodégrader est actuellement un enjeu environnemental majeur. Développer des produits respectueux de l’environnement tels que les serviettes hygiéniques en fibres naturelles, en revanche, est une approche réaliste pour prospérer dans cette industrie. Les fibres absorbantes naturelles telles que le coton biologique, la fibre de banane, le jute et le bambou etic sont largement disponibles, biodégradables et ont un faible impact carbone. L’utilisation de ces fibres réduit également le coût de fabrication des serviettes hygiéniques.

Contraintes/Défis

Stigmatisation sociale associée aux menstruations et aux produits d’hygiène féminine

La perception conventionnelle et la stigmatisation liées à la menstruation pour de nombreuses femmes sont un grave désavantage. Selon le rapport Essity sur la santé et l’hygiène 2019, une femme sur quatre dans le monde est en âge d’avoir ses règles. Les femmes qui ont leurs règles ont besoin non seulement d’un espace privé pour se laver et gérer leurs règles, mais aussi de fournitures d’hygiène féminine et d’un lieu d’élimination approprié. La menstruation est un obstacle à l’engagement communautaire, à l’éducation et à la vie professionnelle dans les zones rurales, car ces besoins sont souvent ignorés.

Impact des produits d’hygiène féminine sur l’environnement

Actuellement, l’un des sujets les plus ardemment débattus est l’impact environnemental des serviettes hygiéniques. La serviette hygiénique jetable en plastique met 500 à 800 ans à se dégrader entièrement. Chaque mois, des milliers de tonnes de déchets de serviettes hygiéniques jetables sont générées dans le monde. Selon Menstrupedia, une ressource numérique d’informations sur les menstruations et les problèmes connexes, l’Inde produit environ 432 millions de serviettes hygiéniques chaque année, suffisamment pour remplir 24 hectares de déchets.

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des produits d’hygiène féminine

Aperçu du marché mondial des produits d’hygiène féminine

Concurrence sur le marché mondial des produits d’hygiène féminine par les fabricants

Capacité mondiale des produits d’hygiène féminine, production, revenus (valeur) par région

Offre mondiale de produits d’hygiène féminine (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale de produits d’hygiène féminine, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des produits d’hygiène féminine par application

Profils / Analyse des fabricants mondiaux de produits d’hygiène féminine

Analyse des coûts de fabrication des produits d’hygiène féminine

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial des produits d’hygiène féminine

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

